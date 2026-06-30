Největší změna ve správě dokumentů ve veřejné správě za 20 let

Autor:
  15:24
Sledovat Metro na Googlu

Praha 30. června 2026 (PROTEXT) - Termín účinnosti nové legislativy původně stanovený na 1. ledna 2027 se může změnit, organizace by však měly pokračovat v zavádění inovovaných řešení pro zajištění stabilního provozu.

Autorem článku je Miroslav Čejka, hlavní metodik společnosti Gordic, jejíž platformu GINIS používají tisíce organizací české veřejné správy.

Digitální správa dokumentů ve veřejné správě prochází zásadní proměnou. Očekávaná legislativa a Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (eSSL) nepřinášejí jen úpravy informačních systémů, ale především hlubokou změnu fungování organizací. Zasahují do celého životního cyklu dokumentů – od jejich přijetí přes vyřízení až po ukládání a skartační řízení.

Změna pro celou organizaci

Připravované legislativní změny dopadají na tisíce organizací a zásadně ovlivňují způsob, jakým pracují s dokumenty. Každý veřejnoprávní původce, tedy subjekt, na který se vztahují zákonné povinnosti při správě dokumentů, musí podle aktuálně stále platné legislativy nejpozději k 1. lednu 2027 zajistit, aby jeho elektronická spisová služba odpovídala nové legislativě. Parlament nyní sice projednává možné prodloužení přechodného období, které by mohlo posunout termín účinnosti této povinnosti, avšak organizace by neměly přípravu zastavovat – požadavky na moderní a legislativně vyhovující správu dokumentů dříve nebo později nastanou.

Případný posun termínu účinnosti nové legislativy by tedy neměl být chápán jako důvod k zastavení příprav. Naopak může organizacím poskytnout prostor pro kvalitnější implementaci, úpravu interních procesů, proškolení zaměstnanců a bezpečný přechod na nový režim bez časového tlaku.

Elektronická spisová služba je nástrojem, který podporuje a řídí práci s dokumenty. Aby mohla správně fungovat, musí být nové legislativní požadavky promítnuty především do vnitřních procesů organizací a způsobu práce s dokumenty. Ve skutečnosti tak nejde jen o technologickou změnu, ale o komplexní transformaci fungování organizací. Elektronická spisová služba navíc není izolovaný systém – tvoří důležitou součást širší digitalizace veřejné správy a její správné fungování bude zásadní i pro splnění dalších povinností, např. realizace práva na digitální služby podle zákona č. 12/2020 Sb. nejpozději od 1. února 2027. Bez nadsázky lze tak říct, že nyní procházíme jednou z největších změn za posledních 20 let v této oblasti.

Nestačí jen nový software

Jedním z nejčastějších omylů je představa, že vše se vyřeší nasazením nového informačního systému. Klíčové změny se však musí odehrát uvnitř organizací. Ani případný posun termínu účinnosti legislativy nemění skutečnost, že organizace musí detailně analyzovat způsoby, jakými skutečně nakládají s dokumenty - vedle oficiálních pravidel totiž často existují i neformální pracovní postupy, které nejsou v souladu ani se stávající legislativou, natož s tou novou. Na základě této analýzy je nutné procesy upravit, promítnout změny do spisového řádu a zajistit odpovídající proškolení zaměstnanců. Bez této metodické a organizační přípravy nebude správně fungovat ani sebelepší informační systém.

V debatách se někdy zjednodušeně uvádí, že hlavní změnou je povinnost vyřizovat dokumenty ve spisu. To je ale jen jedna z viditelných úprav. Ve skutečnosti jde o desítky větších změn a stovky dílčích úprav, které se týkají evidence dokumentů, práce s metadaty, řízení přístupových práv i samotné logiky procesů.

Provázanost systémů jako klíčový předpoklad

Spisová služba obvykle není samostatný nástroj, ale je napojena na řadu dalších informačních systémů, od ekonomických přes personální až po systémy jednotlivých agend. Nově přitom platí, že při přechodu na legislativně vyhovující eSSL musí na stejný režim současně přejít všechny tyto systémy. V opačném případě si systémy přestanou správně „předávat“ data. Organizace tak musí zajistit jednotný přístup ke správě dokumentů napříč celým informačním prostředím, což klade vysoké nároky na koordinaci a plánování.

Legislativa je složitá, největším rizikem je nečinnost

Takto rozsáhlá změna přirozeně vyvolává obavy. Největší bariérou přitom není samotná legislativa, ale nedostatek informací, a především odkládání prvních kroků. Ani případný posun termínu účinnosti nové legislativy nesnižuje samotnou náročnost změny ani význam včasné přípravy. Vidíme, že organizace, které již začaly s přípravou a opřely se o zkušeného partnera, zvládají přechod výrazně lépe.

Pokračování v přípravách přináší organizacím řadu praktických výhod – více času na kvalitní analýzu a implementaci, nižší riziko problémů ve výběrových řízeních, zajištění kapacit dodavatelů i možnost realizovat změnu bez časového tlaku. Zároveň mohou lépe využít již vynaložené investice do technologií a přípravy zaměstnanců.

Legislativa a Národní standard nejsou jednoduché na interpretaci a je zřejmé, že není efektivní, aby si každá organizace hledala výklad samostatně. Klíčové je porozumět legislativě v kontextu konkrétní praxe, s jejímž výkladem může pomoci ověřený dodavatel. Organizace se tak vyhnou nejen časovým prodlevám, ale často i rozdílným interpretacím stejných požadavků.

Atestace jako jistota správného řešení

Často se řeší i otázka atestovaných a neatestovaných řešení eSSL. Některé organizace musí využívat atestované řešení, jiné tuto povinnost nemají. Základní povinnost je ale pro všechny organizace stejná – provozovat systém, který je v souladu s legislativními požadavky. Atest je tedy nezávislým certifikátem, že dodavatel úspěšně prošel náročným procesem ověření a produkt tuto základní povinnost beze zbytku splňuje.

Proto i pro organizace, které atest povinně mít nemusí, představuje atestované řešení bezpečnější variantu. Atestovaný produkt znamená nejen větší jistotu při samotném nasazení, ale i při dlouhodobém provozu spisové služby.

Proč nečekat, kde začít a co nepodcenit

Podcenění přípravy může mít závažné důsledky. Vedle finančních sankcí v případě nezavedení změn včas hrozí především nefunkční procesy nebo nesoulad mezi systémy. Případný odklad termínu by proto organizace měly vnímat pouze jako časovou rezervu pro kvalitnější realizaci, nikoli jako důvod k přerušení příprav. Povinnost zajistit odpovídající správu dokumentů nezmizí a organizace, které začnou včas, budou mít výrazně lepší pozici pro hladký přechod. V neposlední řadě je v případě odložení realizace nutné počítat nejen s vyššími finančními nároky, ale i s další časovou i psychickou zátěží klíčových pracovníků.

Společnost Gordic proto pokračuje v implementaci atestované elektronické spisové služby GINIS u svých zákazníků bez ohledu na další vývoj legislativního procesu a stejný postup doporučuje i všem organizacím – využít příležitost ke zlepšení správy svých dokumentů, nastavení efektivnějších pracovních postupů a získání stabilního řešení, které je podpoří nejen při plnění budoucích legislativních povinností, ale i v jejich dalším rozvoji.

 

Zdroj: Gordic

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře znáte oblíbené dovolenkové destinace, slavné památky i zajímavosti z různých koutů Evropy. Tak si...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Taje tramwaye: David Vávra a Česká televize odhalují skrytou Prahu za okny „elektriky“

David Vávra zve diváky na cestu Prahou.

Pražská tramvaj nemusí být jen obyčejným dopravním prostředkem, který denně převáží tisíce cestujících z jednoho konce města na druhý. V novém dokumentárním cyklu České televize se mění v...

1. července 2026

Trutnov pro velký zájem rozšířil nabídku sdílených kol o pětinu na 120 bicyklů

ilustrační snímek

Třicetitisícový Trutnov ode dneška rozšířil nabídku dotovaných sdílených kol a elektrokol o pětinu na 120 bicyklů. Důvodem je velký zájem lidí o půjčování kol....

1. července 2026,  aktualizováno 

Soud v Bruntále projedná kauzu bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studénka

ilustrační snímek

Okresní soud v Bruntále se bude zabývat kauzou bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studánka, která je podle obžaloby podezřelá, že ovlivňovala veřejnou...

1. července 2026,  aktualizováno 

ÚS vyhlásí, jak rozhodl o cizineckém zákoně, jde o tlumočníky na vlastní náklad

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu Krajského soudu v Brně na zrušení části zákona o pobytu cizinců. Zákon říká, že cizinec, který nehovoří...

1. července 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Beats for Love dnes začíná, nabídne 550 umělců včetně Calvina Harrise a Alessa

ilustrační snímek

V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná čtyřdenní festival taneční a elektronické hudby Beats for Love. Na 12. ročníku jedné z největších akcí svého...

1. července 2026,  aktualizováno 

Ústavní soud dnes rozhodne o současném systému rozdělování daní mezi kraje

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyjasní, zda současný systém rozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé kraje nezasahuje do práva na samosprávu. Návrh na zrušení části...

1. července 2026,  aktualizováno 

Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili šest lidí po zásahu bleskem do stromu

ilustrační snímek

Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili dnes večer na dětském táboře šest lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho...

30. června 2026  23:37,  aktualizováno  23:45

Ralsko uspořádá referendum k fotovoltaické elektrárně, pro kraj závazné nebude

ilustrační snímek

Ralsko na Českolipsku uspořádá referendum k fotovoltaické elektrárně, jejíž výstavbu plánuje Liberecký kraj. Zařízení s instalovaným výkonem až 62,5 megawattu...

30. června 2026  21:03,  aktualizováno  21:03

Smogová situace kvůli ozonu na Ostravsku. Starší a nemocní lidé mají omezit zátěž

Ilustrační snímek

Smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu pro aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek vyhlásil v úterý odpoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by se měli při...

30. června 2026  18:22,  aktualizováno  21:57

Bystřice nad Pernštejnem má kolumbárium v podobě křišťálového stromu vzpomínek

BystĹ™ice nad PernĹˇtejnem mĂˇ kolumbĂˇrium v podobÄ› kĹ™iĹˇĹĄĂˇlovĂ©ho stromu vzpomĂ­nek

Na městském hřbitově v Bystřici nad Pernštejnem budou moci lidé uložit urny s popelem zemřelých do "kořenů" stromu vzpomínek, který má svítící křišťálové...

30. června 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Policisté pátrají po uprchlém českobudějovickém vězni, není nebezpečný

PolicistĂ© pĂˇtrajĂ­ po uprchlĂ©m ÄŤeskobudÄ›jovickĂ©m vÄ›zni, nenĂ­ nebezpeÄŤnĂ˝

Policisté pátrají po uprchlém vězni Milanu Machovi, který dnes kolem 10:00 odešel z pracoviště firmy poblíž centra Českých Budějovic a nevrátil se do vězení....

30. června 2026  19:51,  aktualizováno  19:51

Hasiči zasahovali u požáru skladu s oblečením v pražské Písnici

V Praze hoří sklad s oblečením. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu

Hasiči zasahovali u požáru skladu s oblečením v pražské Písnici. Vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zasažena byla asi polovinu haly, informovali na síti X. Po deváté hodině večer oznámili lokalizaci...

30. června 2026  20:22,  aktualizováno  21:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.