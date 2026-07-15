Nemocnice sv. Alžběty má čtvrtou akreditaci. Nově vychovává i plicní specialisty

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi v Praze 2 získala akreditaci ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání lékařů v oboru pneumologie a ftizeologie. Je to už její čtvrtá akreditace a další důkaz proměny, kterou tato více než třísetletá nemocnice prošla: z tradičního zařízení se stalo moderní centrum následné péče a rozšířené rehabilitace, které svou kvalitu pravidelně dokládá externím hodnocením.
Čtyři akreditace, čtyři vrstvy jistoty
Akreditace je nezávislé potvrzení, že nemocnice splňuje přísné odborné standardy. Neuděluje si ji zařízení samo, posuzuje ji buď nezávislá odborná organizace, nebo přímo Ministerstvo zdravotnictví. A není jednorázová. V pravidelných intervalech ji nemocnice obhajuje znovu, takže opakovaně prochází důkladnou prověrkou procesů i klinické praxe.
Nemocnice sv. Alžběty drží akreditaci kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, kterou jí udělila Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví (ČSAZ) a kterou obhajuje každé tři roky. K tomu má tři akreditace Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání lékařů, a to ve všeobecném praktickém lékařství, v geriatrii a nově v plicním lékařství.
"Akreditace bereme jako závazek vůči pacientům, ne jako trofej. Každá z nich znamená, že se pravidelně necháváme prověřovat někým zvenčí, a to nás drží v neustálém pohybu. Nová akreditace v plicním lékařství potvrzuje, že naše odbornost roste a že dokážeme připravovat i budoucí specialisty," říká RNDr. Karel Matyska, CSc., jednatel Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi.
Co znamená každá akreditace pro pacienta
Akreditace kvality a bezpečí hlídá bezpečný chod celé nemocnice, od prevence rizik přes bezpečné podávání léků až po ochranu před pády a infekcemi. Pro pacienta to znamená jistotu, že péče stojí na pevných a kontrolovaných pravidlech.
Akreditace pro vzdělávání lékařů získá jen pracoviště s prokázanou odborností a zkušenými školiteli. Pro pacienta to znamená, že o jeho zdraví pečuje tým, který je sám na špičce oboru a zůstává v kontaktu s nejnovějšími postupy, protože je předává dál.
"Každá akreditace prověřuje něco jiného, ale všechny vedou k pacientovi. Pro něj znamenají záruku, že naše péče stojí na externě ověřených standardech bezpečí i odbornosti," říká Mgr. Marcela Tomanová, MBA, MBA, LL.M., náměstkyně pro nelékařské zdravotnické obory a kvalitu a hlavní sestra Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi.
Rehabilitace tam, kde jiní končí
Akreditace jsou jen jednou částí příběhu. Nemocnice sv. Alžběty se profiluje jako centrum následné péče s rozšířenou rehabilitací, kterou zajišťuje tým deseti specialistů, tedy výrazně nad zákonným minimem. Do rehabilitace zapojuje i virtuální realitu prostřednictvím systému VR Vitalis Pro a v diagnostice pracuje s prvky umělé inteligence. Podle vlastního průzkumu by nemocnici doporučilo 86 % pacientů, kteří nejčastěji oceňují přístup personálu.
Razítka a externí potvrzení jsou důležitá, ale rozhoduje to, co pacient cítí. "Proto k ověřené odbornosti přidáváme čas, lidský přístup a respekt," doplňuje Marcela Tomanová.
O Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi patří k nejstarším pražským zdravotnickým zařízením a navazuje na více než třísetletou tradici péče. Barokní areál v Praze 2 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera dnes slouží modernímu centru následné lůžkové péče s rozšířenou rehabilitací a poliklinice s odbornými ambulancemi. Nemocnice je držitelem ocenění Kvalitní a bezpečná nemocnice 2024 a statusu Podnik podporující zdraví.
Zdroj: Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o., www.alzbeta.cz