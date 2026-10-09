Největší změna v povolování staveb. Developeři mají na rozhodnutí už jen pár týdnů

Nová pravidla se nezačnou uplatňovat naráz. V roce 2027 bude fungovat hybridní model, kdy běžné stavby nadále povolují současné stavební úřady, zatímco vyhrazené stavby už začnou podléhat novým podmínkám. Plná integrace většiny agend dotčených orgánů u ostatních staveb přijde až později. Vedle sebe tak budou fungovat různé režimy povolování. Může to vést až k paradoxním situacím, kdy projekty na sousedních pozemcích budou podléhat odlišným právním podmínkám.
„Čeká nás největší změna v povolování staveb za padesát let. Její zavádění budou logicky provázet různé porodní bolesti, protože dojde k přesunu tisíců úředníků, největšímu od zřízení krajů. Představa, že se od 1. ledna všechno automaticky zjednoduší, je proto nebezpečná,“ upozorňuje Pavel Doucha, partner kanceláře Doucha Šikola advokáti.
Zvlášť vysoké riziko podle advokátů hrozí projektům na pozemcích s komplikovanými vlastnickými vztahy, nesouhlasem sousedů nebo složitými podmínkami výstavby. Právě u nich může souběh různých pravidel a nejistota při přechodu na nový systém dále zkomplikovat cestu ke stavebnímu povolení.
Zásadní rozhodnutí musí padnout v nejbližších týdnech
Developeři nyní potřebují u každého rozpracovaného projektu posoudit, zda je výhodnější zahájit řízení ještě v roce 2026, nebo počkat na nová pravidla. U řízení zahájených letos se mohou důležité podmínky pro povolení projektu fixovat ke dni podání žádosti. Načasování tak může zásadně ovlivnit další postup.
Do konce roku zbývají necelé tři měsíce. Rozhodnutí ale musí předcházet kontrola projektu a po něm může následovat doplnění dokumentace nebo dokončení potřebných jednání. Závazné podklady a stanoviska získaná před změnou systému zůstávají použitelné. Investoři by proto měli v nejbližších týdnech prověřit, co už mají připravené a co potřebují ještě do konce roku vyřešit.
„Neexistuje jediný správný postup pro všechny projekty. U některých bude výhodnější podat žádost ještě letos, jiné mohou naopak těžit z nových pravidel. Doporučujeme proto rozhodnutí určitě neodkládat a již nyní provést audit projektu a určit, které kroky je potřeba stihnout před změnou systému,“ říká Luděk Šikola, partner Doucha Šikola advokáti.
Připraveným developerům se otevřou nové možnosti
Novela současně přináší nástroje, které mohou cestu k výstavbě výrazně usnadnit. Má zrychlit povolovací řízení a ukončit přehazování jedné věci mezi několika úřady. Připravení investoři tak mohou získat úlevu od mnohaletých povolovacích procesů. Nová úprava jim třeba umožní navrhnout vlastní znění rozhodnutí stavebního úřadu.
Další příležitosti se týkají územních plánů. Novela může v některých situacích umožnit jejich rychlejší změny a za stanovených podmínek i povolení stavby, která se od územního plánu odchyluje. Pro investory to může otevřít cestu k projektům, které dnes narážejí na výrazně složitější postup.
„Novela dává developerům nové možnosti, jak projekt prosadit a povolit rychleji. Například se souhlasem obce a za splnění dalších podmínek bude možné odchýlit se od územního plánu. Tyto nástroje ale pomohou jen investorům, kteří o nich vědí a dokážou je správně a včas využít,“ vysvětluje Radek Motzke, spolupracovník Doucha Šikola advokáti.
Větší jistota pro projekty a zachovaná soudní kontrola
Silnější roli získávají také plánovací smlouvy mezi investorem a obcí. Mohou předem nastavit podmínky projektu, součinnost obce i řešení veřejné infrastruktury. Plánovací smlouvy již nebude možné zpochybnit obecním referendem, což investorům přinese větší jistotu, že dohodnutá pravidla budou platit i v dalších fázích přípravy a výstavby.
„Dobře nastavená plánovací smlouva dává investorovi i obci jasnější představu, co má kdo splnit a za jakých podmínek se projekt posune dál. Pomáhá předejít konfliktům, které by jinak mohly výstavbu na dlouhou dobu zablokovat. Právě dohoda s obcí může být pro využití nových možností zásadní,“ říká Robert Šulc, partner kanceláře Doucha Šikola advokáti.
Nová iniciativa pomůže zvládnout rizika i využít příležitosti
Právě kvůli přelomovým změnám spouští Doucha Šikola advokáti iniciativu DŠ Project Build. Jejím cílem je provést klienty riziky přechodu na nový systém a pomoci jim využít příležitosti novely. Podmínkou je včasná příprava projektu a kvalitní právní zastoupení při komunikaci s obcemi, úřady, vlastníky i dalšími zainteresovanými stranami.
Tým propojuje zkušenosti ze stavebního práva, developmentu a energetiky. Vedle samotného stavebního povolení právníci nabízejí pomoc také s územními plány, majetkoprávními otázkami, vztahy s obcí a sousedy, připojením k sítím i energetickou legislativou. Tento přístup je důležitý u bytových projektů, průmyslových areálů i energetické infrastruktury.
„Investor potřebuje vědět, jak dostat celý projekt od záměru k realizaci, a je jedno, jestli se jedná o energetický projekt, nebo bytovou výstavbu. Pro investory jsme proto připravili řadu užitečných nástrojů, jak hrozící chaos přežít. Například příručku Survival kit pro developery nebo právního AI chatbota,“ dodává Ondřej Strava, spolupracovník kanceláře Doucha Šikola advokáti.
O iniciativě DŠ Project Build
DŠ Project Build je projektem Doucha Šikola advokáti ve spolupráci s advokáty z Advokátní kanceláře Radek Motzke. Kancelář Radek Motzke se dlouhodobě zaměřuje na development bytových projektů, Doucha Šikola advokáti mají rozsáhlou klientelu developerů energetických zdrojů. Společný tým pomáhá klientům zvládnout velkou novelu stavebního zákona, identifikovat klíčové příležitosti a prosadit jejich projekty od povolení ke kolaudaci.
Zdroj: Obnovitelně.PRO
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59551.