Největší riziko pro děti je v autě a na parkovištích

  9:30
Praha 2. dubna 2026 (PROTEXT) - Co říkají čísla ve statistikách Policie ČR?

Každoročně se na českých silnicích stane přibližně 5 000 dopravních nehod s účastí dětí. Policejní statistiky z let 2016–2025 přitom ukazují, že jejich počet zůstává dlouhodobě relativně neměnný a nejzávažnější následky spíše klesají. Největší riziko však dětem stále hrozí ve chvíli, kdy cestují jako spolucestující v autě nebo se pohybují na parkovištích a v obytných zónách, kde vozidla manévrují a couvají.

Tragickým nehodám dětí v dopravě lze často předejít. Stačí dodržovat základní pravidla bezpečnosti a věnovat větší pozornost situacím, které jsou pro děti nejrizikovější,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. „Dlouhodobá data sice neukazují dramatický nárůst těchto nehod, každá z nich ale má obrovský dopad na rodiny i celé okolí.“ 

V letech 2016–2025 bylo v ČR evidováno přibližně 50 000 dopravních nehod s účastí dětí ve věku  
0–14 let, tedy zhruba 5 000 ročně. Nejvyšší počty byly zaznamenány v letech 2017–2019. V roce 2020 došlo k výraznému poklesu, významný podíl jistě měla omezení během pandemie COVID-19, a v dalších letech se počty opět zvýšily. Za celé sledované období bylo při dopravních nehodách usmrceno 110 dětí, v průměru 11 ročně. Nejtragičtější byly roky 2018 a 2019, zatímco v posledních letech jsou hodnoty nižší. Statistiky zároveň každoročně evidují přibližně stovku těžce zraněných a několik tisíc lehce zraněných dětí. Celkově tak data potvrzují, že nehodovost dětí zůstává relativně stejná nejzávažnější následky spíše klesají.

Podobný vývoj lze pozorovat i v Libereckém kraji, kde se ročně stane několik stovek dopravních nehod s účastí dětí. Region se na celkové nehodovosti v ČR podílí přibližně 5–6 %. Smrtelné nehody jsou zde spíše výjimečné. Za sledované období byly evidovány 4 dětské oběti. Ročně statistiky registrují jen jednotky těžce zraněných a přibližně stovku lehce zraněných dětí.

Kdy jsou děti nejčastěji účastníky dopravních nehod?

Analýzy dopravních nehod zároveň dlouhodobě ukazují, že nejvíce vážných zranění i úmrtí vzniká ve chvíli, kdy jsou děti spolucestující ve vozidle. Jejich bezpečnost je v takové situaci plně závislá na dospělých, a proto je zásadní správné používání autosedaček a bezpečnostních pásů. „Správné připoutání dítěte je jeden z nejjednodušších a zároveň nejúčinnějších způsobů, jak snížit následky dopravní nehody. Přesto se stále setkáváme s tím, že děti nejsou v autě zajištěny správně nebo vůbec,“ upozorňuje Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Děti nejméně do 15 měsíců by měly cestovat v autosedačce proti směru jízdy, v tzv. vajíčku. I následné autosedačky odborníci doporučují orientovat proti směru jízdy, alespoň do 4 let. Starší děti by měly sedět v autosedačce, ideálně se vyhýbat pouhým podsedákům, a být připoutány tříbodovým bezpečnostním pásem, který musí vést přes rameno a hrudník a spodní část přes pánev. Rodiče by měli dbát na důslednou instalaci autosedaček, ať už systémy ISO-FIX či bezpečnostními pásy. „Této problematice se dlouhodobě věnujeme i v Týmu silniční bezpečnosti, kde rodičům i dětem vysvětlujeme, jak autosedačky správně používat a proč je důležité děti opravdu důsledně připoutat,“ doplňuje Markéta Novotná.

Dopravní nehody při couvání u nás i v zahraničí

Vedle klasických dopravních nehod existuje ještě jeden typ tragických událostí – přejetí dítěte vozidlem při couvání (backover crash). Podle americké agentury National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dochází v USA každoročně ke stovkám úmrtí a tisícům zranění při přejetí vozidlem během couvání. Přibližně polovina obětí jsou děti mladší 5 let a řada těchto tragédií se odehrává mimo běžný silniční provoz. Výzkumy z různých zemí popisují velmi podobný scénář těchto nehod. Obětí bývá zpravidla malé dítě, nehoda se odehrává na parkovišti nebo na příjezdové cestě u domu a řidičem bývá často rodič nebo jiný příbuzný, přičemž vozidlo couvá.

V evropských statistikách jsou tyto nehody často zahrnuty do širší kategorie nízkorychlostních přejetí vozidlem, a proto nebývají evidovány samostatně. V EU každoročně umírají při dopravních nehodách stovky dětí a dlouhodobé analýzy ukazují, že největší část obětí tvoří spolucestující ve vozidlech, následovaní chodci a cyklisty. U nejmenších dětí přitom výzkumy uvádějí, že většina přejetí vozidlem se stane při couvání.

V České republice zemře při dopravních nehodách ročně přibližně 5–15 dětí, což odpovídá evropskému průměru. „Policie samostatnou statistiku nehod při couvání nepublikuje, z analýz jednotlivých případů však vyplývá, že i k tokovým tragickým nehodám u nás dochází a musíme se tímto tématem zabývat,“ upřesňuje Jan Polák. Přesto se i v posledních letech objevily případy, které ukazují, jak nebezpečné mohou být manévry na parkovištích. Během loňského roku například došlo ke dvěma velmi podobným tragickým nehodám. V obou případech šlo o couvající vozidlo na parkovišti.

Výzkumy zároveň ukazují, že při těchto nehodách jsou nadprůměrně zastoupena větší vozidla, zejména SUV a dodávky. Hlavním důvodem je větší slepý prostor za vozidlem, takže malé dítě stojící za autem nemusí být viditelné ani v zrcátkách, ani přes zadní okno. Kvůli těmto rizikům byla ve Spojených státech od 2018 zavedena povinnost instalovat zadní parkovací kamery do všech nových automobilů, což vedlo k výraznému poklesu dětských úmrtí při couvání.

Parkoviště patří k místům, kde může být malé dítě pro řidiče prakticky neviditelné. Stačí krátký okamžik nepozornosti při couvání a může dojít k tragédii,“ říká ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. „Proto je důležité nejen správně připoutat děti v autě, ale také je učit, jak se bezpečně pohybovat mezi zaparkovanými vozidly.“ Odborníci proto doporučují učit děti sledovat zpáteční světla vozidel, všímat si nastartovaných aut a pohybovat se na parkovištích vždy co nejblíže doprovodu dospělého.

 

O bezpečnost dětí v silničním provozu a jejich vzdělávání v této oblasti se stará projekt Markétina dopravní výchova. Projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou dalších partnerů jako Policie České republiky, Platforma VIZE 0, z.ú., Liberecký kraj, nebo Czechoslovak Group. Veškeré materiály a výstupy jsou pedagogům, žákům i rodičům k dispozici online na portálu www.dopravnivychova.cz.

 

Zdroj: Tým silniční bezpečnosti

 

 

