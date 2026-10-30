Nemocnice mají léčit akutní stavy, ne nahrazovat domácí péči

Nemocnice je určena především pro akutní stavy, operace, intenzivní diagnostiku a léčbu vyžadující nepřetržitou přítomnost zdravotníků. V českém zdravotnictví však často plní i další roli. Stává se místem, kde pacient čeká na zajištění domácí péče, rehabilitace, následného zařízení nebo pomoci sociálních služeb. Z medicínského hlediska už může být připravený k propuštění. Prakticky ale není kam jej bezpečně předat. Nemá dostupnou domácí sestru, rodina péči sama nezvládne nebo se nepodařilo včas zajistit pomůcky a navazující služby. Nemocnice proto pacienta ponechá na lůžku, přestože její technologické a personální zázemí již nevyužívá v rozsahu, pro který bylo určeno.
„V nemocnici někdy nezůstává pacient proto, že by stále potřeboval hospitalizaci, ale proto, že systém neumí dostatečně rychle připravit jeho návrat domů. Nemocniční lůžko pak nahrazuje koordinaci mezi zdravotními a sociálními službami. Je to drahé a zároveň to omezuje dostupnost péče pro akutní pacienty,“ říká Marek Brosche, konzultant v oblasti zdravotnictví.
Propuštění se musí připravovat už při přijetí
Následná péče se mnohdy začíná řešit až ve chvíli, kdy lékař rozhodne, že pacient může nemocnici opustit. Teprve poté se zjišťuje, kdo mu doma podá léky, ošetří ránu, pomůže s hygienou nebo zajistí rehabilitaci. Každý den čekání přitom prodlužuje pobyt a zvyšuje zatížení oddělení. Příprava propuštění by proto měla začít prakticky už při přijetí. Nemocnice může podle diagnózy, věku, soběstačnosti a domácího zázemí předpokládat, jakou podporu bude pacient po zákroku nebo léčbě potřebovat. Sociální pracovník, koordinátor péče nebo propouštěcí tým by měl v předstihu komunikovat s rodinou, praktickým lékařem, agenturou domácí péče a případně poskytovatelem sociálních služeb. Takový postup neznamená automaticky kratší pobyt. Znamená, že pacient zůstává v nemocnici tak dlouho, jak je to medicínsky potřebné, nikoli tak dlouho, dokud se podaří organizačně vyřešit další postup.
Domácí péče není jen pomoc rodiny
Pojem domácí péče bývá někdy nesprávně chápán jako situace, kdy se o pacienta po propuštění postarají jeho blízcí. Profesionální domácí zdravotní péče je ale odborná služba zajišťovaná kvalifikovanými zdravotníky. Sestra může provádět převazy, aplikovat injekce a infuze, ošetřovat stomie či chronické rány, kontrolovat základní zdravotní ukazatele nebo sledovat vývoj stavu po zákroku. Vedle ní mohou být potřeba rehabilitační, pečovatelské a další sociální služby.
"Právě jejich propojení rozhoduje o tom, zda se pacient může bezpečně vrátit domů. Pokud některá část chybí, péče se často přenese na rodinu, která na ni nemusí mít čas, vybavení ani potřebné znalosti. Domácí péči nelze stavět na předpokladu, že všechno převezmou příbuzní. Rodina může být důležitou součástí péče, nesmí však nahrazovat zdravotní sestru, fyzioterapeuta nebo profesionální pečovatelskou službu. Podmínkou bezpečného propuštění je jasné rozdělení odpovědnosti a dostupná odborná pomoc,“ upozorňuje Marek Brosche.
Nevyužité lůžko není jediným problémem
Pokud stabilizovaný pacient zůstává na akutním oddělení, nejde jen o cenu jednoho dne hospitalizace. Potřebuje stravu, úklid, administrativu a část pracovní kapacity sester i dalšího personálu. Oddělení zároveň nemůže lůžko využít pro nového pacienta, který čeká na plánovaný výkon nebo přichází s akutním problémem. Dlouhé pobyty mohou komplikovat provoz celého zařízení. Prodlužují čekání na některé zákroky, zvyšují tlak na urgentní příjmy a omezují schopnost nemocnice reagovat na sezónní nárůst pacientů. Lékaři a sestry pak řeší nejen léčbu, ale také organizační a sociální problémy, které samotná nemocnice nemůže dlouhodobě vyřešit. Neznamená to, že by se nemocnice měly zbavovat starších, chronicky nemocných nebo méně soběstačných pacientů. Právě tito lidé potřebují pečlivě připravený přechod a jistotu, že se jim doma dostane odpovídající podpory. Akutní lůžko však nemůže být dlouhodobou náhradou za neexistující kapacitu jiných služeb.
Informace nesmějí cestovat přes pacienta
Jednou z překážek je také roztříštěnost informací. Domácí sestra potřebuje vědět, jaké výkony má provádět, jaký je léčebný plán a koho kontaktovat při zhoršení stavu. Praktický lékař musí dostat včas propouštěcí zprávu a rodina srozumitelné instrukce. Pokud se informace předávají pozdě nebo neúplně, roste riziko komplikací a opětovného přijetí do nemocnice.
"Digitalizace sama problém nevyřeší, může však propojení výrazně usnadnit. Sdílený plán péče, elektronické předání dokumentace a možnost konzultace mezi nemocnicí a terénními službami mohou omezit situace, kdy pacient po propuštění zůstane několik dnů bez potřebné kontroly. O úspěchu domácí péče nerozhoduje jen samotná návštěva sestry. Rozhodující je celý proces od plánování propuštění přes předání dokumentace až po možnost rychle reagovat na změnu zdravotního stavu. Pacient nesmí být tím, kdo mezi jednotlivými částmi systému přenáší informace a zjišťuje, kdo se o něj má postarat,“ říká Marek Brosche.
Změna nezačíná rušením lůžek
Debata o efektivnějším využití nemocnic by neměla začínat požadavkem na rušení lůžek. Nejprve je nutné vybudovat dostatečné kapacity domácí zdravotní péče, rehabilitace, následné péče a sociálních služeb. Teprve poté lze očekávat, že se část pacientů bezpečně přesune mimo nemocniční prostředí. Důležitá bude také změna financování. Pokud má každý poskytovatel motivaci hlídat pouze vlastní rozpočet, nemusí mít zájem investovat čas a prostředky do řešení, které přinese úsporu jiné části systému. Zdravotní pojišťovny by proto měly více podporovat koordinované modely, které sledují celou cestu pacienta, nikoli jen jednotlivé výkony.
Zdroj: Marek Brosche
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59869.