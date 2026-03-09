Největší hypoteční konference v ČR hypotéka2026 se koná 9. 4. v Cubexu Praha

Praha 9. března 2026 (PROTEXT) - Hypoteční trh se mění rychleji než kdy dřív. Regulace, tlak na výkon, nové technologie i změny v chování klientů ho formují každý den. Rok 2026 nebude klidnější. Bude o promyšlené strategii. A právě proto přichází konference hypotéka2026. Spojuje hypoteční profíky, bankéře, analytiky i lídry trhu, kteří chtějí mít přehled, náskok a kontrolu nad svým byznysem.

Hypoteční trh se dostal do fáze, kdy už nestačí jen reagovat. Je potřeba chápat souvislosti, rozumět datům a mluvit otevřeně o realitě, i když není vždy pohodlná. Tento rok přinese ještě větší tlak, změny i nejistotu. Proto stavíme na datech, praktických informacích a smysluplné debatě bez prázdných frází,“ vysvětluje důvody vzniku konference Tomáš Rusňák, generální ředitel Gepard Finance.

Nejde přitom o další motivační řeči ani marketingové prezentace. Konference hypotéka2026 jde rovnou k jádru věci. Přináší tvrdá data, reálné pohledy bank a otevřené diskuze o tom, co český hypoteční trh čeká do roku 2030, a co to bude znamenat pro každodenní výkon, obchodní model i dlouhodobou reputaci v oboru.

Co hypotéka2026 nabídne

Den odstartuje panelová diskuze „Vize hypotečního trhu do roku 2030“, kterou bude moderovat Tomáš Rusňák. Na jednom pódiu usednou zástupci bank i klíčoví hráči trhu – Miroslav Zetek, Petra Skrbková a Jaroslav Ševčík. Následovat bude blok věnovaný financování bydlení a aktuální situaci na trhu, kde vystoupí Libor Vojta Ostatek, David Eim a Jaromír Šindel pod moderací Markéty Bidrmanové.

Silné zastoupení bankovního sektoru doplní diskuze o výstavbě a rozvoji měst, kterou povede Jan Sadil spolu s představiteli developerského trhu. Odpolední část otevře Pavel Moric přednáškou o přetíženosti a tlaku na výkon, tedy tématu, které zná každý, kdo bere hypotéky jako seriózní byznys.

Prostor dostane i osobní značka v oboru. Margarita Fries a Martin Hrabánek ukážou, proč dnes kontrast prodává a průměr mlčí.

Vrcholem konference bude velká panelová diskuze s řediteli Radkem Permanem, Danielem Horňákem, Tomášem Rusňákem a Michalem Dvořákem na téma „Jsou hypotéky tvrdej byznys?“.

 Konference nabídne 8 hodin obsahu, 10+ řečníků, 500+ hypoprofíků z celé ČR a dostatek času na networking. Cílem je dát účastníkům kontext a jistotu pro strategická rozhodnutí.

 „Hypotéky nejsou rutina. Jsou strategický byznys. Chceme propojit lidi, kteří nečekají, až se trh rozhodne za ně. hypotéka2026 je o otevřené debatě, faktech a odpovědnosti za vlastní výkon,“ doplňuje závěrem Tomáš Rusňák.

 Kompletní program a podrobnosti jsou k dispozici na www.hypoteka2026.cz.

 

 

Zdroj: Gepard Finance

 

 

