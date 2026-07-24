Největší letošní rekonstrukce, obávaná oprava Kbelské v Praze, omezí řidiče do poloviny srpna

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Po celou dobu stavby bude doprava vedena v režimu tunel, to znamená, že jsme vytvořili koridor, který nám jede od D8 - Cinovecká a dále potom v režimu tunel až po Novopackou a směrem dále na D10 a D11.“
Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti Eurovia: „Na celý úsek vyjelo šest fréz, které postupně odstraňují ten stávající povrch. Následně, v některých částech, kde to bude zapotřebí, provedeme sanaci nebo dá se říci opravu podloží a následně na to budeme dávat nové vrstvy tak, aby Kbelská byla bezpečnější, průjezd plynulejší a vydržela nám další desítky let.“
Doprava je snížena z původního režimu 2+2 na 1+1, a ten zůstane po celou dobu stavby neměnný. Doprava je nicméně relativně plynulá, s drobnějšími kolonami při nájezdech. Aby doprava v Praze kvůli opravě Kbelské zcela nezkolabovala, Technická správa komunikací musela před touto velkou stavbou dokončit řadu dílčích oprav.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „My jsme se na to připravovali zhruba rok a půl, kdy jsme modelovali dopravu, jak se bude chovat, ale zároveň jsme už od jarních měsíců opravovali některé úseky, třeba jsme předřadili Ďáblickou, aby byla kompletně zrekonstruovaná nebo jsme teď dělali Náměstí OSN, na Ústecké se opravovaly výtluky, tak, aby síť, která je kolem Kbelské, byla připravena na nápor.“
Řidiči, kteří byli doposud zvyklí používat sjezdy, je teď používat nemohou.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Řidiči musí jet příkladně v Letňanech, Kbelích, Vinoři nebo Satalicích a dále potom na Proseku po objízdných trasách, které jsou vyznačeny. Jsou to takzvané odlehčovací trasy. My nemáme jednu trasu, ale máme odlehčovací trasu a mají vyznačené směry, buď do Hloubětína anebo do Ďáblic.“
Rekonstrukce je vysoutěžena a naplánovaná na 45 dní, v polovině srpna by tak mělo být hotovo, aby se lidé mohli v klidu vrátit domů ze svých dovolených. Krátký termín je možný díky zapojení trojice specializovaných a zkušených firem, kdy každá má na starosti svou část. Čtyřkilometrový úsek bude opraven obousměrně. Na podzim pak bude opravena rampa na mimoúrovňovou křižovatku D8 - Cínovecká.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
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