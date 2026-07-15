Nemocnice sv. Alžběty má čtvrtou akreditaci. Nově vychovává i plicní specialisty

Autor:
  12:28
Sledovat Metro na Googlu

Praha 15. července 2026 (PROTEXT) - Historická pražská nemocnice potvrzuje kvalitu a odbornost hned čtyřmi nezávislými akreditacemi. Pro pacienty to znamená ověřenou jistotu od prvního vyšetření až po rehabilitaci.

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi v Praze 2 získala akreditaci ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání lékařů v oboru pneumologie a ftizeologie. Je to už její čtvrtá akreditace a další důkaz proměny, kterou tato více než třísetletá nemocnice prošla: z tradičního zařízení se stalo moderní centrum následné péče a rozšířené rehabilitace, které svou kvalitu pravidelně dokládá externím hodnocením.

Čtyři akreditace, čtyři vrstvy jistoty

Akreditace je nezávislé potvrzení, že nemocnice splňuje přísné odborné standardy. Neuděluje si ji zařízení samo, posuzuje ji buď nezávislá odborná organizace, nebo přímo Ministerstvo zdravotnictví. A není jednorázová. V pravidelných intervalech ji nemocnice obhajuje znovu, takže opakovaně prochází důkladnou prověrkou procesů i klinické praxe.

Nemocnice sv. Alžběty drží akreditaci kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, kterou jí udělila Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví (ČSAZ) a kterou obhajuje každé tři roky. K tomu má tři akreditace Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání lékařů, a to ve všeobecném praktickém lékařství, v geriatrii a nově v plicním lékařství.

"Akreditace bereme jako závazek vůči pacientům, ne jako trofej. Každá z nich znamená, že se pravidelně necháváme prověřovat někým zvenčí, a to nás drží v neustálém pohybu. Nová akreditace v plicním lékařství potvrzuje, že naše odbornost roste a že dokážeme připravovat i budoucí specialisty," říká RNDr. Karel Matyska, CSc., jednatel Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi.

Co znamená každá akreditace pro pacienta

Akreditace kvality a bezpečí hlídá bezpečný chod celé nemocnice, od prevence rizik přes bezpečné podávání léků až po ochranu před pády a infekcemi. Pro pacienta to znamená jistotu, že péče stojí na pevných a kontrolovaných pravidlech.

Akreditace pro vzdělávání lékařů získá jen pracoviště s prokázanou odborností a zkušenými školiteli. Pro pacienta to znamená, že o jeho zdraví pečuje tým, který je sám na špičce oboru a zůstává v kontaktu s nejnovějšími postupy, protože je předává dál.

"Každá akreditace prověřuje něco jiného, ale všechny vedou k pacientovi. Pro něj znamenají záruku, že naše péče stojí na externě ověřených standardech bezpečí i odbornosti," říká Mgr. Marcela Tomanová, MBA, MBA, LL.M., náměstkyně pro nelékařské zdravotnické obory a kvalitu a hlavní sestra Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi.

Rehabilitace tam, kde jiní končí

Akreditace jsou jen jednou částí příběhu. Nemocnice sv. Alžběty se profiluje jako centrum následné péče s rozšířenou rehabilitací, kterou zajišťuje tým deseti specialistů, tedy výrazně nad zákonným minimem. Do rehabilitace zapojuje i virtuální realitu prostřednictvím systému VR Vitalis Pro a v diagnostice pracuje s prvky umělé inteligence. Podle vlastního průzkumu by nemocnici doporučilo 86 % pacientů, kteří nejčastěji oceňují přístup personálu.

Razítka a externí potvrzení jsou důležitá, ale rozhoduje to, co pacient cítí. "Proto k ověřené odbornosti přidáváme čas, lidský přístup a respekt," doplňuje Marcela Tomanová.

O Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi patří k nejstarším pražským zdravotnickým zařízením a navazuje na více než třísetletou tradici péče. Barokní areál v Praze 2 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera dnes slouží modernímu centru následné lůžkové péče s rozšířenou rehabilitací a poliklinice s odbornými ambulancemi. Nemocnice je držitelem ocenění Kvalitní a bezpečná nemocnice 2024 a statusu Podnik podporující zdraví.

Zdroj: Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o., www.alzbeta.cz

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.

Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za návštěvu - od skalních měst přes vyhlídkové stezky až po historické památky. Myslíte si, že znáte české...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v parných dnech? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v letním stravování, a odhalte pravdu o mýtech kolem...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým obsahem sirovodíku a o desítky let praxe v dermatologii i balneoterapii. Lázně Smrdáky na Slovensku...

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by mohly zabrat. Roky kolem nich chodí, pozoruje vodu, sbírá zkušenosti a čeká na chvíli, kdy si řekne: teď...

Lidé si více všímají psů trvale uvázaných na řetězu, veterinářům přibylo podnětů

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Lidé z Plzeňského kraje ve velkém hlásí úřadům i psím záchranářům týrání zvířat kvůli tomu, že pes je celé dny uvázán na řetězu. Od začátku letošního roku totiž platí v České republice zákaz chovu...

16. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Dealeři drog si u soudu dohodli trest, hrozilo jim mnohem víc

Podle žalobce byl hlavou celé organizované skupiny Patrik Terkel (uprostřed),...

Hrozilo jim až dvanáct let vězení, nakonec budou mít maximálně šest. Před olomouckým krajským soudem stanulo ve čtvrtek šest obžalovaných kvůli dohodě o vině a trestu. Podle obžaloby se členové...

16. července 2026  10:32

Největší hudební jména pod Kunětickou horou. Hrady CZ přivezou i nečekaný bonus

Putovní festival Hrady CZ pod Kunětickou horou (16. července 2026)

Už tento víkend se pod Kunětickou horou uskuteční jednadvacátý ročník putovního festivalu Hrady CZ. I přes zatím ne zcela příznivou předpověď počasí láká na nejznámější jména české a slovenské...

16. července 2026  10:12,  aktualizováno  10:49

Huť v Šindelové je kompletní. Chybějící vodní kolo se roztočí v pátek

Vodní kolo pro huť vzniklo v dílně tesaře Petra Macháčka z Kynšperku nad Ohří.

Když před lety stál Jiří Hrůza před zachráněnou historickou hutí v Šindelové, něco mu na obnoveném unikátu chybělo – vodní kolo. Srdce celé vysoké pece, které dokázalo sílu vody využít k pohonu...

16. července 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústecký tygr Bulan odcestoval do Anglie. Chov tygrů malajských v zoo tak skončil

Samec tygra malajského jménem Bulan byl v ústecké zoo od roku 2019. Před pár...

Ústeckou zoologickou zahradu opustila jedna z výrazných zvířecích tváří. Samec tygra malajského Bulan odcestoval před pár dny do britského Hamerton Zoological Park. Má vytvořit chovný pár se zdejší...

16. července 2026  10:02,  aktualizováno  10:49

V Praze na Proseku se převrátil jeřáb

Pád jeřábu v Prosecké ulici v Praze 9. (16. července 2026)

Policie a hasiči zasahují v Prosecké ulici v Praze 9. Převrátil se zde jeřáb, který strhl troleje.

16. července 2026  10:02

Na kole podél Labe pohodlněji. Úzkou pěšinu nahradila asfaltová cesta

Nový desetikilometrový úsek Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Tuhaní...

Mezi středočeským Kostelcem nad Labem a Tuhaní vznikla nová desetikilometrová cyklostezka. Dosavadní úzkou pěšinu nahradila zpevněná asfaltová cesta. Celkové náklady činily 129 milionů korun, z toho...

16. července 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

PBS GROUP na Farnborough International Airshow představuje špičkové letecké technologie

16. července 2026  9:32

Z rozvaděčů a oprýskaných zdí dělá umění. Věra Kopková mění veřejný prostor

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin, zvířat a příběhů. Věra Kopková, vystupující pod značkou Věra Kopka Art, svou tvorbou oživuje veřejný...

16. července 2026  9:30

Nová platforma ProHealth propojuje péči o ženy napříč obory

16. července 2026  9:29

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Devět logistických parametrů, které budují e-shopům reputaci

16. července 2026  9:25

Balonové nebe se po rekordu vrací do Hradce, atrakcí bude opět hořáková show

Z Hradce Králové vzlétlo na 80 balonů, fiesta je součástí oslav 800 let první...

Loňský ročník Balonového nebe, které v září nabídlo osm hromadných letů i noční hořákovou show, nebyl v Hradci Králové první ani poslední. Akce pro desítky horkovzdušných balonů se bude opakovat...

16. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.