Neléčený vysoký krevní tlak ve středním věku může být příčinou rozvoje demence a Alzheimerovy nemoci ve stáří

„Za posledních 5 let se zvýšil počet klientů, kteří se léčí s Alzheimerovou chorobou až o 40 procent. Každoročně se také výrazně zvyšují náklady na jejich léčbu. Zatímco v roce 2020 činily tyto náklady 175 milionů korun, v roce 2024 se už jednalo o téměř půl miliardy korun,“ uvádí Jana Schillerová, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Pacientů s Alzheimerovou nemocí bude podle lékařů výrazně přibývat. Lidé se dožívají vyššího věku, kdy u nich nemoc může ve větší míře propuknout.

„Dnes máme daleko větší možnosti onemocnění rozpoznat a diagnostikovat, než jsme měli třeba před 20 nebo 30 lety. Alzheimerova nemoc se ve věkové skupině kolem 65 let vyskytuje u zhruba 3 procent populace. Každých 5 let se počet zdvojnásobí, takže ve věkové skupině kolem 80 let už jsme na nějakých 20 až 30 procentech, ve věkové skupině 90 plus je to potom 30 až 40 procent populace,“ uvádí prof. MUDr. Robert Rusina Ph.D., přednosta Neurologické kliniky FN Hradec Králové.

V průběhu onemocnění se mohou u pacientů objevit změny osobnosti a chování. U mnoha z nich je navíc pozorován neklid, agresivita nebo deprese. Zda je Alzheimerova nemoc dědičná není jisté, v rodinách, kde se onemocnění vyskytuje, je pravděpodobnost větší.

Rizikovými faktory pro rozvoj demence je mimo jiné neléčený vysoký krevní tlak nebo poruchy sluchu ve vyšším věku.

„Nedostatečně léčený krevní tlak ve středním věku je výrazným rizikovým faktorem pro rozvoj demence nejen vaskulární, ale i Alzheimerovy nemoci ve vyšším věku,“upozorňuje Robert Rusina.

V posledních letech se podle odborníků velmi zlepšila dostupnost a kvalita péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou. V Česku pro zlepšování diagnostiky neurodegenerativních onemocnění a pochopení základních principů jejich rozvoje slouží již několik let mozkové banky. Výzkum na mozkových tkáních pacientů, kteří zemřeli na neurodegenerativní nemoci, nejčastěji na Alzheimerovu nebo Parkinsonovu nemoc, napomáhá ve vývoji nových léků.

Snížit riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob a demence lze nejlépe zdravým životním stylem a tréninkem paměti.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR přispívá až 500 korun na prevenci poruch kognitivních funkcí a paměti, na kognitivní pomůcky a na trénink paměti.

Zdroj: ZP MV ČR