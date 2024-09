Největší zahraniční program filmové výchovy v Česku proběhne na Young Film Festu, festival stírá hranice mezi diváky, tvůrci i lektory

Young Film Fest je jediným festivalem v Česku, který se zaměřuje na nejlepší evropskou krátkometrážní tvorbu pro děti a mládež. "Festival skrze komplexní a náročná témata rozvíjí kritické myšlení, přičemž mladý divák není pouze pasivním příjemcem, ale aktivním účastníkem dialogu. Festival kromě toho uvede desítky krátkých filmů, které byly prezentovány a oceněny na nejvýznamnějších filmových festivalech, jako jsou Sundance, Berlinale, Benátky, Palm Springs, Clermont-Ferrand, Locarno, a to včetně filmů nominovaných na Oscara a Evropské filmové ceny.

Program festivalu je k dispozici na webu www.youngfilmfest.cz.

SOUTĚŽNÍ PROGRAM: CENA YOUNG FILM FESTU - ODBORNÁ POROTA? NIKOLIV, ROZHODNOU PŘÍMO MLADÍ DIVÁCI

Festival se dlouhodobě zaměřuje na to, aby klíčové slovo patřilo mladým divákům. Jako jediný festival na světě nabízí unikátní program, ve kterém se diváci rozvíjejí v kritickém myšlení prostřednictvím metodické kritické reflexe a workshopů. Tyto workshopy se zaměřují na střih a manipulaci obrazu, tvorbu s využitím umělé inteligence, hudbu a význam dalších nástrojů v kontextu umělé inteligence a kritického vnímání audiovizuální tvorby. Do soutěže se nominovaly filmy jako Jmenuji se Edgar a mám krávu režiséra Filipa Diviaka, francouzský krátký film Osmého dne, britský snímek Hodnej kluk s Benem Wishawem v hlavní roli či česko-libanonský film Mořská sůl a mnoho dalších.

Programová ředitelka festivalu Kateřina Šafaříková dodává: „Young Film Fest je festival, který se nebojí jít až na dřeň. Otevřeně diskutujeme o tématech, která jsou vhodná i nevhodná, boříme hranice mezi diváky, lektory a tvůrci. Programy pojímáme tak, jak by si jiní netroufli. Studenti vedou rovnocenné diskuse nejen mezi s sebou, ale i s tvůrci a odborníky, jedná se o opravdu unikátní formát dialogu.“

NESOUTĚŽNÍ PROGRAM

Ve středu zahájí festival výběr nejlepších krátkých filmů nominovaných na Oscara. V pátek festival představí zcela nový program zaměřený na ženské tvůrkyně v oblasti animace, který bude doprovázen živou hudbou. Sobota se ponese ve vážnějším duchu s Fokusem na ženy a ukrajinský filmový průmysl. Hostem diskuze bude Sasha Prokopenko, filmová dramaturgyně a vedoucí programu Mezinárodního festivalu krátkých filmů v Kyjevě. „Je pro nás důležité, aby se mladí diváci nebáli diskutovat i o složitých tématech, a toto je jedno z nich. Jak vypadá skutečný život a umění v zemi, která je ve válce? I to jsou důležité otázky, kterými je nutné se zabývat,“ vysvětluje Radka Hoffmanová, vedoucí industry programu.

ŽENY V ANIMACI A HUDBĚ: ROZTOMILÉ A EXPRESIVNÍ ANIMÁKY S ŽIVOU HUDBOU

Ohňostroj frustrace, zkoumání hranic vlastního těla, popis jednoho zápasu s úklidem, různé fáze lásky na půdorysu životního cyklu jedné planetky a narušení křehkosti ekosystémů. Pletené, plstěné, akrylové, roztomilé, rozmáchlé nebo expresivní krátké snímky představují pestrý exkurz do světa současného animovaného filmu. Nastupující generace talentovaných tvůrkyň z Finska, Francie, Kolumbie, Maďarska a Velké Británie za použití rozličných postupů a výtvarných technik přibližují poutavou formou zásadní, obyčejné i třeskutě zábavné životní situace. Pásmo animovaných filmů ženských režisérek uvedou Julie Marková Žáčková a Dagmar Sedláčková z Girls in Film Prague, spolu s režisérkou a animátorkou Michaelou Režovou, která stojí také za platformou f-a-t (film-animace-teorie). Filmy budou uvedeny za speciálního doprovodu živé hudby od hudebnic Nina Rosa a Never Sol!

KRÁTKÉ HRANÉ FILMY NOMINOVANÉ NA OSCARA

Festival mimo jiné uvede také krátké hrané filmy nominované na filmovou cenu Oscar, včetně oceněného filmu Nezlomný (Kanada, r. Vincent René-Lortie) - inspirován skutečným příběhem, film Nezlomný vypráví posledních 48 hodin v životě Marc-Antoina Berniera, 14letého chlapce na zoufalé cestě za svobodou. Rytíř štěstí (Dánsko, r. Lasse Lyskjar Noer) - ztráta milovaného člověka, žal, riziko žloutnutí kůže a rakev, to je na Karla příliš. Červená, bílá a modrá (USA, r. Nazrin Choudhury) - Rachel je samoživitelka žijící od výplaty k výplatě. Když neočekávané těhotenství ohrozí její už tak nestabilní situaci, je nucena překročit hranice států ve snaze o potrat. Poté (Velká Británie, r. Misan Harriman) /OSCAR 2024/ - při brutálním útoku kdysi přišel o člena rodiny. Jako taxikář pak sveze mladou holku, která ho přiměje postavit se svému trápení čelem. Podivuhodný příběh Henryho Sugara (Velká Británie/USA, r. Wes Anderson) - bohatý muž se rozhodne získat výjimečnou schopnost, aby mohl podvádět při hazardních hrách. Adaptace oblíbeného příběhu od Roalda Dahla z dílny Wese Andersona.

INDUSTRY PROGRAM: UČITELÉ PRO UČITELE

V rámci projektu FilmED: Učitelé pro učitele zavítají na festival ve čtvrtek 26. 9. přední osobnosti učitelského oboru a přední odborníci na práci s filmem. „Chtěli jsme vytvořit platformu, kde by učitelé mohli zazářit a stát se hvězdami našeho festivalu,“ vysvětluje Adéla Lachoutová, vedoucí oddělení audiovizuální výchovy. Na úvod vystoupí Remon Klik z Nizozemska, držitel ocenění Filmový učitel roku, který ve své prezentaci ukáže, jak zapojit publikum již od prvních minut filmu a jak vytvářet napětí pomocí profesionálních filmových technik. Dalším hostem bude Martin Ganguly, učitel a vedoucí školního projektu na festivalu Berlinale, který představí projekt filmové výchovy na Gymnáziu Johna Lennona v Berlíně. V Kině Kavalírka se k nim připojí novinář a youtuber Janek Rubeš, jenž v rámci Filmové akademie pro učitele přiblíží téma mediální manipulace.

MEZINÁRODNÍ FÓRUM: NEJVĚTŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Mezinárodní fórum pro audiovizuální výchovu se zaměří mj. na Cinekid, největší filmový a mediální festival pro děti a mládež, podívá se také na Quai10, jedinečné místo v belgickém městě Charleroi, kde se prolíná film a videohry nebo na činnost Sítě filmové výchovy v Nizozemsku. Fórum dále představí inovativní přístupy k předškolní filmové výchově v Deutsches Filminstitut & Filmmuseum a Dánském filmovém institutu, přiblíží sběr dat o mladých divácích a představí agendu KIDS Regio, lobbistické iniciativy za kvalitní a rozmanitou evropskou kinematografii pro děti a mládež. Heleen Rouw, ředitelka Cinekidu bude hovořit o specifikách práce s dětským publikem, o tom, co znamená být největším dětským festivalem, jaké výzvy to přináší a co by měl kvalitní festival pro mladé publikum nabízet nebo čemu by se měl raději vyhnout. "Jedná se o největší industry program zaměřený na audiovizuální výchovu v Česku. Nejdůležitější osobnosti a instituce z různých zemí Evropy se sjedou do Prahy a představí přelomové a inovativní metody pro rozvoj dětí a mládeže v rámci programu The Visegrad Young Film Days," dodává Radka Hoffmanová.

OD ŠKOLEK PO ŠKOLY

Pro mateřské školy je připraven unikátní evropský program Cinemini, který přináší historické i současné, animované i experimentální filmy pro děti ve věku 3 - 6 let. „Přinášíme tak jedinečnou možnost dětem představit skvělé filmy a hravou formou je učit pojmenovávat svoje pocity, myšlenky, ale také tvořit,“ vysvětluje Adéla Lachoutová a dodává: „V rámci festivalu bude představen jako školní program projekt Young & Short, kde mladí studenti vybrali nejlepší evropské filmy, které následně jdou do distribuce. A nejen to, připravili také workshopy pro učitele, které povedou přímo studenti a také propracované metodické a pracovní listy pro školy. Je to program, který je celý zaměřený peer-to-peer, studenti studentům a všichni zapojení studenti ho velmi oceňují, chtějí být partneři v diskusi, a to jim nabízíme.“

Celý program festivalu naleznete na webu.

Kontakt:

Mgr. Karolína Šteflíčková

prrr@krutonfilm.cz

www.kinokavalirka.cz

Organizátor:

krutón, z.s.

Spoluorganizátor:

Kino Kavalírka, Centrum současného umění DOX

Partneři:

Kino Kavalírka podpořili: Hlavní město Praha, MČ Praha 5

Cinemini podpořili: Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 5

Young & Short byl podpořen Státním fondem kinematografie

Young Film Fest a Visegrad Young Film Days podpořili: Visegrádský fond, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kinematografie, Hlavní město Praha, MČ Praha 5, Kancelář Kreativní Evropa

FilmED byl podpořen:

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Partneři projektu FilmED:

Goethe-Institut e.V., krutón, z. s., Centrum Kultury Filmovej im Andrzeja Wajdy, krutón, z. s., National Film Institute Hungary, National Institution Cinematheque Of Republic Of North Macedonia, Kino Úsmev

AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA JAKO KLÍČOVÉ ŘEŠENÍ

Každodenně jsme vystaveni rostoucí záplavě videoobsahu, který stále intenzivněji proniká do našich životů a formuje naše vnímání reality. Tento tlak nejvíce doléhá na děti a mladistvé, kteří konzumují obrovské množství obsahu bez dostatečných nástrojů pro jeho kritické zhodnocení.

Audiovizuální výchova se v posledních letech stává jedním z nejdůležitějších světových trendů, protože reaguje na obrovský vliv audiovizuálních médií na mladé generace i na společnost jako celek. Tento přístup podporuje rozvoj kritického myšlení, estetického vnímání, respektu k názorové pestrosti, odolnosti vůči manipulaci a zároveň podněcuje demokratické procesy. Klade důraz také na nové možnosti osobního vyjádření a kreativity, které jsou zásadní pro budoucnost naší společnosti.

Školy dnes často postrádají dostatečné kapacity a kvalifikované odborníky, kteří by byli schopni efektivně reagovat na rostoucí vliv audiovizuálního obsahu na děti a mladistvé. Učitelé jsou přetíženi množstvím úkolů a povinností, což vede k tomu, že se audiovizuální výchova ocitá na okraji zájmu. Tento přístup však představuje zásadní riziko, kterému bychom měli věnovat více pozornosti. Právě nyní je klíčové tuto oblast výrazně posílit, aby byly naše děti lépe připraveny čelit výzvám moderního světa.

YOUNG FILM FEST

Young Film Fest je mezinárodní filmový festival, který je zaměřený na světovou filmovou tvorbu určenou pro děti a mládež. Svou programovou náplní se každoročně snaží o mezigenerační dialog o filmu, filmové výchově a tématech, která jsou očima současné mládeže důležitá a která rezonují i v těch, kteří jsou (klidně i dávno) za hranicemi jejich věku.

Festival do programu pod hlavičkou Visegrad Young Film Days zařazuje svůj Industry program a tvoří tak místo, kam se sjíždí filmoví zasvěcenci z celého světa i ze všech koutů naší republiky, aby zde společně formovali budoucnost filmové výchovy. Jedná se o festival, který si nebere servítky. Mluví o vhodných i nevhodných tématech otevřeně, smývá hranice mezi divákem a lektorem a bez přehnaných formalit pojímá filmovou výchovu tak, jak si jiní netroufnou.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.