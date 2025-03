Největší festival kariérních příležitostí je tu! Startuje Career Expo Praha 2025

12:22

Praha 3. března 2025 (PROTEXT) - Přemýšlíte nad změnou zaměstnání, hledáte nové příležitosti nebo se chcete podívat, co je na trhu práce nového? Největší festival pracovních příležitostí Career Expo je po roce opět v Praze. Přijďte se inspirovat od středy 12. března do čtvrtka 13. března do pražského O2 universum, kde na vás bude čekat okolo 100 vystavovatelů a bohatý program na 4 pódiích. Registrovat se můžete zdarma.