Nemoc Haně omezila samostatnost. Pojišťovna jí zamítla žádost o úhradu léčby

Žádost o úhradu podal podle Haniny výpovědi její ošetřující lékař. Hana v rozhovoru přibližuje zklamání z výsledku i způsob, jakým na ni působilo odůvodnění. K vlastnímu zdravotnímu omezení se přidala zkušenost, že musí obhajovat potřebu péče.
„Moje žádost byla zamítnuta a zamítnuto bylo i odvolání,“ uvádí v rozhovoru na Medi-info. Otevřeně v něm mluví také o emocích, které v ní rozhodnutí vyvolalo, a o přání, aby lidé za zdravotní dokumentací viděli konkrétního člověka.
Každodenní život vyžaduje víc času a sil
Friedreichova ataxie postupně ovlivnila činnosti, které dříve zvládala automaticky. Přesuny po bytě, příprava jídla nebo napití vyžadují větší pozornost. Ve svém vyprávění popisuje také to, že se mimo domov nedokáže pohybovat sama bez doprovodu. Nemoc jí zároveň vzala možnost profesně využít vzdělání i sport, který tvořil významnou část jejího volného času.
„Kromě péče o sebe zvládnu za den nanejvýš jednu až dvě fyzicky nenáročné domácí práce v našem malém bytě,“ popisuje Hana.
Nejde přitom jen o seznam činností, které jsou obtížnější. Změnila se i možnost rozhodnout se a samostatně odejít z domu, věnovat se práci nebo být aktivní podle vlastních představ. Rodinu představuje jako důležitou součást svého života. Popisuje také, jak běžné plány přizpůsobuje tomu, co jí zdravotní stav dovolí.
Diagnóza přinesla vysvětlení i obavy o děti
První obtíže se objevily v dospělosti. Než genetické vyšetření potvrdilo jejich příčinu, několik let hledala vysvětlení. Když se při neurologické kontrole dozvěděla diagnózu, nejprve pocítila úlevu: konečně věděla, co se s ní děje. Potom přišel strach, mimo jiné o zdraví dětí, protože jde o dědičné onemocnění.
Friedreichova ataxie může narušovat koordinaci pohybů, rovnováhu, řeč i jemnou motoriku. Projevy a jejich závažnost se mezi lidmi liší. Hanino vyprávění ukazuje, jak se ztráta samostatnosti může promítnout do práce, rodinného života i využití volného času.
Rozhodování je součástí zkušenosti s nemocí
MUDr. Ing. Lucie Šťovíčková z Centra hereditárních ataxií v odborném rozhovoru vysvětluje, jak náročné mohou být individuální žádosti a nejistota kolem jejich výsledku. Upozorňuje na administrativní a psychickou zátěž pacientů i zdravotníků a potřebu předvídatelnějšího procesu.
Hanina výpověď přináší do tohoto tématu konkrétní zkušenost se zamítnutím. Popisuje také dobrou spolupráci s ošetřujícími lékaři. Ve vyprávění tak vedle každodenních potřeb a podpory rodiny dostává prostor také její zkušenost s rozhodováním o úhradě doporučené terapie.
Celé její vyprávění nabízí videorozhovor s Hanou na YouTube. Další pacientské zkušenosti a vysvětlení onemocnění přináší tematická sekce Medi-info.
Zdroj: https://www.medi-info.cz/friedreichova-ataxie
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Tomáš Haring
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59868.