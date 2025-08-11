Nemoc či úraz na dovolené? Jednat na vlastní pěst se nemusí vyplatit

Nejčastější zdravotní potíže? Zuby, žaludek a zlomeniny
Nejčastějšími důvody, proč lidé v zahraničí vyhledají lékaře, jsou problémy se zuby nebo onemocnění spojená s trávením. Obvyklé jsou také záněty horních cest dýchacích, lehké úrazy, zlomeniny nebo vysoké horečky. Ceny za ošetření se přitom mohou pohybovat od nízkých tisíců po statisíce či miliony korun. „Proto je při sjednání pojištění důležité si dobře nastavit limit pro léčebné výlohy. A to podle toho, kam vyrážíte a co na dovolené budete dělat. Zatímco po Evropě stačí limit 3 nebo 6 milionů, mimo Evropu, hlavně do USA a Kanady, doporučuji neomezený limit. Léčba v těchto státech je totiž velmi drahá,“ upozorňuje specialista na cestovní pojištění z Direct pojišťovny Jiří Čech. A dodává, že pouhé ošetření zlomené ruky v USA vyjde i na 130.000 Kč.
Kartičku pojištění mějte na dovolené s sebou
Někteří lidé spoléhají na to, že jim po cestách po Evropské unii stačí „modrá kartička pojišťovny“, oficiálně Evropský průkaz zdravotního pojištění. V tomto případě jim ale pojištění zaplatí pouze nezbytnou péči ve veřejných zdravotnických zařízeních a jen do výše místních tarifů. To znamená, že spoluúčast platí jako místní obyvatelé. Někde to může být i 2000 korun za návštěvu lékaře. Navíc léčbu v soukromých zařízeních si často musí zaplatit sami.
Kartička pojišťovny nezaplatí ani případný převoz do Česka. „Proto je tu cestovní pojištění, které zaplatí náklady, na které kartička pojišťovny nestačí. Kromě toho jsou v ceně i další služby. Operátoři asistenční linky mohou například na dálku pomoci s komunikací v cizím jazyce, zajistit dopravu a ubytování opatrovníka a pomoci i při ztrátě dokladů,“ upozorňuje Jiří Čech z Direct pojišťovny. Zároveň ale doporučuje, aby lidé kartičku pojišťovny měli u sebe, i když mají cestovní pojištění sjednané.
Co dělat, když se něco stane?
A jaký je správný postup, pokud se vám na dovolené něco stane? Pokud je to možné, kontaktujte asistenční linku pojišťovny, se kterou se na všem domluvíte. „Kontakt najdou lidé jednoduše v mobilní aplikaci pojišťovny. Asistenční služba je k dispozici nonstop. Klienty navede do vhodného zdravotnického zařízení a domluví se s nimi i na dalších detailech,“ vysvětluje specialista na cestovní pojištění.
Každopádně nedoporučuje jednat na vlastní pěst. Pokud byste asistenční službu neinformovali, riskujete, že vám pojišťovna náklady neproplatí.
Kdo zaplatí ošetření?
S asistenční službou se domluvíte i na tom, kdo a jak ošetření zaplatí. „Buď vše zaplatí na místě klient a my mu to zpětně proplatíme, nebo se dohodne na tom, že peníze pošleme přímo zdravotnickému zařízení,“ dodává Jiří Čech z Direct pojišťovny.
Asistenční služba po vás pak bude chtít hlavně lékařské zprávy a účtenky nebo faktury. Případně i další dokumenty, na kterých se dohodnete.
Zdroj: Direct pojišťovna, a.s.