Největší vánoční příběhy na zámku Loučeň

"Přijměte pozvání do domu ve vilové čtvrti Chicaga, ve kterém je devítiletý Kevin už přes třicet let Sám doma. Poznejte mnohá překvapení. Podivujte se nad tím, že zatímco si kontinentální Evropa zpívá koledu vzniklou v zapadlé vesničce rakouských Alp, ostrovní Velká Británie našla pro svou nejslavnější vánoční píseň motivy z Čech," uvádí majitelka zámku Ing. Kateřina Šrámková, MBA. "Seznamte se s tím, co všechno jsou ochotni podstoupit Filipínci, aby se jim splnila jejich nejvroucnější přání. A možná přiletí i Baba Jaga z Mrazíka. Zámek je otevřený každý den včetně Štědrého dne, vánočních svátků i Nového roku," dodává Kateřina Šrámková.
Kdy? Od 17.11 do 17. 01 2027 denně na zámku Loučeň poblíž Nymburka, jen hodinu cesty autem z centra Prahy. Nechte se i Vy okouzlit Vánočními příběhy z celého světa v prostředí barokního zámku a jeho zahrad.
O tom, že Loučeň přináší návštěvníkům skutečně nevšední zážitky, svědčí i ocenění Český Goodwill 2025 v kategorii Tradice, které zámek získal. Úspěch tohoto zimního počinu vynesl zámku Loučeň rovněž ocenění Inspirativní památka, které za projekt získal. Ministerstvo pro místní rozvoj cenou poděkovalo za dlouhodobou práci v oblasti ochrany a zpřístupňování kulturního dědictví. Hodnocení proběhlo ve dvou kategoriích, a to za Atraktivní zimní program a rozvoj cestovního ruchu, a dále za Ekonomickou udržitelnost a celoroční přístupnost. Zámek Loučeň byl nominován v obou z nich.
Více informací včetně podrobného programu: www.zamekloucen.cz, Facebook: www.facebook.com/ZamekLoucen, Instagram: www.instagram.com/zamekloucen
Zdroj: Zámek Loučeň
Kontakt:
Kateřina Goroškov
Zámek Loučeň
E-mail: katreh@post.cz
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