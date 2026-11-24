Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi poprvé v historii otevřela dveře veřejnosti. Stalo se tak ve čtvrtek 19. listopadu, v den, kdy má podle kalendáře svátek Alžběta. Mezi půl třetí a pátou hodinou si lidé z Prahy 2 i odjinud nechali změřit tlak, saturaci krve kyslíkem a složení těla, vyzkoušeli si resuscitaci a prošli Rajskou zahradu, která je po zbytek roku uzavřená. Spolu s dopolední mší svatou a požehnáním sochy Pocta alžbětinkám prošlo nemocnicí přes 170 lidí.
Největší zájem byl o měření na přístroji InBody, který během dvou minut ukáže, kolik má člověk svalové hmoty, tuku a vody. Nutriční terapeutka výsledky rovnou vysvětlovala a vedle toho vystavila porce jídel, z nichž každá odpovídala stu kalorií. Jedna lžíce majonézy ležela vedle celého velkého jablka.
Návštěvníci si také nasadili brýle virtuální reality, se kterými v nemocnici cvičí pacienti po mozkové příhodě, a na figuríně si zkusili, co dělat, než přijede záchranka. U stánku ambulance hojení chronických ran se naučili, jak se správně bandážuje dolní končetina, techniku si sami vyzkoušeli a odnesli si dovednost, kterou doma hned použijí. Kardiolog je naučil nahmatat si vlastní tep a poznat nepravidelnost, plicní lékařka se sestrami měřila kapacitu plic a praktický lékař odpovídal na dotazy a registroval nové pacienty.
Tři prohlídky neveřejné Rajské zahrady
Do Rajské zahrady se návštěvníci podívali při komentovaných prohlídkách třikrát za odpoledne. Počasí je nezastavilo a poslední skupina prošla zahradou za rozsvícených světel.
„Po zbytek roku zůstává zahrada veřejnosti uzavřená, protože v ní pod dohledem fyzioterapeutů rehabilitují a trénují chůzi pacienti po operacích kyčlí a kolen i po cévních mozkových příhodách,“ vysvětlil vedoucí fyzioterapie Nemocnice sv. Alžběty Ing. David Tesařík.
První prohlídky se zúčastnil akademický sochař Radim Hanke a o svém díle hovořil přímo u něj.
Soše Pocta alžbětinkám požehnal generální vikář
Bronzová socha stojí v zahradě od letošního srpna, ve čtvrtek k ní přibylo požehnání. Udělil je generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Josef Ptáček a slavnostní část proběhla venku navzdory počasí.
„Sochy se ve veřejném prostoru stavějí proto, aby nám připomínaly důležité události, jako je příběh sester alžbětinek v této nemocnici za posledních tři sta let,“ řekl generální vikář.
Papežský komisař Konventu sester alžbětinek P. Josef Jančář, O.Carm., v úvodním slovu připomněl, čí službě dílo patří. „Po tři staletí zde alžbětinky pečovaly o nemocné a opuštěné. Zažily i těžká období, kdy jim bylo bráněno vykonávat svou službu. Přesto zůstaly svému povolání věrné a jejich dílo žije dodnes,“ uvedl.
Den začal ve dvanáct hodin mší svatou v kapli sester alžbětinek, kterou živě přenášela televize Noe.
„Socha je věnována s vděčností a úctou všem členkám řádu sv. Alžběty, a to minulým, současným i budoucím, za jejich péči a pomoc potřebným,“ řekl ředitel nemocnice RNDr. Karel Matyska, CSc. Odhalení sochy uzavírá obnovu Rajské zahrady, která patří k revitalizaci celého areálu.
Autor nechtěl portrét světice
Radim Hanke portrét svaté Alžběty vytvořit nechtěl, protože v recepci nemocnice už jedna Alžběta je. „Chtěl jsem námět zobecnit, ale zároveň jsem chtěl, aby zůstal sdělný,“ vysvětlil. Figura proto zůstala čitelná, i když je silně stylizovaná, a její draperie odkazuje na řasení gotických madon. Socha kombinuje božanovský pískovec z Broumovska a bronz se světlou, zlatavou patinou.
Tři sta let péče na jednom místě
Svatá Alžběta Uherská se jako královská dcera mohla rozhodnout pro pohodlný život. Místo toho založila v Marburgu špitál a sama v něm ošetřovala nemocné, o které nikdo nestál. Zemřela ve čtyřiadvaceti letech. Sestry alžbětinky na její odkaz navázaly. Na Slupi pečují o nemocné po tři staletí, historie zdejší nemocnice sahá až k zakládací listině z 26. ledna 1722, kterou císař Karel VI. povoluje uvedení alžbětinek do Prahy a zakoupení místa pro stavbu kláštera s nemocnicí. Znárodnění alžbětinky od lůžek odvedlo a režim jim ve službě zabránil. Po roce 1989 se nemocnice vrátila do jejich rukou a provoz se oddělil. Dnes v nemocnici pečují o pacienty zdravotníci, budova i provoz ale od roku 2019 náleží opět sestrám.
Nemocnice sídlí Na Slupi 448/6, dvě zastávky tramvají z Karlova náměstí. Vedle následné lůžkové péče s rozšířenou rehabilitací provozuje polikliniku s ambulancemi praktického lékařství, kardiologie, pneumologie, geriatrie, nutriční poradny, rehabilitace a hojení chronických ran. Objednat se lze online, telefonicky na +420 221 969 338 nebo e-mailem na recepce@alzbeta.cz.
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi poskytuje následnou lůžkovou péči s rozšířenou rehabilitací a provozuje polikliniku. Na místě pečují o nemocné už tři sta let, nejprve sestry alžbětinky a dnes nemocnice, která na jejich odkaz navazuje.
Zdroj: Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o., www.alzbeta.cz
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