Neohrožená vypravěčka příběhů. Minifestival připomene život a tvorbu Karen Blixen

Praha 23. září 2025 (PROTEXT) - Na začátku října v Praze připomene Skandinávský dům několika akcemi Karen Blixen (1885–1962), od jejíhož narození letos uplynulo 140 let. Tato významná spisovatelka, označovaná za první dámu dánské literatury, dodnes fascinuje jak neobyčejnými životními osudy, tak tvorbou, která kromě světoznámého románu Vzpomínky na Afriku zahrnuje zejména stylisticky i jazykově vybroušené novely a povídky.

„Cílem našeho minifestivalu Neohrožená Karen Blixen je nabídnout hlubší pohled na nejednoznačnou osobnost a texty této literární ikony,“ říká dramaturgyně festivalu Jitka Jindřišková. „Připravili jsme tři večery věnované autorčině tvorbě i životu. Návštěvníci festivalu se mohou těšit na setkání s předními českými skandinavisty a na zajímavé filmové projekce.“

Karen Blixen se narodila 17. dubna 1885 v dánském Rungstedlundu jako druhé dítě důstojníka, politika a spisovatele Wilhelma Dinesena. Rodina bohatých kupců a statkářů byla spřízněna s vysokou dánsko-švédskou šlechtou, a tak Blixenová spolu se čtyřmi sourozenci vyrůstala v aristokratickém měšťanském prostředí viktoriánské éry. Studovala na Královské akademii umění a původně se chtěla stát malířkou. S manželem, baronem Brorem Blixen-Fineckem, se rozhodla uniknout ze svázaného měšťanského prostředí. Usadili se v současné Keni na farmě s kávovými plantážemi, o niž Blixenová pečovala osmnáct let, nejprve s manželem a po rozvodu nevydařeného svazku i sama. Tuto část svého života později zachytila v autobiografickém románu Vzpomínky na Afriku, kterým se proslavila po celém světě. Literárními odborníky jsou pak vysoce ceněny její jazykově brilantní kratší texty, například novela Babetina hostina či povídkový soubor Sedm fantastických příběhů. Po návratu do Dánska a úspěchu prvních knih se Karen Blixen zapojila do společenského života a dál hojně cestovala. V pozdějších letech žila v ústraní na svém statku v Rungstedlundu a opouštěla ho jen zřídka také proto, že se netěšila dobrému zdraví. Zemřela 7. září 1962. 

Festival zahájí 1. října v 19:00 v Kampusu Hybernská večer o Karen Blixen nazvaný Mezi Dánskem a Afrikou. Odbornice na skandinávskou literaturu Helena Březinová a Radka Stahr představí život a literární i výtvarné dílo Karen Blixen, poodhalí jejich světlé i temnější stránky a přiblíží autorčino místo v dánském i světovém literárním kánonu. Zazní také ukázky z díla v podání herečky Marie Jansové.

„V pondělí 6. října uvedeme v Kampusu Hybernská snímek Karen Blixen bez masky. Ten bude, pokud víme, v českém prostředí promítán vůbec poprvé. Režisér Morten Henriksen se v něm po letech pokouší najít odpovědi na otázky ohledně autorčiny sebeprezentace, jimiž se zabýval on i jeho otec, literární vědec Aage Henriksen, přítel Karen Blixen. Na veřejnosti se autorka totiž označovala za vypravěčku příběhů, v úzkém kruhu přátel o sobě mluvila jako o přítelkyni ďábla,“ přibližuje Jindřišková. Projekci bude předcházet půlhodinová přednáška Martina Humpála o osobnosti a tvorbě Karen Blixen.

Festival zakončí 7. října projekce hraného filmu Dohoda o paktu mladého básníka a stárnoucí hvězdy literárního nebe. Přestože jí literární svět leží u nohou, drží se Karen Blixen v ústraní. Ze své ulity však vystoupí, když potká nadaného mladého básníka Thorkilda Bjornviga a vezme jej pod svá křídla výměnou za neochvějnou loajalitu. Slibuje mu literární slávu, pokud ji na oplátku bude bezpodmínečně poslouchat. Dánské drama podle skutečných událostí uvede Skandinávský dům v kině Edison Filmhub v rámci cyklu #ReadNordicFilm. Literární úvod, který projekcím předchází, se zaměří na místa spjatá s autorčiným životem a literární díla dostupná v češtině, k nimž se Dohoda až symbolicky vztahuje. Stranou nezůstanou ani přeložené publikace o Karen Blixen od jiných autorek, jež život této výjimečné ženy inspiroval.

Festival Neohrožená Karen Blixen pořádá Skandinávský dům ve spolupráci s Kampusem Hybernská, Revue Prostor, Velvyslanectvím Dánska v ČR, kinem Edison Filmhub, produkční společností No Exit Production, distribuční společností Film Europe, a to za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.

 

PROGRAM FESTIVALU:

ST 1. 10. 19:00 HYB4 Čítárna: Mezi Dánskem a Afrikou – večer o Karen Blixen (Kampus Hybernská)
PO 6. 10. 19:00 HYB4 Film: Karen Blixen bez masky s úvodem Martina Humpála (Kampus Hybernská)
ÚT 7. 10. 19:00 #ReadNordicFilm: Dohoda s úvodem Jitky Jindřiškové (Edison Filmhub)

 

Pro více informací viz https://www.skandinavskydum.cz/neohrozena-karen-blixen/

 

 

 

PROTEXT

 

Scio ukazuje, že důvěra v lidi vede k finanční stabilitě

23. září 2025  11:06

