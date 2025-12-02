Největší zelená plocha Ostravy se významně proměnila

"Povalové chodníky v délce 566 metrů spojily oblíbená místa v území Bělského lesa, které bylo dosud neprůchodné, místy se rozléval drobný tok do mokřin. Autoři návrhu zpracovali projekt tak, aby vybudovaná stezka splynula s meandrujícím potokem a přírodou s ohledem na zachování zdejší bioty. Stezka byla vynesena minimálně 40 cm, místy 80 cm, nad stávající terén. Na povalové chodníky jsou využity výhradně přírodní materiály, dubové sloupky, dřevo buku, modřínu a akátu. Neschází potřebný mobiliář, edukativní prvky, informační systém, kládové lavičky, odpočinkové plošiny, pobytové platformy a sedací balvany. V blízkosti stezky vznikly neprůtočné tůně, sloužící optimalizaci vodního režimu, zadržování vody v krajině, podpoře biodiverzity na území a v neposlední řadě zachytí vodu z přívalových dešťů u níž je důležité jí nenechat odtéct z území," vysvětluje Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.
"V rámci návrhu jsme kromě optimalizace průchodů a vazeb na jednotlivé části lesa, chtěli hlavně podpořit biodiverzitu a adaptaci na klimatickou změnu. Na povalových chodnících jsou návštěvníci sice blízko přírodě, ale úplně se jí nedotýkají a neprošlapávají chaoticky povrch. Soustavou tůní se daří zadržovat velké množství vody. Nově neprovádíme žádné výsadby a budeme monitorovat přirozenou sukcesi a osídlování území s čímž již máme pozitivní zkušenosti. Zabraňujeme tak šíření geneticky nepůvodních rostlin. Povalový chodník ve tvaru kruhu slouží k zastavení a meditaci v místě spojení živlů vody a větru s přírodními materiály jako půda, kámen a dřevo. Větší platformy mohou sloužit ke cvičení a relaxaci. Pro průchod jsou často dvě cesty. Klidová po povalu a kamenná pro pohyb. I přes složitý terén je zde možnost kromě schodů využít i štěrkové pěšiny bez schodnic," doplňuje architektka a spoluautorka návrhu Magda Cigánková Fialová.
Bělský les se stal díky vybudovaným projektům oblíbeným a vyhledávaným místem nejen obyvatel města, směřujícím k odpočinku do lůna lesoparku. Letos byl obnoven také desítky let využívaný běžecký okruh, situovaný rovněž v Bělském lese. V území byly místy vyšlapané chodníky, které nyní umně nahradily nově vybudované stezky. Ty doplnila i dvě nová schodiště, která jsou tvořena přírodními materiály tak, aby vizuálně zapadla do okolního prostředí. Vegetace zůstala v původním stavu, příroda si sama vyselektuje druhy rostlin, které v místech prospívají.
I tento zdařilý projekt zhotovily Ostravské městské lesy a zeleň. Práce začaly v srpnu a byly finalizovány v listopadu. Náklady na realizaci aktuálně dobudovaného propojení přesáhly 13,5 milionů korun. Bělský les se rozkládá na ploše cca 160 hektarů, převážně v katastru Staré Bělé a severní částí zasahuje do katastru Zábřehu nad Odrou a skýtá nejen obyvatelům nejlidnatější městské části Ostrava -Jih zázemí pro sport i relaxaci. Od roku 2023 využívají lidé v Bělském lese oblíbenou Cestu vody, víc viz https://1url.cz/21N14, letos byl zpřístupněn nový Park nad rybníkem, viz https://1url.cz/oJlQF a informace k letošní obnově zmiňovaného běžeckého okruhu naleznou zájemci v odkazu https://1url.cz/6JX0g.
Zdroj: Magistrát města Ostravy