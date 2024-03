Největší konference na téma směrnice NIS 2 a kybernetické bezpečnosti chystá 5. pokračování

Praha 6. března 2024 (PROTEXT) - Ve středu 18. září se uskuteční již 5. pokračování největší online konference o kyberbezpečnosti v ČR a SR “Směrnice NIS 2 a nová legislativa: Procesy, nástroje a technologie”. Tématem bude opět nová evropská směrnice a její praktické dopady i řešení. Na konferenci vystoupí přední odborníci na kybernetickou bezpečnost a chystanou regulaci. Akce je zdarma s otevřenou registrací.

Nová směrnice a zákon pro povinné zavedení kybernetické bezpečnosti

Evropská směrnice NIS 2 určuje nová pravidla pro řešení kybernetické bezpečnosti uvnitř organizací. Směrnice je navržena tak, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí všech odvětví a služeb, které mají zásadní význam pro klíčové společenské a hospodářské činnosti.

Tuto směrnici bude muset splnit více než 6.000 českých a 3.000 slovenských organizací. Přitom pokuta za nedodržení směrnice může být až 10.000.000 €, nebo 2 % z celkového ročního obratu společnosti.

Tuto směrnici aktuálně transponuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) do podoby nového Zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících prováděcích vyhlášek.

Hlavní témata konference NIS 2, 18. září 2024

? Aktuální stav nového zákona a prováděcích vyhlášek

? Praktické řešení NIS 2 z pohledu interních procesů

? Správný postup implementace kybernetické bezpečnosti

? Zavádění digitální identity zaměstnanců a šifrování

? Ochrana proti ransomware útokům a jejich řešení

? Bezpečná práce s dokumenty, zálohování a bezpečnost dat

? Fyzická bezpečnost organizací

Největší tuzemská akce zaměřená na kybernetickou bezpečnost

Série virtuálních konferencí, organizovaných společnostíProID/Monet+, si za 3 roky existence získala mimořádnou oblibu u IT manažerů ze všech segmentů. Kombinuje totiž otevřený formát s komfortem shlédnutí odkudkoliv a možností stáhnutí veškerých podkladů. To vše s bezplatnou registrací. Není tedy divu, že se na 4 předchozí akce zaregistrovalo přes 10.000 diváků. To z ní činí největší akci věnovanou kybernetické bezpečnosti v Česku i na Slovensku. Další tisíce registrací získaly tematické konference, organizované pod hlavičkou ProID (www.proid.cz).

Organizační informace

? Virtuální konference Směrnice NIS 2 se koná ve středu 18. září 2024 od 9:00 do 12:30.

? Akce proběhne formou živého online streamu.

? Registrace i účast je zdarma.

? Registrace je dostupná na webu WWW.NIS2.TECH.

? Na konci akce bude vylosován ze všech účastníků výherce RC modelu Buggy 4x4.

? Konferenci organizuje Ivo Vrána, ProID/Monet+ (kontakt pro média a dotazy) - https://www.linkedin.com/in/ivovrana/

Více o platformě ProID

ProID je modulární platforma zaměřená na bezpečnou digitální identitu zaměstnanců i technických celků (Workforce Identity). Jednotlivé nástroje a uživatelské metody slouží především k bezpečné, dvoufaktorové autentizaci do počítačů, firemních systémů a cloudů a elektronickému podpisu. O technologické celky se starají moduly pro komplexní správu digitálních certifikátů a veřejných klíčů (PKI). Naše nástroje chrání již více než 180 000 uživatelů ve všech oborech. Produkty ProID vyvíjí společnost MONET+, která je zavedenou českou firmou s více než 25 lety zkušeností v oblasti bezpečné digitální identity a plateb. Více se dozvíte na www.proid.cz.

