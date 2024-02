Největší slovenský zpracovatel drůbeže exportuje více do zahraničí

Věděli jste, že ve Francii existuje časopis s názvem "60 milionů spotřebitelů"? Celá Evropská unie měla v lednu 2023 podle statistického úřadu Eurostat 448 milionu obyvatel. Jedná se o obrovský trh, který ročně spotřebuje kolem 13 milionů tun drůbežího masa.

Region se přitom může zdát jako geograficky a spotřebitelsky jednolitý, ale jednotlivé trhy jsou rozdílné. Mají vlastní specifika a nuance. Byl to také jeden z důvodů, proč nový zpracovatelský podnik EU Poultry vznikl právě na Slovensku v Horních Salibách u Galanty. "Důležité byly dva parametry. Stabilní a legislativně transparentní prostředí pro podnikání a geografická poloha Slovenska téměř v srdci Evropy. Umožňuje nám to rychle a včas distribuovat výrobky do okolních států," uvádí Yaroslav Pukach, CCO, EU Poultry s.r.o.

Společnost EU Poultry dováží ročně přes 40.000 tun kuřecího masa, které do několika hodin zpracuje a distribuuje výrobky do 22 zemí Evropy. Největší objem směřuje do Čech (22 %). Podobný objem produkce (21 %) se realizuje doma na Slovensku, což zdaleka nepokrývá deficit a nesoběstačnost u drůbežího masa. Větší část, přibližně 57 %, se však vyváží do ostatní Evropy, tedy do Maďarska, Bulharska, Rumunska, ale také Francie, Německa, Rakouska, Slovinska a dalších zemí.

"Za loňský rok jsme dosáhli tržeb 158 milionů eur. Umožňuje nám to investovat do inovací a sortimentu výrobků s přidanou hodnotou. Chceme nadále rozvíjet silnou produkci na Slovensku," říká Yaroslav Pukach a dodává: "V plánovaném novém podniku v blízké budoucnosti zaměstnáme dalších téměř 400 lidí."

O společnosti EU Poultry s.r.o.

Jsme slovenská firma, specialista na zpracování a distribuci vysoce kvalitního kuřecího masa a masných výrobků. Dodáváme produkty do 22 evropských zemí. Ročně zpracujeme přes 40 tisíc tun kuřecího masa. Za rok 2023 jsme dosáhli tržeb více než 158 milionů eur. Naše výrobní a skladovací zařízení máme od roku 2017 u obce Horné Saliby. Zaměstnáváme přes 300 lidí. EU Poultry s.r.o. naleznete na https://poultryeu.eu/a také na sociálních sítích YouTube, Facebook a LinkedIn.