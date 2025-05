Největší evropský event o firemním nákupu a veřejných zakázkách začíná už 20. 5.

Inspirace pro váš byznys od těch nejlepších

O zkušenosti s digitalizací nákupu se letos podělí rekordních 160 spíkrů z firem jako Amazon, Asahi, ESET, Dun & Bradstreet, Siemens Energy, Tesco, Veolia, Konica Minolta, SAP, MOL Group, Penta Hospitals International, Kerkhoff, Notino, Kofola, RegioJet, Havel & Partners a řady dalších. K nim se připojí i zástupci ministerstev, oborových sdružení či univerzit.

Pro konferenci je typický přesah do dalších oborů. Promluví například ekonom, filozof a vizionář Tomáš Sedláček, český bioetik, filozof a kněz Marek Orko Vácha nebo Laura Janáčková, psycholožka, sexuoložka a autorka bestsellerů o mezilidských vztazích.

Z Dolních Vítkovic až na Havaj

Protože počet účastníků neustále stoupá, přesouvá se konference od letošního roku do ikonické Dolní oblasti Vítkovic. Do Ostravy se zájemci mohou vypravit vlakovým speciálem pojmenovaným Procurement Express, který kromě jízdy z Prahy, Bratislavy, Vídně a Varšavy nabídne interaktivní workshopy, inspirativní diskuze a neformální seznamování. Oblíbená relaxační zóna Havaj pak inspirovala organizátory, aby pro návštěvníky eventu připravili soutěž o letenky do této turisticky atraktivní destinace. Odreagovat se ale mohou i přímo v rámci konference, například na výstavě SPOLU, která představí práce umělců z festivalové komunity, při kultovním závodu raftů s názvem Nákupní regata nebo na podvečerních koncertech. Vyvrcholením celé akce pak bude udílení cen FSA a Grand Prix, které ocení vizionáře, průkopníky a lídry oboru.

BOX: eBF 2025 v číslech a faktech

• 160+ spíkrů z firem jako Amazon, Plzeňský Prazdroj, Lidl, Notino, Kofola nebo SAP

• 2 dny odborného programu a 4 dny doprovodných akcí na 10 scénách

• Industriální genius loci Dolních Vítkovic, přezdívaných „ostravské Hradčany“

• Množství názorných workshopů a networking v rámci komunity (nejen) nákupčích, kteří se už 21 let do Ostravy opakovaně vracejí

Více se dozvíte na webu https://ebizforum.com/

Kontakt:

Martina Kolková

e-mail: kolkova@proebiz.com

