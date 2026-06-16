Nelly Řehořová si ke svým 25. narozeninám nadělila debutové album Lovestories

Kmotrem alba se stal její kamarád a dlouholetý kolega, producent a hudebník Marcell, který s Nelly na desce také spolupracoval. Křest se nesl v intimním duchu, přesně tak, jak k albu Lovestories sedí. Deska totiž není jen sbírkou písní o lásce, ale osobním hudebním deníkem, ve kterém zpěvačka otevírá témata vztahů, zklamání, dospívání, hledání sebe sama i emocí, které si člověk často nechává pro sebe.
Výrazným symbolem celé desky je skleněné sešité srdce, které vytvořila designérka Linda Procházka, manželka Marcella, která na křest také dorazila. Právě motiv srdce propojuje vizuální podobu alba s jeho hlavními tématy – láskou, zranitelností, bolestí i uzdravováním.
Na debutové album nyní Nelly navazuje také videoklipem k písni „Každej o tom svým“, která patří k nejintimnějším skladbám celé desky. Píseň otevírá téma, které může být blízké mnoha lidem – že navenek často působíme silně a vyrovnaně, ale uvnitř si každý neseme svůj vlastní příběh.
„Každej má něco, o čem nemluví. Něco, co si nese v sobě, i když to okolí nemusí vidět. Tahle písnička je pro mě o pochopení, o tichých bojích, ale i o tom, že v tom vlastně nikdo nejsme úplně sami,“ říká Nelly Řehořová.
Videoklip k písni nesází na okázalost ani velká gesta. Pracuje především s emocí, blízkostí a křehkostí. Vizuálně podtrhuje hlavní myšlenku skladby – že každý člověk má svůj vlastní svět, vlastní vzpomínky, bolesti i naděje, které nemusí být na první pohled vidět.
„Ten song je pro mě i o osobním posunutí někam dopředu. Člověk nechce zůstat stát na místě. Sním o tom, že jednou odletím někam dál a zkusím zapomenout na věci, které už nechci nést s sebou,“ popisuje zpěvačka.
Součástí projektu jsou také tři live sessions, které Nelly natočila s kapelou v pražské Kunsthalle. Jako první vyšla píseň „V tomhle filmu“, následovat budou skladby „Lovestory“ a „Každej o tom svým“ v akustičtější, živější podobě.
Nelly zároveň čekají letní vystoupení pod širým nebem, na kterých zazní i písně z debutového alba Lovestories. Po zkušenostech z muzikálových scén, filmů i seriálů se tak představuje především jako autorka a zpěvačka, která se nebojí osobních témat, otevřenosti a vlastní hudební cesty.
Zdroj: David Novotný
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