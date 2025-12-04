Největší ERP transformace ve Slovenských elektrárnách

Praha 4. prosince 2025 (PROTEXT) - Slovenské elektrárne – největší výrobce energie na Slovensku a člen skupiny EPH – čelily výzvě modernizovat svůj zastaralý on-premise ERP systém bez přerušení provozu svých jaderných a vodních elektráren. Ve spolupráci se společností Axians přešly na SAP Cloud ERP Private, čímž učinily jeden z největších kroků v digitalizaci evropského energetického sektoru. Díky přechodu na SAP Cloud ERP Private nyní společnost spravuje klíčové procesy rychleji, má nižší náklady na správu systému a infrastrukturu připravenou pro další inovace s využitím nástrojů AI.

Když i energie potřebuje nový zdroj

Představte si systém, který každý den sleduje každý megawatt, každé otevření ventilu a každý podpis na papíře. A představte si, že tento systém je již zastaralý a nesplňuje požadavky dnešního světa, který je ovládán rozhodováním na základě dat v reálném čase a podporován umělou inteligencí.

Právě v této situaci se ocitla společnost Slovenské elektrárne, největší výrobce energie na Slovensku, který zásobuje zemi elektřinou z dvou jaderných elektráren, jedenatřiceti vodních elektráren a dvou fotovoltaických elektráren s celkovou instalovanou kapacitou 4129 MW.

Starší ERP systém brzdil náš inovační potenciál. Potřebovali jsme systém, který by nás posunul vpřed v oblasti inovací a pokroku,“ zdůrazňuje Gabriel Farkaš, IT manažer Slovenské elektrárne.

Původní ERP systém již nestačil – postrádal moderní architekturu, bezpečnostní standardy, propojení s novými digitálními nástroji a schopnost rychle integrovat externí SAP řešení. Bez modernizace nebylo možné připojit nové technologie, analyzovat data v reálném čase ani reagovat na legislativní změny.

Společnost se rozhodla učinit významný krok – přejít na SAP Cloud ERP Private v rámci balíčku služeb RISE with SAP – a proto hledala spolehlivého partnera, který by zvládl migraci kritických dat a procesů do cloudu bez přerušení provozu energetické infrastruktury. Slovenské elektrárne, člen skupiny EPH, si pro tento megaprojekt vybrala společnost Axians.

Obava z přechodu do cloudu je zbytečná. Je to investice do vaší konkurenční výhody. Přestanete se starat o to, co vás brzdí, a budete mít čas soustředit se na to, co vás posouvá vpřed,“ říká Mária Martaus, Head of SAP, Axians Slovensko.

Jak migrovat systém, který se nesmí nikdy vypnout

Projekt měl přísné parametry: žádné výpadky, žádné kompromisy v oblasti bezpečnosti po celou dobu implementace. Tým Axians proto vytvořil architekturu, která fungovala jako „dvojité srdce“ – nové cloudové prostředí běželo paralelně se starým systémem, dokud se nenaučilo tlouct ve stejném rytmu.

Jádrem transformace byla implementace produktu SAP S/4HANA Private Cloud, doplněná moduly a doplňkovými řešeními vyvinutými přímo společností Axians:

  • Entrance & Permit Management – digitální autorizace vstupu do jaderných zařízení, kde nejsou bez digitální stopy akceptovány žádné papírové průkazy totožnosti
  • Radioactive Waste Management – monitorování a zaznamenávání radioaktivního odpadu v souladu s přísnými normami
  • Work Clearance Management Mobile – mobilní aplikace, která umožňuje pracovníkům údržby bezpečně vykonávat svou práci i bez připojení k síti

Další doplňková add-on řešení využívají technologii SAP BTP (Business Technology Platform), která umožňuje propojení s bankovními systémy, mobilními řešeními a interními aplikacemi společnosti Slovenské elektrárne.

Kritickou fází projektu byla migrace a „cutover“, které nakonec proběhly hladce bez větších výpadků nebo problémů – za to jsme velmi vděční našim kolegům z Axians. Jejich tým dokázal, že i kritická infrastruktura může být bezpečně a bez přerušení migrována do cloudu,“ říká Gabriel Farkaš, IT manažer Slovenské elektrárne.

Od papíru k cloudu. Od reakcí k predikcím

Po třech měsících testování, simulací a následné fázi podpory a monitorování po spuštění systému (tzv. hypercare) je nový systém nyní plně funkční. Starý systém EPR, který reagoval pouze pasivně, se proměnil v systém ERP, který předvídá – díky datům, automatizaci a AI.

Výsledky hovoří samy za sebe:

  • Žádné neplánované výpadky během migrace.
  • Rychlejší zpracování procesů díky workflow založeným na SAP Fiori.
  • Větší úspory na správě systému.
  • Digitalizace procesů, které dříve fungovaly pouze na papíře.
  • Nové aplikace vyvinuté přímo na SAP BTP – připravené pro AI automatizaci.

Dnes se rozhodnutí přijímají na základě přesných dat. SAP Cloud ERP nám umožnil nahlížet na energetiku z nové perspektivy – rychleji, bezpečněji a s větší jistotou,“ dodává Gabriel Farkaš, IT manažer Slovenské elektrárně.

Axians: partner, který rozumí energii i datům

Pro společnost Axians nebyla tato transformace jen otázkou technologie a poradenství, ale také odpovědnosti a výzvy – udržet v chodu systém, na kterém stojí bezpečnost celé země. Kombinace globálního know-how a lokálních zkušeností v energetice umožnila připravit řešení, které zvládne budoucnost – od kybernetické bezpečnosti po inteligentní analýzu dat.

Projekt Slovenských elektráren byl technologicky jedinečný v tom, že jsme provedli kompletní migraci na SAP S/4HANA Private Cloud bez jediného výpadku kritických operačních systémů. Díky kombinaci metodiky SAP Activate, SAP BTP (Business Technology Platform) a našich vlastních Axians add-on řešení jsme propojili více než 20 modulů do jediného bezpečného a plně digitálního prostředí. Výsledkem je architektura ERP, která kombinuje nejvyšší požadavky jaderné bezpečnosti s flexibilitou cloudových inovací,“ říká Mária Martaus, Head of SAP, Axians Slovensko.

Co byste měli vědět o úspěšné implementaci SAP Cloud ERP Private ve společnosti Slovenské elektrárne?

1. Proč Slovenské elektrárne přešly na SAP Cloud ERP Private?

Původní ERP systém již neumožňoval moderní digitalizaci ani integraci s novými řešeními. Přechod na SAP Cloud ERP Private v rámci úplné migrace na SAP S/4HANA Private Cloud přinesl větší bezpečnost, stabilitu a připravenost na další inovace v energetice.

2. Jak společnost Axians zajistila, aby během migrace nedošlo k žádným výpadkům?

Společnost Axians zvolila metodiku SAP Activate a vytvořila paralelní architekturu, která umožnila provoz nových cloudových procesů souběžně s původním systémem. Výsledek: 0 % neplánovaných výpadků a plná kontinuita provozu v jaderných i vodních elektrárnách.

3. Jaké výsledky přinesla implementace SAP Cloud ERP Private?

Migrace na SAP S/4HANA Private Cloud umožnila rychlejší zpracování procesů, větší úspory provozních nákladů a kompletní digitalizaci workflow – od fakturace po údržbu. ERP systém na platformě SAP BTP je nyní připraven k použití integrovaných nástrojů AI.

4. Jaká speciální řešení společnost Axians do projektu přinesla?

Mezi klíčová SAP add-on řešení patří:

  • Entrance & Permit Management – digitální kontrola přístupu
  • Radioactive Waste Management – evidence odpadů v souladu s normami
  • Work Clearance Mobile – bezpečné schvalování terénních prací

5. Proč si Slovenské elektrárne vybraly společnost Axians?

Axians má silné procesní a modulární znalosti v oblasti energetiky a průmyslu. Kombinace globální sítě VINCI Energies s lokálními znalostmi umožnila realizaci jedné z největších cloudových ERP transformací v regionu – bez přerušení chodu podniku a s jasně měřitelným obchodním přínosem. Tento projekt také ukázal, že ani ty nejnáročnější společnosti se nebojí přejít na cloud s podporou zkušeného integrátora systémů SAP – společnosti Axians.

