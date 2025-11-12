Největší ženská (i mužská) lež je konečně odhalena! Lunter z ní udělal reklamu, se kterou se ztotožní každý

Každý to známe: „Udělám to za pět minut“ nebo „Za pět minut jsem tam“ - věty, které říkáme, když jsme zrovna ve sprše, na gauči, u hry nebo se „jen rychle upravujeme“.
Značka Lunter si z této univerzální lži udělala hlavní motiv nové kampaně na podporu produktové novinky Lunter Ready to Cook. Hlavní vtip kampaně se však mění v nečekanou pravdu - zdravé a chutné jídlo skutečně může být hotové za pět minut.
„Pětiminutovým slibům už dnes nikdo nevěří,“ říká Natália Gaberová, Communication Manager značky Lunter. „A právě proto jsme si z toho udělali legraci. Protože jediná pětiminutovka, která opravdu platí, je ta s Ready to Cook od Lunter.“
Z pětiminutové lži se stal pětiminutový zázrak
Značka Lunter vyrábí produkty z tofu už více než tři desetiletí a za tu dobu si získala srdce slovenských spotřebitelů. Mnoho lidí však stále váhá, protože nevědí, jak si tofu správně připravit. Nová produktová řada Ready to Cook přináší řešení - tofu, které je už předem nakrájené a naložené v marinádě.
Kampaň s nadsázkou ukazuje běžné situace, které nikdy netrvají tak krátce, jak tvrdíme. Žena, která se „jen rychle nalíčí“, nebo muž, který „už končí hru“, jsou jen některé z mnoha momentů, v nichž se poznáme všichni. Vedle těchto scén kampaní zároveň běží i rychlé inspirace, které dokazují, že alespoň jedno „za pět minut“ lze opravdu dodržet, a to právě díky Lunter Ready to Cook.
Kampaň probíhá v digitálním prostředí, na YouTube a sociálních sítích, a doprovází ji i oblíbení slovenští a čeští influenceři, kteří se se značkou dlouhodobě spojují.
Influenceri odhalují své „pětiminutové lži“
V kampani se postupně objevují známé osobnosti jako Expl0ited, Andy Štěch, Zuzka Vačková, Tomáš Hradecký či Ben Cristovao. Se svými sledujícími sdílejí vlastní „pětiminutové lži“ a dokazují, že alespoň jeden slib „za pět minut“ se dá opravdu splnit, a to v podobě plnohodnotného jídla s Lunter Ready to Cook.
„Máme radost, že koncept baví nejen nás a naši komunitu, ale také influencery,“ dodává Gaberová. „Díky vtipnému obsahu, který pro nás vytvářejí, se můžeme přiblížit spotřebitelům a ukázat novinku, která šetří čas a zároveň přináší to, na čem lidem záleží - chuť, sytost, univerzálnost, bílkoviny a jednoduchost.“
Lunter zve na ochutnávky
Značka Lunter s novinkou míří přímo za spotřebiteli. Nové produkty můžete ochutnat v lahodných pokrmech i vy.
Rychlé, chutné a vyvážené
Produkty z řady Lunter Ready to Cook jsou navržené tak, aby nabídly plnohodnotné rostlinné jídlo za pět minut – bez kompromisů.
Hlavní benefity nové produktové řady:
- Hotové jídlo za 5 minut
- Bez GMO, barviv a konzervantů
- Až 29 g bílkovin v balení
- 93 % denní dávky vápníku
- Přirozeně bezlepkové
- Univerzální použití – wrapy, bowly, omáčky, polévky, saláty i rychlý snack
Video: