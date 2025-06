Není to jen hra – vize společnosti Haier pro mládež a udržitelnost

Pohár pro fanoušky Haieru, který se konal během čtrnácti dnů světoznámého turnaje Roland Garros (French Open), svedl dohromady nadějné tenisty do 14 let z celé Francie, aby společně strávili den plný úporného zápolení a kulturních oslav. Tato iniciativa byla něčím víc než jen mládežnickým turnajem. Šlo o ukázku vize společnosti Haier využívat sport jako most mezi generacemi, zeměpisnými oblastmi a společnými aspiracemi.

Akce vyvrcholila exkluzivní příležitostí pro vítěze setkat se s bývalou jedničkou žebříčku WTA Anou Ivanovićovou ve vesnici pro fanoušky Haier Roland Garros, aby podněcovala sny a seznámila mladé sportovce s globálními ikonami.

Strategické sponzorství se stanoveným cílem

Pohár pro fanoušky Haieru, který společně pořádají společnosti Haier a Open Stade Français, navazuje na odkaz jednoho z nejuznávanějších juniorských tenisových turnajů Francie. Turnaj Open Stade Français, který byl založen v roce 1983 a je součástí juniorského okruhu ITF (Mezinárodní tenisové federace), již dlouho slouží jako soutěžní a rozvojová platforma pro začínající tenisové talenty.

Toto partnerství podněcuje ctižádost mladých sportovců z různých prostředí tím, že jim poskytuje možnosti umístění na žebříčku, kulturní výměny a osobního růstu. Tato spolupráce odráží rostoucí důraz globálních značek na vytváření trvalého sociálního účinku na základě iniciativ zaměřených na mládež.

ESG v akci – přeměna cíle v hmatatelný účinek

Pohár pro fanoušky Haieru vychází z přesvědčení, že sport může sloužit jako most, který spojuje jednotlivce se společenstvími a podporuje společné aspirace napříč generacemi. Tato koncepce je v souladu s širší vizí ESG (udržitelného podnikání) společnosti Haier, kde se sport stává nástrojem inkluzivního rozvoje, nikoli pouhou příležitostí pro budování značky.

V Evropě překračuje Haier rámec podnikání a zasazuje se o sociální a environmentální cíle. Na milánském štafetovém maratonu byla společnost Haier Europe jedním z nejlepších přispěvatelů akce a poskytla podporu rozšíření dvou center Spazi Donna v Miláně, která zajišťují bezpečnější a lepší budoucnost ženám, jež se ocitly v obtížné situaci.

V oblasti životního prostředí se společnost Haier Europe zaměřila na snižování množství odpadu a na oběhové hospodářství. V roce 2025 dosáhlo její výrobní centrum v tureckém městě Eskişehir devětadevadesátiprocentní míry recyklace a získalo certifikaci Žádný odpad na skládku podle normy DIN SPEC 91436. V celém regionu dosáhla společnost Haier Europe průměrné míry recyklace odpadu 98 %, což je výsledek, který podtrhuje její závazek k udržitelnosti ve svém provozu. Aby společnost Haier povzbudila a podpořila oběhové hospodářství a kulturu recyklace a opětovného použití, navázala spolupráci s obecně prospěšnou společností Esosport, která působí v oblasti nakládání s odpady, a poskytla svým zaměstnancům možnost odevzdat staré boty a tenisové míčky. Z této obuvi a tenisových míčků se pak stanou nová hřiště pro děti a dráhy pro sportovce.

Sociální angažovanost značky se vztahuje i na pracoviště. V roce 2025 byla firma Haier Europe oceněna jako nejlepší zaměstnavatel ve Velké Británii a Irsku a získala cenu „Společnost pro generaci Z", kterou pořádá Radar Academy. To svědčí o jejím odhodlání podporovat inkluzivní a posilující pracovní prostředí.

Haier ve své podstatě věří, že sport slouží jako důležitý most, který spojuje jednotlivce se společností a životním prostředím. Tato koncepce je hluboce zakořeněna v DNA značky Haier, kde ESG není doplňkem, ale nedílnou silou, která pohání každý krok mimo hranice hry.

Sport a účel – budování smysluplných vazeb

Dlouhodobé zapojení společnosti Haier do celosvětového sportu odráží strategický přístup k budování značky. Zaměřuje se na kulturní význam, vliv na komunitu a udržitelný růst.

Prostřednictvím partnerství v tenise, basketbalu, maratonech a nových disciplínách, jako je esport (elektronický sport), využívá společnost Haier sport nejen jako komunikační kanál, ale i jako platformu pro podporu inovací, posílení postavení mládeže a odpovědného rozvoje.

Sportovní strategie společnosti Haier přesahuje rámec toho, co je patrné na první pohled. Od ekologicky šetrných spotřebičů na mezinárodních akcích až po inkluzivní turnaje pro mládež, jako je Pohár pro fanoušky Haieru, přispívá každé úsilí k širším cílům udržitelnosti podnikání a staví sport do pozice prostředku inkluze, pohody a environmentálního povědomí.

Výhled do budoucna – budování odkazu inspirace a růstu

Společnost Haier chce v budoucnu prohloubit svou roli na průsečíku sportu, inovací a společenské hodnoty. Investováním do platforem, které podporují vytrvalost, spravedlnost a dlouhodobý pokrok, se značka snaží utvářet takovou přítomnost, která je celosvětově obdivovaná a zároveň má sociální účinek.

