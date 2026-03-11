Největší sportovní veletrhy na Výstavišti: pro náruživé běžce, profíky i amatéry

Praha 11. března 2026 (PROTEXT) - Pro všechny, kdo chtějí posunout své sportovní dovednosti o úroveň výš nebo třeba jen vyzkoušet novinky, jsou tady největší sportovní veletrhy v Praze – Running Expo a Marathon Expo. První zmíněný veletrh Running Expo se uskuteční 26.–27. března v Křižíkových pavilonech jako pomyslný začátek sezony. Následovat pak bude Marathon Expo, a to od pátku 1. května, kdy se na dva dny opět otevřou brány Křižíkových pavilonů. Právě v Křižíkových pavilonech se v rámci obou běžeckých svátků uskuteční veletrh sportovního vybavení a doplňků, zdroj sportovní inspirace a také místo vyzvednutí startovních čísel pro účastníky Generali 1 Maratonu a Prague International Marathonu. Oba veletrhy na Výstavišti si však užijí nejen profesionální a amatérští běžci, ale i rodiny s dětmi a návštěvníci, kteří chtějí začít žít aktivně, nebo si jen obnovit stávající výbavu. Partnerem obou veletrhů je RunCzech.

Dvoudenní veletrh nejen pro běžce

Přihlášení běžci mají na veletrhu Running Expo i Marathon Expo účast téměř povinnou, protože Křižíkovy pavilony jsou místem vyzvednutí jejich startovních balíčků. Oba veletrhy jsou však skvělou příležitostí i pro ty, kdo zrovna nestartují, jsou rekreačními běžci nebo s během teprve začínají. Na své si zde přijdou i ostatní sportovci, milovníci outdooru a obecně aktivního životního stylu, a to díky nabídce vystavovatelů, doprovodnému programu i samotnému zázemí Výstaviště, které nabízí řadu sportovních a relaxačních možností.

Running Expo 26.–27. března jako doprovod pro vyzvedávání čísel pro Generali 1 Maraton.Marathon Expo 1.–2. května jako doprovod pro vyzvedávání čísel pro Prague International Maraton.

Veletrhy sportovního vybavení

Na jednom místě objevíte desítky špičkových sportovních značek zaměřených na běh i aktivní životní styl. Čeká vás:

- nejnovější běžecká obuv a oblečení,

- sportovní vybavení a doplňky,

- výživa a regenerace,

- chytré technologie a sporttestery,

- služby a tréninkové programy.

Vše si můžete osobně vyzkoušet, porovnat a konzultovat přímo s odborníky. Žádné rozhodování podle fotky – tady okamžitě poznáte, co vám skutečně sedí.

Proč si akce nenechat ujít?

  • veletržní ceny a exkluzivní nabídky,
  • setkání s profesionály, trenéry i ambasadory značek,
  • praktické rady, které vám pomohou zlepšit výkon,
  • inspirace pro začátečníky i zkušené běžce,
  • atmosféra velkého závodního víkendu.

Running Expo i Marathon Expo jsou otevřeny všem – začátečníkům, pokročilým sportovcům, rodinám s dětmi i fanouškům běhu, kteří si chtějí nasát atmosféru před startem.

Máte nakoupeno? Tak užívejte na Výstavišti nejen běh, ale i relax i dobré jídlo

Pořídili jste si na Expu nový kousek do výbavy? Můžete ho hned vyzkoušet a vyrazit si zaběhat na upravených cestách areálu Výstaviště nebo si prodloužit trasu do parku Stromovka. A komu zrovna nesedí běh, Výstaviště nabízí spoustu další sportovní zábavy. K dispozici je open-air fitness a workout hřiště, parkour, krytý bazén se saunou, boulder stěna nebo Skateplaza, v jejíž blízkosti jsou k dispozici sprchy, WC i uzamykatelné skříňky. Po sportovním výkonu pak mohou návštěvníci vyrazit na dobré jídlo nebo drink do některého z místních bister.

Vstupné: zdarma na obě akce

Více na: www.navystavisti.cz / o akci: ZDE / www.runczech.cz

 

Zdroj: Výstaviště Praha

Největší sportovní veletrhy na Výstavišti: pro náruživé běžce, profíky i amatéry

