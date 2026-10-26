Nekrolog: Jiří Janoš

V letech 1970–1975 vystudoval japanologii a koreanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Do roku 1979 pracoval v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, kde se věnoval lingvistickým metodám analýzy odborných textů. V letech 1979–1990 pracoval jako překladatel a redaktor v redakci obrazového zpravodajství Československé tiskové kanceláře, zároveň se ale začal orientovat na popularizaci japonských a korejských dějin. V roce 1986 vydal v Albatrosu úspěšný historický dobrodružný román pro mládež Tajemný nindža z období japonských válek v 16. století, tedy práci v Čechách v ojedinělém žánru historické fikce z japonského středověku, kterému se věnovali hlavně anglosasští autoři. Jeho knihy o dějinách a reáliích Japonska a Koreje plnily po tři dekády pro české čtenáře a zájemce o asijské kultury roli základních informativních příruček. Patřily k nim tituly 99 zajímavostí z Japonska, (Albatros, 1984), Tajemná země Nippon (Knižní klub, 1994), Dokonale utajená Korea (Libri, 1997), Japonsko a Korea: dramatické sousedství (Academia, 2007). Od roku 1990 působil jako nezávislý publicista. Kromě knih byl autorem mnoha článků v různých časopisech – např. Lidé a země, Koktejl, Země světa a Živá historie, kde byl od roku 2008 stálým spolupracovníkem. Ve své badatelské práci se zaměřil také na některé ne zcela objasněné otázky nejstarší japonské historie, hlavně na obří japonské hrobky kofun ze 3.–6. stol. – největší mohylové hrobky na světě. (Helena Honcoopová 25.10. 2026)
Zdroj: rodina Jiřího Janoše
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59802.