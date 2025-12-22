Německá armáda si vybrala pistoli České zbrojovky

„Je pro nás ctí, že si německý Bundeswehr zvolil společnost CZ jako svého partnera. Úspěch v tomto přezbrojovacím tendru představuje jeden z nejvýznamnějších milníků v novodobé historii České zbrojovky. Jasně potvrzuje skvělou pověst, kterou si naše zbraně získaly při nasazení v reálných bojových podmínkách. Těšíme se na dlouhodobou spolupráci s německou armádou a na naplňování všech jejích požadavků v souladu se smlouvou,“ uvedl Jan Zajíc, generální ředitel a předseda představenstva České zbrojovky.
Společnost CZ získala tuto zakázku na základě transparentního mezinárodního tendru, v němž uspěla před několika globálními konkurenty. Pistole pro Bundeswehr označená jako P13 vychází z modelu CZ P-10 C OR (Optics-Ready) s povrchovou úpravou v odstínu Flat Dark Earth (FDE). Jedná se o moderní služební pistoli s přímoběžným úderníkem, navrženou pro profesionální uživatele, která je vysoce ceněna pro svou spolehlivost, odolnost a intuitivní manipulaci. Vyniká také ergonomickým provedením, vysokou kapacitou zásobníku a precizní konstrukcí, díky čemuž patří mezi preferované volby ozbrojených složek v mnoha zemích.
CZ bude úzce spolupracovat se svým autorizovaným partnerem v Německu, společností POL-TEC GmbH & Co., na plnění smlouvy a zajištění komplexní podpory pro Bundeswehr.
Tradice kvality a inovací
Česká zbrojovka je předním evropským výrobcem ručních palných zbraní pro ozbrojené složky a komerční trh, s tradicí sahající až do roku 1936. Produkty CZ jsou vyváženy do téměř 100 zemí světa. Díky úzké spolupráci s odborníky a elitními vojenskými a policejními útvary CZ vyvíjí své zbraně tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám moderních ozbrojených sil. Česká zbrojovka je hrdým členem Colt CZ Group SE.
Zdroj: Česká zbrojovka