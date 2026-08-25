Neodhalená oční vada může dětem zkomplikovat start ve škole

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Praha 25. srpna 2026 (PROTEXT) - Začátek školního roku je pro rodiče obdobím nákupů aktovek, přezůvek nebo školních pomůcek. Podle očních lékařů by ale na seznam příprav měla patřit ještě jedna důležitá položka – kontrola zraku. Řada dětí totiž nastupuje do školky nebo školy s dosud neodhalenou oční vadou, aniž by si jí rodiče nebo dítě všimli. První preventivní vyšetření u očního lékaře by přitom mělo dítě absolvovat už kolem tří let věku, i když nemá žádné obtíže.

Malé děti si neuvědomují, že vidí špatně. Pokud vidí rozmazaně od ranného věku, považují to za normální. Rodiče může na problém upozornit například šilhání nebo mhouření očí,“ říká vedoucí lékařka Očního centra Praha MUDr. Andrea Janeková, Ph.D., FEBO, FEBOS-CR.

Včasné vyšetření může zabránit trvalému poškození zraku

Oční lékaři proto doporučují podstoupit oční vyšetření už ve třetím roce života. Po narození a v předškolním věku dítě absolvuje sice kontroly u pediatra, ty ale nenahrazují kompletní oční vyšetření. Zrak se vyvíjí od narození přibližně do sedmého roku života. V tomto období dokáží lékaři nejlépe zkorigovat dioptrickou vadu a ovlivnit vývoj vidění.

Typickým příkladem je tupozrakost, která vzniká tehdy, když dítě vidí jedním okem hůře než druhým. Mozek začne postupně upřednostňovat obraz z lépe vidícího oka a obraz z druhého potlačuje. Nejčastější příčinou bývá rozdílná dioptrická vada mezi očima, šilhání nebo vyšší refrakční vada. Pokud se problém neodhalí včas, mozek začne slabší oko postupně „vypínat“ a zrak se na něm přestane správně vyvíjet.

Pokud se nezačne příčina špatného vidění řešit včas, může dojít k trvalému snížení zrakové ostrosti. V dospělosti je tupozrakost již neléčitelná. Právě proto je důležité zachytit problém co nejdříve, kdy je léčba nejúčinnější,“ vysvětluje lékařka Andrea Janeková.

Nástup do školy zvyšuje nároky na dětský zrak

Právě první roky školní docházky představují pro dětský zrak velkou změnu. Zatímco dříve dítě většinu času běhalo venku nebo si hrálo, najednou musí dlouho soustředit zrak na čtení, psaní nebo opisování z tabule. Neodhalená oční vada může dítěti ztěžovat každodenní fungování ve škole a projevovat se únavou, nesoustředěností, bolestmi hlavy nebo zhoršenými školními výsledky.

Například nekorigovaný astigmatismus může způsobovat neostré či zkreslené vidění, a ztěžovat tak čtení a rozlišování podobných písmen nebo číslic. Tyto potíže mohou být mylně považovány za nepozornost či problémy s učením.

Přibývá také dětí s krátkozrakostí

Vedle vrozených očních vad zaznamenávají oftalmologové v posledních letech také nárůst krátkozrakosti. Ta se stále častěji objevuje už u dětí na prvním stupni základních škol. Podle dostupných údajů došlo za posledních deset let k nárůstu o 30 procent a dnes touto vadou trpí přibližně 200 tisíc dětí v České republice. Tento trend ale není lokální záležitostí, odborníci hovoří o celosvětové epidemii.

Na jejím vzniku se podílí dědičnost, stále větší význam má ale také životní styl. Děti tráví více času při činnostech na krátkou vzdálenost – s mobilními telefony, tablety nebo počítači – a naopak méně času venku na přirozeném denním světle.

Nejde o to dětem úplně zakázat moderní technologie. Důležité je, aby práce na blízko byla pravidelně přerušována pohledem do dálky a aby děti každý den trávily dostatek času venku. Pobyt na denním světle má podle řady studií pozitivní vliv na správný vývoj zraku a může snížit riziko rozvoje krátkozrakosti,“ vysvětluje lékařka.

Krátkozrakost přitom není jen otázkou nošení brýlí. Vyšší počet dioptrií zvyšuje v dospělosti riziko některých závažných očních onemocnění, například odchlípení sítnice, glaukomu nebo změn v oblasti žluté skvrny. O to důležitější je její včasné odhalení a pravidelné sledování.

Jak mohou rodiče zdravý vývoj zraku podpořit?

Podle odborníků mohou rodiče vývoj dětského zraku ovlivnit více, než si často uvědomují. Základem je dostatek pobytu venku, pravidelné přestávky při čtení nebo práci s obrazovkami a vhodné osvětlení při kreslení či psaní.

Neméně důležité jsou ale pravidelné preventivní kontroly. „Rodiče by neměli čekat, až si dítě začne stěžovat. Pokud přijdou na preventivní vyšetření včas, můžeme zachytit řadu problémů ještě předtím, než začnou ovlivňovat školní výsledky nebo další vývoj dítěte. Právě začátek školního roku je vhodnou příležitostí připomenout si, že dobrý zrak je pro úspěšný start ve škole stejně důležitý jako kvalitní školní pomůcky,“ uzavírá Andrea Janeková.

 

Zdroj: OCP

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