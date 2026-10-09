Největší změna v povolování staveb. Developeři mají na rozhodnutí už jen pár týdnů

Autor:
  9:54
Sledovat Metro na Googlu

Praha 9. října 2026 (PROTEXT) - Největší změna v povolování staveb za posledních padesát let může přinést zjednodušení povolovacích procesů, ale také počáteční zmatky a zdržení způsobené přesuny tisíců úředníků. U rozpracovaných projektů je proto potřeba v nejbližších týdnech rozhodnout, zda zahájit povolování ještě letos, nebo počkat na nová pravidla. Podle advokátů z kanceláře Doucha Šikola advokáti může správná příprava developerům otevřít cestu k rychlejšímu povolení a větší právní jistotě.

Nová pravidla se nezačnou uplatňovat naráz. V roce 2027 bude fungovat hybridní model, kdy běžné stavby nadále povolují současné stavební úřady, zatímco vyhrazené stavby už začnou podléhat novým podmínkám. Plná integrace většiny agend dotčených orgánů u ostatních staveb přijde až později. Vedle sebe tak budou fungovat různé režimy povolování. Může to vést až k paradoxním situacím, kdy projekty na sousedních pozemcích budou podléhat odlišným právním podmínkám.

„Čeká nás největší změna v povolování staveb za padesát let. Její zavádění budou logicky provázet různé porodní bolesti, protože dojde k přesunu tisíců úředníků, největšímu od zřízení krajů. Představa, že se od 1. ledna všechno automaticky zjednoduší, je proto nebezpečná,“ upozorňuje Pavel Doucha, partner kanceláře Doucha Šikola advokáti.

Zvlášť vysoké riziko podle advokátů hrozí projektům na pozemcích s komplikovanými vlastnickými vztahy, nesouhlasem sousedů nebo složitými podmínkami výstavby. Právě u nich může souběh různých pravidel a nejistota při přechodu na nový systém dále zkomplikovat cestu ke stavebnímu povolení.

Zásadní rozhodnutí musí padnout v nejbližších týdnech

Developeři nyní potřebují u každého rozpracovaného projektu posoudit, zda je výhodnější zahájit řízení ještě v roce 2026, nebo počkat na nová pravidla. U řízení zahájených letos se mohou důležité podmínky pro povolení projektu fixovat ke dni podání žádosti. Načasování tak může zásadně ovlivnit další postup.

Do konce roku zbývají necelé tři měsíce. Rozhodnutí ale musí předcházet kontrola projektu a po něm může následovat doplnění dokumentace nebo dokončení potřebných jednání. Závazné podklady a stanoviska získaná před změnou systému zůstávají použitelné. Investoři by proto měli v nejbližších týdnech prověřit, co už mají připravené a co potřebují ještě do konce roku vyřešit.

„Neexistuje jediný správný postup pro všechny projekty. U některých bude výhodnější podat žádost ještě letos, jiné mohou naopak těžit z nových pravidel. Doporučujeme proto rozhodnutí určitě neodkládat a již nyní provést audit projektu a určit, které kroky je potřeba stihnout před změnou systému,“ říká Luděk Šikola, partner Doucha Šikola advokáti.

Připraveným developerům se otevřou nové možnosti

Novela současně přináší nástroje, které mohou cestu k výstavbě výrazně usnadnit. Má zrychlit povolovací řízení a ukončit přehazování jedné věci mezi několika úřady. Připravení investoři tak mohou získat úlevu od mnohaletých povolovacích procesů. Nová úprava jim třeba umožní navrhnout vlastní znění rozhodnutí stavebního úřadu.

Další příležitosti se týkají územních plánů. Novela může v některých situacích umožnit jejich rychlejší změny a za stanovených podmínek i povolení stavby, která se od územního plánu odchyluje. Pro investory to může otevřít cestu k projektům, které dnes narážejí na výrazně složitější postup.

„Novela dává developerům nové možnosti, jak projekt prosadit a povolit rychleji. Například se souhlasem obce a za splnění dalších podmínek bude možné odchýlit se od územního plánu. Tyto nástroje ale pomohou jen investorům, kteří o nich vědí a dokážou je správně a včas využít,“ vysvětluje Radek Motzke, spolupracovník Doucha Šikola advokáti.

Větší jistota pro projekty a zachovaná soudní kontrola

Silnější roli získávají také plánovací smlouvy mezi investorem a obcí. Mohou předem nastavit podmínky projektu, součinnost obce i řešení veřejné infrastruktury. Plánovací smlouvy již nebude možné zpochybnit obecním referendem, což investorům přinese větší jistotu, že dohodnutá pravidla budou platit i v dalších fázích přípravy a výstavby.

„Dobře nastavená plánovací smlouva dává investorovi i obci jasnější představu, co má kdo splnit a za jakých podmínek se projekt posune dál. Pomáhá předejít konfliktům, které by jinak mohly výstavbu na dlouhou dobu zablokovat. Právě dohoda s obcí může být pro využití nových možností zásadní,“ říká Robert Šulc, partner kanceláře Doucha Šikola advokáti.

Nová iniciativa pomůže zvládnout rizika i využít příležitosti

Právě kvůli přelomovým změnám spouští Doucha Šikola advokáti iniciativu DŠ Project Build. Jejím cílem je provést klienty riziky přechodu na nový systém a pomoci jim využít příležitosti novely. Podmínkou je včasná příprava projektu a kvalitní právní zastoupení při komunikaci s obcemi, úřady, vlastníky i dalšími zainteresovanými stranami.

Tým propojuje zkušenosti ze stavebního práva, developmentu a energetiky. Vedle samotného stavebního povolení právníci nabízejí pomoc také s územními plány, majetkoprávními otázkami, vztahy s obcí a sousedy, připojením k sítím i energetickou legislativou. Tento přístup je důležitý u bytových projektů, průmyslových areálů i energetické infrastruktury.

„Investor potřebuje vědět, jak dostat celý projekt od záměru k realizaci, a je jedno, jestli se jedná o energetický projekt, nebo bytovou výstavbu. Pro investory jsme proto připravili řadu užitečných nástrojů, jak hrozící chaos přežít. Například příručku Survival kit pro developery nebo právního AI chatbota,“ dodává Ondřej Strava, spolupracovník kanceláře Doucha Šikola advokáti.

O iniciativě DŠ Project Build

DŠ Project Build je projektem Doucha Šikola advokáti ve spolupráci s advokáty z Advokátní kanceláře Radek Motzke. Kancelář Radek Motzke se dlouhodobě zaměřuje na development bytových projektů, Doucha Šikola advokáti mají rozsáhlou klientelu developerů energetických zdrojů. Společný tým pomáhá klientům zvládnout velkou novelu stavebního zákona, identifikovat klíčové příležitosti a prosadit jejich projekty od povolení ke kolaudaci.

Zdroj: Obnovitelně.PRO

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59551.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu

Já jsem Jane Doe, říkají ženy, aby zabránily odkrytí identity znásilněné oběti...

Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se opět dostává do pozornosti veřejnosti. Bývalá studentka podala žalobu na Cornellskou Univerzitu. Co...

Festival Masters Of Rock oznámil hlavní hvězdu, je to kapela Judas Priest

Koncert Judas Priest ve Vizovicích provázela bouřka a silný déšť, kvůli němuž...

Britská heavymetalová kapela Judas Priest bude hlavní hvězdou hudebního festivalu Masters of Rock, který se uskuteční od 8. do 11. července 2027 ve Vizovicích. Pořadatelé ji oficiálně oznámili v...

10. října 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Svatohubertská pouť myslivců tradičně uzavře na Svatém Hostýně poutní sezonu

ilustrační snímek

Svatohubertská pouť v sobotu 17. října tradičně uzavře poutní sezonu na Svatém Hostýně na Kroměřížsku. Myslivecká pouť se na významném mariánském poutním místě...

10. října 2026  6:40,  aktualizováno  6:40

„Bylo nám stydno.“ Sigma představila nové zázemí pro mládež, vyšlo na 18 milionů

Nové zázemí pro fotbalisty v Řepčíně nabídne šatny i místnosti pro regeneraci.

Už žádné dojíždění na Andrův stadion. Mladé talenty z líhně fotbalové Sigmy Olomouc mají v areálu v městské části Řepčín nové zázemí, které poskytne prostory pro regeneraci, videopřípravu trenérů či...

10. října 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Jazzinec vyvrcholí kytarami a saxofonem. Úvod patří Geraldu Clarkovi

Jihoafrický hudebník Gerald Clark

Čtyřmi koncerty vyvrcholí 28. ročník mezinárodního Jazzince. Podzimní část trutnovského festivalu v sobotu v 19:00 v síni Bohuslava Martinů otevře jihoafrický kytarista Gerald Clark. Největším jménem...

10. října 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2026 dnes končí. Do kolika jsou v sobotu otevřené volební místnosti a jak volit?

Příprava volební místnosti v v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé...

Komunální a senátní volby 2026 pokračují v sobotu 10. října druhým a zároveň posledním dnem hlasování. Do kolika hodin jsou otevřené volební místnosti, kde můžete volit, jaké doklady si vzít a jak...

10. října 2026  7:23

Další část Žižkova bude dva měsíce bez tramvají. Výluka změní trasy několika linek

Z důvodu modernizace tramvajové trati dochází od neděle 11. 10. 2026 do pátku...

Jedna výluka končí, další začíná. Od neděle 11. října se tramvaje vrátí do Olšanské ulice, současně ale přestanou jezdit mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou. Omezení potrvá až do 18. prosince a...

10. října 2026  6:57

V zoo se narodila mláďata největších štírů světa, matka je nosí na zádech jako batoh

Veleštír císařský

Návštěvníci ostravské zoo mají jedinečnou příležitost spatřit vzácná mláďata veleštíra císařského, jednoho z největších druhu štírů na světě. Samice je nosí na zádech v Pavilonu evoluce, kde si navíc...

10. října 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Běžecké závody v Doksech

ilustrační snímek

Přijďte si užít sportovní den v areálu Termit v Doksech.

10. října 2026  5:16

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2026 ONLINE. Praha rozhoduje o novém vedení, volí se také do Senátu

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se po páteční 22. hodině na několik hodin uzavřely. Pražané mohou o budoucím vedení metropole i svých městských částí rozhodovat ještě v sobotu. V některých částech hlavního města...

9. října 2026  17:51,  aktualizováno  22:20

První den voleb 2026: Pavel přiznal chybu, Babiš chce obhájit výsledek. Co řekl Okamura?

Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb...

Česko má za sebou první den komunálních a senátních voleb 2026. K urnám už dorazili například prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš i předseda Sněmovny Tomio Okamura. Zatímco Pavel vysvětloval...

9. října 2026  20:38,  aktualizováno  22:06

V Rozvadově vybírají ze čtyř kandidátních listin, jednu tvoří zaměstnanci kasina

ilustrační snímek

V příhraniční obci Rozvadov na Tachovsku si zhruba 500 místních voličů může vybírat v komunálních volbách nové zastupitele ze čtyř kandidátek. Jednu z nich...

9. října 2026  19:47,  aktualizováno  19:47

V Hřensku spadl za hotelem kus pískovce. Incident se obešel bez zranění

Hotel Praha v Hřensku

V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě jsou...

9. října 2026  21:22,  aktualizováno  21:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.