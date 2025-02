Nejvyšší úroveň certifikátu bezpečnosti potravin pro EU Poultry s.r.o.

Ve zpracovatelském podniku začátkem roku proběhl audit BRCGS (British Retail Consortium Global Standard). BRC je jedním z nejprestižnějších globálních standardů pro bezpečnost potravin. Stanovuje přísné požadavky na výrobní procesy, kontrolu kvality, hygienu a řízení rizik v podniku. Podnik EU Poultry s.r.o. již v roce 2024 obhájil certifikát BRC s lepším výsledkem než v roce 2023. Avšak management podniku si stanovil ambiciózní cíl dosáhnout toho roku ještě vyšší bodové hodnocení. Společnost EU Poultry s.r.o. úspěšně absolvovala audit BRC Global Standard for Food Safety a zvýšila úroveň certifikátu na AA. Jedná se o nejvyšší úroveň v rámci tohoto druhu auditu.

Získání certifikátu BRC na úrovni AA potvrzuje, že produkty společnosti splňují ty nejvyšší mezinárodní normy a standardy bezpečnosti a kvality. Úspěšné hodnocení AA je výsledkem odborné a koordinované práce týmu profesionálů pod vedením Yuliya Dzemiantsei, CEO výrobního závodu EU Poultry s.r.o. v Horních Salibách. „Audit potvrdil vysokou úroveň bezpečnosti potravin a hygieny výroby v Horních Salibách. Je to důležitý milník v rozvoji společnosti a jasný důkaz našeho zaměření na nekompromisní kvalitu. Věřím, že to ještě více posílí důvěru našich partnerů a zákazníků a zároveň nám to otevře nové možnosti rozvoje společnosti na globálním trhu,“ uvedla na margo auditu Yuliya Dzemiantsei.

Ke zpracování kuřecího masa v Horních Salibách u Galanty EU Poultry s.r.o. používá špičkové stroje a zařízení především z Nizozemska a Německa. V závodě probíhají pravidelné interní kontroly, přičemž při testování vzorků spolupracuje firma s renomovanou akreditovanou společností Eurofins Laboratories. EU Poultry s.r.o. je kromě BRC certifikátu na úrovni AA i držitelem Halal certifikátu a certifikátu od světové jednotky v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace SGS. SGS je známá svými důkladnými a detailními standardy auditu, ověřování a inspekce.

O společnosti EU Poultry s.r.o.

Jsme slovenská firma, specialista na zpracování a distribuci vysoce kvalitního kuřecího masa a masných výrobků. Dodáváme produkty do 22 evropských zemí. Ročně zpracujeme přes 40 tisíc tun kuřecího masa. Za rok 2024 jsme dosáhli tržeb více než 150 milionů eur. Naše výrobní a skladovací zařízení máme od roku 2017 u obce Horné Saliby. Zaměstnáváme přes 300 lidí. EU Poultry s.r.o. naleznete na https://poultryeu.eu/a také na sociálních sítích YouTube, Facebook a LinkedIn

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.