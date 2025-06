Nejvýkonnější motor z dílny PBS GROUP míří na trh

Globální společnost PBS GROUP posouvá hranice svých technologií představením nového proudového motoru PBS TJ200. Tento dosud nejsilnější motor z portfolia firmy přináší zcela nový konstrukční přístup a má za sebou úspěšné zvládnutí náročného testovacího programu. Jeho uvedení na 55. mezinárodním leteckém veletrhu Paris Air Show symbolizuje další krok směrem k jeho praktickému nasazení a otevírá prostor pro první konkrétní uplatnění.

„PBS je krásným příkladem inovativní české firmy, která se vypracovala do elitního světového klubu výrobců leteckých motorů. Jejich výrobky s vysokou přidanou hodnotou v leteckém, kosmickém i obranném průmyslu ukazují směr, jakým by měla česká ekonomika, v souladu s naší Hospodářskou strategií: Česko do top 10, směřovat. O to víc mě těší, že se tento úspěšný příběh zrodil v mém domovském kraji – na Vysočině. Přeji hodně světových úspěchů nejen s novým motorem a jsem hrdý na to, že je náš národ opět na špičce,“ uvedl ministr Lukáš Vlček při slavnostním křtu motoru.

Hlavní výrobní závod skupiny PBS GROUP ve Velké Bíteši dokončil vývoj nejnovějšího proudového motoru PBS TJ200. Tento přelomový motor s novou technickou koncepcí dosahuje kontinuálního tahu 2280 N a tahu 2700 N po dobu 30 sekund, čímž výrazně obohacuje stávající produktové portfolio společnosti. Zatímco dosavadní motory firmy PBS GROUP pokrývaly tahový rozsah od 0,4 do 1,5 kN, nový motor s více než 50% navýšením tahu oproti modelu TJ150 významně rozšiřuje možnosti využití.

Motor je vybaven nejmodernějším elektronickým řízením typu FADEC, spolehlivým BLDC startér-generátorem a unikátní konstrukcí s mazáním palivem, která zajišťuje maximální efektivitu v provozu. Nový motor se může ve své výkonnostní kategorii pochlubit také nízkou spotřebou paliva.

Díky svému inovativnímu designu nachází PBS TJ200 široké uplatnění v řadě aplikací. Bezpilotní letouny, naváděné střely a cvičné terče najdou v PBS TJ200 ideální pohonnou jednotku. Velkou výhodou je také odolnost vůči mořské vodě, což je zásadní pro nasazení v námořních aplikacích. Revoluční konstrukce otevírá nové možnosti využití v oblasti obranných systémů i komerčních bezpilotních řešení, kde jsou požadovány vysoké výkonové parametry při zachování kompaktních rozměrů.

Společnost PBS nyní zahajuje příjem poptávek na nový motor PBS TJ200. Výrobci bezpilotních systémů a společnosti z obranného průmyslu tak získají pohonnou jednotku, která spojuje mimořádnou sílu s kompaktními rozměry.

„Evidujeme předběžné objednávky od významných výrobců z různých částí světa. Konstrukce nového motoru je navržená tak, aby odpovídala současným požadavkům zákazníků, a věříme, že se PBS TJ200 brzy stane vlajkovým výrobkem našeho portfolia,“ doplnil generální ředitel PBS GROUP Ing. Petr Kádner.

Společnost také spolupracuje s ukrajinskou firmou Ivchenko Progress na vývoji proudového motoru AI-PBS-350. Tento projekt byl oficiálně představen odborné veřejnosti na Farnborough International Airshow v roce 2024. Po dokončení vývojových prací a uvedení do výroby doplní motor AI-PBS-350 portfolio PBS GROUP o další nejvýkonnější jednotku s významným tržním potenciálem. Své využití nalezne v bojových střelách i větších bezpilotních prostředcích.

Pro více informací o proudových motorech českého výrobce PBS GROUP mohou zájemci kontaktovat obchodní oddělení společnosti nebo navštívit firemní webové stránky s podrobnými technickými specifikacemi.