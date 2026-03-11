Největší sportovní veletrhy na Výstavišti: pro náruživé běžce, profíky i amatéry

Dvoudenní veletrh nejen pro běžce
Přihlášení běžci mají na veletrhu Running Expo i Marathon Expo účast téměř povinnou, protože Křižíkovy pavilony jsou místem vyzvednutí jejich startovních balíčků. Oba veletrhy jsou však skvělou příležitostí i pro ty, kdo zrovna nestartují, jsou rekreačními běžci nebo s během teprve začínají. Na své si zde přijdou i ostatní sportovci, milovníci outdooru a obecně aktivního životního stylu, a to díky nabídce vystavovatelů, doprovodnému programu i samotnému zázemí Výstaviště, které nabízí řadu sportovních a relaxačních možností.
Running Expo 26.–27. března jako doprovod pro vyzvedávání čísel pro Generali 1 Maraton.Marathon Expo 1.–2. května jako doprovod pro vyzvedávání čísel pro Prague International Maraton.
Veletrhy sportovního vybavení
Na jednom místě objevíte desítky špičkových sportovních značek zaměřených na běh i aktivní životní styl. Čeká vás:
- nejnovější běžecká obuv a oblečení,
- sportovní vybavení a doplňky,
- výživa a regenerace,
- chytré technologie a sporttestery,
- služby a tréninkové programy.
Vše si můžete osobně vyzkoušet, porovnat a konzultovat přímo s odborníky. Žádné rozhodování podle fotky – tady okamžitě poznáte, co vám skutečně sedí.
Proč si akce nenechat ujít?
- veletržní ceny a exkluzivní nabídky,
- setkání s profesionály, trenéry i ambasadory značek,
- praktické rady, které vám pomohou zlepšit výkon,
- inspirace pro začátečníky i zkušené běžce,
- atmosféra velkého závodního víkendu.
Running Expo i Marathon Expo jsou otevřeny všem – začátečníkům, pokročilým sportovcům, rodinám s dětmi i fanouškům běhu, kteří si chtějí nasát atmosféru před startem.
Máte nakoupeno? Tak užívejte na Výstavišti nejen běh, ale i relax i dobré jídlo
Pořídili jste si na Expu nový kousek do výbavy? Můžete ho hned vyzkoušet a vyrazit si zaběhat na upravených cestách areálu Výstaviště nebo si prodloužit trasu do parku Stromovka. A komu zrovna nesedí běh, Výstaviště nabízí spoustu další sportovní zábavy. K dispozici je open-air fitness a workout hřiště, parkour, krytý bazén se saunou, boulder stěna nebo Skateplaza, v jejíž blízkosti jsou k dispozici sprchy, WC i uzamykatelné skříňky. Po sportovním výkonu pak mohou návštěvníci vyrazit na dobré jídlo nebo drink do některého z místních bister.
Vstupné: zdarma na obě akce
Více na: www.navystavisti.cz / o akci: ZDE / www.runczech.cz
Zdroj: Výstaviště Praha