Největší evropský šampionát v cheerleadingu ovládne O2 universum

Praha přivítá největší mistrovství Evropy v cheerleadingu v historii. Na ICU European Cheerleading Championships 2026 se představí 3700 sportovců, 364 trenérů a 208 členů doprovodu z 24 evropských zemí, reprezentujících 103 klubů. Diváci se mohou těšit na celkem 196 soutěžních vystoupení napříč všemi věkovými a výkonnostními kategoriemi.
Hostitelskou organizací je Česká asociace cheerleaders ve spolupráci s ICU Europe. Pro Českou asociaci cheerleaders se zároveň jedná již o třetí pořadatelství evropského šampionátu v Praze, což potvrzuje dlouhodobou důvěru ICU Europe v organizační schopnosti českého cheerleadingu a zkušenosti s pořádáním vrcholných mezinárodních akcí.
Návštěvníci se mohou těšit na profesionální soutěžní produkci zahrnující:
- elevated stage,
- moderní světelný a zvukový design,
- video replay systém,
- velkoplošné LED obrazovky,
- oficiální fotografické služby,
- prodej performance videí.
Významnou součástí celé akce bude také rozsáhlá shopping a entertainment zóna. V prostorách O2 universum vznikne oficiální merchandise shop evropského šampionátu, kde budou dostupné limitované event kolekce inspirované Prahou a vizuální identitou ICU Europeans 2026.
Vedle oficiálního merchandise se představí také další prodejci zaměření na:
- cheerleadingové vybavení,
- sportovní oblečení,
- doplňky,
- beauty produkty,
- event accessories.
„Chceme, aby si návštěvníci z Prahy odvezli nejen sportovní zážitek, ale také atmosféru velké evropské akce. Fan experience je dnes nedílnou součástí moderních sportovních šampionátů,“ uvádí organizační tým.
Velký důraz bude kladen také na komfort sportovců. Organizátoři připravují athlete food program, relax zóny a zázemí pro jednotlivé reprezentace. Součástí venue budou také odpočinkové zóny a cateringové služby přizpůsobené potřebám sportovních týmů.
Účastníci si mohou prostřednictvím oficiálního objednávkového systému rezervovat také:
- tréninkové sloty v practice centru,
- konzultace s legality judges,
- stravovací balíčky pro sportovce a týmy.
Součástí akce bude také Cultural Exchange Party, která propojí účastníky z celé Evropy a nabídne prostor pro networking i mezinárodní přátelství mimo soutěžní plochu.
Šampionát proběhne ve dnech 3.–5. července 2026 a očekává se jedna z největších evropských cheerleadingových akcí posledních let.
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Zdroj: Česká asociace cheerleaders