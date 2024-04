Nekonečný příBĚH pomoci dobrovolnictví ADRA

Od 7. do 21. května 2024 poběžíme ve 12 městech České republiky. Dobrovolnická centra ADRA organizují společné běhy „naživo“, ale zapojit se můžete také samostatně kdekoliv a kdykoliv. Podpoříte tak činnost dobrovolnických center ADRA, která po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují. A to od těch úplně nejmenších až po osamělé seniory a seniorky. To dokládá i paní Hanna, seniorka žijící v domácnosti: „Návštěva mé dobrovolnice Aničky vždy potěší a povzbudí mou osamělou duši. Dává mi ten nejcennější dar – laskavost, vstřícnost a zájem.“

Dobrovolníci věnují svůj čas zcela nezištně a zadarmo. Na co tedy putují vybrané prostředky? Spolupracuje s námi každoročně kolem 3000 dobrovolnic a dobrovolníků. A koordinace takového množství lidí něco stojí. ADRA nové dobrovolníky aktivně vyhledává, školí, pojišťuje, a především propojuje s těmi, kdo jejich pomoc potřebují. A právě na to využijeme výtěžek ze startovného ADRAběhu 2024.

Běžet s námi pro radost můžou jak jednotlivci, tak týmy – rodinné, kamarádské i firemní. Zapojit do ADRAběhu se můžete i virtuálně čili odkudkoli v období od 7. do 21. května. Zároveň se však můžete přidat i k organizovaným výběhům. A můžete jít příkladem i svým dětem, jako například ADRAběžkyně Veronika: „Chci běžet s dcerou (8 let), abych jí ukázala a naučila ji účastnit se akcí pro dobrou věc. A chci si to s ní užít.”

Přidejte se k ADRAběhu 2024 a užijte si radost z pohybu. Protože více než rychlost a počet zdolaných kilometrů je totiž důležitý počet lidí, kterým společně můžeme pomoci. Věnujte pár minut vašeho pohybu a vaší laskavosti na pomoc druhým.

Registrujte se od 8. dubna na www.adrabeh.cz, získejte startovní číslo a pokyny do mailu a sbírejte samostatně nebo v týmech kilometry. Získáte nejen dobrý pocit z pomoci, ale za nahrané výsledky i elektronický diplom a možnost vyhrát zajímavé ceny.

Těšíme se, že si s námi zavážete tkaničky pro dobrou věc!

O organizaci ADRA

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Věnujeme se také globálnímu rozvojovému vzdělávání. To vše díky pomoci našich laskavých dárců a dárkyň. Jsme tu s vámi pro druhé již od roku 1992. Více o nás zjistíte na www.adra.cz.

