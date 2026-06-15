Nemovitostní fond CASPYAN uzavřel první rok. Překročil milník 100 milionů korun

Překonaná meta zhodnocení a růst aktiv nad 463 milionů korun
V průběhu kalendářního roku 2025 fond CASPYAN potvrdil, že usiluje o pevnou pozici v segmentu prémiových nemovitostních fondů. Jeho strategie efektivně kombinuje dva zdroje – hlavním motorem růstu jsou rezidenční developerské projekty, které jsou doplněné několika výnosovými objekty. Čistá hodnota aktiv v současnosti činí přes 463 mil. Kč. Díky tomuto modelu se podfondu RE/MIX podařilo v minulém roce výrazně překonat stanovený cíl 10 % p.a. a věří, že v tomto trendu bude pokračovat i nadále.
Zásadním milníkem loňského roku se stalo otevření fondu externímu kapitálu. Zakladatelé Kamil Jankovský a Miroslav Kašpar přivítali nové partnery z řad kvalifikovaných investorů. Získané finanční prostředky fond bezprostředně vložil do akcelerace stavebních příprav a samotné výstavby v metropoli.
„Založit a úspěšně rozběhnout nový nemovitostní fond na vysoce konkurenčním českém trhu bylo velmi náročné: celý proces vyžadoval obrovské úsilí, precizní přípravu projektů, a především získání počáteční důvěry spoluinvestorů. Jsem hrdý na to, že se nám start podařil na jedničku. To, že se k nám připojili noví partneři, jasně dokazuje, že naše sázka na transparentnost a prémiové pražské lokality byla správná. Když se dnes ohlédnu zpět, mohu říct, že jsme za uplynulý rok vybudovali zdravou a dynamickou komunitu. Abychom mohli společně růst, rádi ve fondu přivítáme další spoluinvestory,“ uvádí Kamil Jankovský, člen dozorčí rady fondu CASPYAN.
Vlajková loď v Karlíně a cíl 600 bytů
Aktuálně fond naplno rozvíjí své nemovitostní portfolio v čele s projektem Konstanta Karlín v jedné z nejžádanějších pražských čtvrtí. Nový objekt bude rozčleněn do dvou částí propojených průchozí pasáží, která spojí ulici Kollárova se zahradou ve vnitrobloku a nabídne zejména prémiové bydlení doplněné o komerční prostory.
Portfolio fondu v Karlíně zahrnuje i další objekty. Příkladem je již dokončená administrativní budova Fabrička, která vznikla citlivou přestavbou bývalé parní elektrárny spojené s průkopníkem české elektrotechniky Františkem Křižíkem, nebo pavlačový dům v ulici Kollárova, který je dlouhodobě pronajímán.
Největší investicí fondu je účast na probíhající rozsáhlé revitalizaci brownfieldu na Praze 9. Multifunkční projekt Dvory Vysočany, který zahrnuje byty, kanceláře i maloobchodní prostory, koncem minulého roku vstoupil do první etapy realizace. Cílem projektu je v této lokalitě vybudovat až 600 rezidenčních bytových jednotek.
Stabilní příliv nového kapitálu umožní fondu plánovat v nejbližších měsících další akvizice pro zajištění udržitelného růstu.
CASPYAN FUND SICAV a.s. je mladým fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na diverzifikované portfolio výnosových nemovitostí a developerských projektů. Pilířem fondu je strategické složení portfolia, zahrnující investice do projektů nájemního bydlení a komerčních nemovitostí s dlouhodobým výnosovým potenciálem, a developerských projektů v pokročilé fázi povolování s vydaným územním nebo stavebním povolením. Díky kombinaci stabilních příjmů z pronájmu nemovitostí a atraktivního zhodnocení developerských projektů poskytuje fond investorům optimální rovnováhu mezi pravidelným výnosem a kapitálovým růstem. Více informací naleznete na https://caspyan.group/.
Zdroj: CASPYAN FUND SICAV
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