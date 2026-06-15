Nemovitostní fond CASPYAN uzavřel první rok. Překročil milník 100 milionů korun

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  11:19
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Praha 15. června 2026 (PROTEXT) - CASPYAN FUND SICAV, fond pro kvalifikované investory, zveřejnil své hospodářské výsledky za loňský rok. Ten představoval první plné kalendářní období této entity, která nyní bilancuje klíčovou fázi svého fungování. Podfondu RE/MIX se podařilo potvrdit nastavenou strategii a úspěšně přejít z fáze zakladatelského financování k otevřenému tržnímu modelu. Od desítek nových spoluinvestorů v něm shromáždil přes 100 milionů korun a v nastaveném růstovém trendu pokračuje i letos.

Překonaná meta zhodnocení a růst aktiv nad 463 milionů korun

V průběhu kalendářního roku 2025 fond CASPYAN potvrdil, že usiluje o pevnou pozici v segmentu prémiových nemovitostních fondů. Jeho strategie efektivně kombinuje dva zdroje – hlavním motorem růstu jsou rezidenční developerské projekty, které jsou doplněné několika výnosovými objekty. Čistá hodnota aktiv v současnosti činí přes 463 mil. Kč. Díky tomuto modelu se podfondu RE/MIX podařilo v minulém roce výrazně překonat stanovený cíl 10 % p.a. a věří, že v tomto trendu bude pokračovat i nadále.

Zásadním milníkem loňského roku se stalo otevření fondu externímu kapitálu. Zakladatelé Kamil Jankovský a Miroslav Kašpar přivítali nové partnery z řad kvalifikovaných investorů. Získané finanční prostředky fond bezprostředně vložil do akcelerace stavebních příprav a samotné výstavby v metropoli.

„Založit a úspěšně rozběhnout nový nemovitostní fond na vysoce konkurenčním českém trhu bylo velmi náročné: celý proces vyžadoval obrovské úsilí, precizní přípravu projektů, a především získání počáteční důvěry spoluinvestorů. Jsem hrdý na to, že se nám start podařil na jedničku. To, že se k nám připojili noví partneři, jasně dokazuje, že naše sázka na transparentnost a prémiové pražské lokality byla správná. Když se dnes ohlédnu zpět, mohu říct, že jsme za uplynulý rok vybudovali zdravou a dynamickou komunitu. Abychom mohli společně růst, rádi ve fondu přivítáme další spoluinvestory,“ uvádí Kamil Jankovský, člen dozorčí rady fondu CASPYAN.

Vlajková loď v Karlíně a cíl 600 bytů

Aktuálně fond naplno rozvíjí své nemovitostní portfolio v čele s projektem Konstanta Karlín v jedné z nejžádanějších pražských čtvrtí. Nový objekt bude rozčleněn do dvou částí propojených průchozí pasáží, která spojí ulici Kollárova se zahradou ve vnitrobloku a nabídne zejména prémiové bydlení doplněné o komerční prostory.

Portfolio fondu v Karlíně zahrnuje i další objekty. Příkladem je již dokončená administrativní budova Fabrička, která vznikla citlivou přestavbou bývalé parní elektrárny spojené s průkopníkem české elektrotechniky Františkem Křižíkem, nebo pavlačový dům v ulici Kollárova, který je dlouhodobě pronajímán.

Největší investicí fondu je účast na probíhající rozsáhlé revitalizaci brownfieldu na Praze 9. Multifunkční projekt Dvory Vysočany, který zahrnuje byty, kanceláře i maloobchodní prostory, koncem minulého roku vstoupil do první etapy realizace. Cílem projektu je v této lokalitě vybudovat až 600 rezidenčních bytových jednotek.

Stabilní příliv nového kapitálu umožní fondu plánovat v nejbližších měsících další akvizice pro zajištění udržitelného růstu.

CASPYAN FUND SICAV a.s. je mladým fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na diverzifikované portfolio výnosových nemovitostí a developerských projektů. Pilířem fondu je strategické složení portfolia, zahrnující investice do projektů nájemního bydlení a komerčních nemovitostí s dlouhodobým výnosovým potenciálem, a developerských projektů v pokročilé fázi povolování s vydaným územním nebo stavebním povolením. Díky kombinaci stabilních příjmů z pronájmu nemovitostí a atraktivního zhodnocení developerských projektů poskytuje fond investorům optimální rovnováhu mezi pravidelným výnosem a kapitálovým růstem. Více informací naleznete na https://caspyan.group/.

Zdroj: CASPYAN FUND SICAV 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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