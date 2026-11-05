Neokázalý luxus v Sankt Johann im Pongau

Špičková kvalita, střídmý design a osobní přístup: rezidence ROSENSTOA Premium Chalets ve vysokohorské vesnici Sankt Johann im Pongau přivítá v prosinci 2026 své první hosty. Dvojice exkluzivních horských chaletů je situována v nadmořské výšce zhruba 800 metrů v jedné z nejmalebnějších alpských obcí ve spolkové zemi Salcbursko, odkud se otevírají působivé výhledy na údolí řeky Salzach a pohoří Vysoké Taury. Otec a syn Johann a Markus Unterkoflerovi zde vybudovali dva elegantní chalety s prostorným obývacím pokojem, plně vybavenými kuchyněmi, velkorysými terasami a třemi, resp. čtyřmi ložnicemi. Ke každému domu patří vlastní wellness zóna s čajovým barem, venkovní vířivkou hot–?pot, saunou a celoročně vyhřívaným venkovním bazénem. Bezbariérové propojení všech poschodí klimatizované budovy zajišťuje prosklený výtah. Součástí komplexu jsou dále dvě garážová stání s nabíjecí stanicí pro elektromobily, soukromá lyžárna i kolárna a fitness centrum ROSENSTOA Gym – díky tomu všemu si hosté v chaletech užijí maximální komfort. O splnění individuálních přání návštěvníků se stará vlastní průvodce, který v průběhu pobytu plní funkci osobního concierge. Zajistí nejen bohatou snídani, ale zorganizuje také program na dovolené, rezervace v restauracích, shuttle dopravu i wellness procedury – zkrátka postará se o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil představám každého návštěvníka. V zimním období hosté ROSENSTOA Premium Chalets uvítají ski–?in/ski–?out přístup do lyžařské oblasti Ski amadé, stačí udělat jen pár kroků od chaletů. V létě nabídka aktivit v těchto místech zahrnuje mimo jiné turistiku, cyklistiku, rybaření, plavbu na kajaku a mnoho dalšího. Cena za ubytování začíná na částce 1500 eur za noc pro dvě osoby se snídaní, přičemž minimální délka pobytu činí dvě noci. Za každou další osobu se připlácí 200 eur za noc. Další informace najdete na adrese www.rosenstoa.com
První z dvojice budov, Premium Chalet Stoanegg, nabízí 240 metrů čtverečních obytné plochy rozložené do tří podlaží. Se čtyřmi ložnicemi poskytuje ubytování až pro deset osob. Na obytnou kuchyň navazuje terasa o velikosti 170 metrů čtverečních, přes kterou vede přístup k bazénu i relaxační/opalovací ploše. Druhá budova, Premium Chalet Rosenhag, má stejnou obytnou plochu –? 240 metrů čtverečních – ovšem ve dvou podlažích. Trojice ložnic zde pojme až osm hostů a velikost terasy činí 110 metrů čtverečních. Z velkoformátových oken sahajících od podlahy až ke stropu se podle aktuálního ročního období otevírají výhledy buď na zasněžené skalní štíty, nebo svěží zelené horské louky. Střídmému designu chaletů dominují nejkvalitnější materiály: smrkové dřevo, částečně dodané z vlastní produkce, ručně vybudované kamenné zdi z materiálu z oblasti Lungau, velkoformátové dlaždice italských značek Florim a Mirage, pečlivě vybrané lněné textilie v přírodních odstínech. A především poctivé truhlářské řemeslo.
Kuchyňské spotřebiče dodala značka Miele, wellness sprchy pocházejí od společnosti Gessi a nádobí nese logo Villeroy & Boch. Dalšími příjemnými prvky jsou vodovodní baterie Quooker, chytrá domácnost KNX a neomezeně doplňovaná nápojová lednice, v níž nechybí pivo, nealko drinky ani minerální voda. Vše je promyšleně sladěno do konceptu, který spojuje exkluzivitu s autenticitou.
Projekt ROSENSTOA je hluboce zakořeněn v historii rodiny Unterkoflerových. Název odkazuje na zemědělskou usedlost v obci Großarl, kde vyrůstal dědeček Johann st., který tam položil základy rodinného podniku. Již po tři generace se rodina věnuje lesnímu a dřevařskému hospodářství a později vstoupila také do podnikání v oblasti cestovního ruchu. V roce 2006 vznikl u Schladmingu ve Štýrsku rekreační horský areál, resp. komplex horských chat a chaletů Almdorf Reiteralm, který od té doby opakovaně přichází s novými prvky a inovacemi. Zkušenosti získané při jeho provozu dnes představují cenné know-how pro projekt ROSENSTOA Premium Chalets. Rodina Unterkoflerových odjakživa klade velký důraz na šetrné zacházení s přírodními zdroji a používání kvalitních, původních materiálů. „Rodinné zkušenosti dvou generací působících v cestovním ruchu a naše hluboké sepětí s přírodou spojujeme v nové kapitole našeho podnikání. Chceme vytvořit místo, které bude osobní, autentické a nabídne kvalitu přetrvávající po dlouhá léta,“ vysvětluje Markus Unterkofler. Jeho otec Johann doplňuje: „Naši hosté si užijí dostatek prostoru i soukromí a hlavně mají svobodu přizpůsobit si pobyt přesně podle svých vlastních představ.“
ROSENSTOA Premium Chalets jsou situovány uprostřed lyžařské a turistické oblasti poblíž lanovky s přímým přístupem do lyžařského střediska Ski amadé. Centrum obce Sankt Johann im Pongau je nedaleko a v okolí chaletů se nabízí na výběr několik restaurací. Lyžařská oblast Ski amadé se svými 760 kilometry sjezdovek všech úrovní obtížnosti, které obsluhuje 270 lanovek a vleků, je skutečným rájem pro milovníky zimních sportů. Na své si zde přijdou lyžaři, snowboardisté a všichni, kdo milují dobrodružství na sněhu. V létě pak hosty lákají procházky, túry k horským jezerům či na horské vrcholy a také rozmanité MTB cyklostezky vedoucí místy, ze kterých se otevírají dechberoucí výhledy na okolní krajinu.
Zdroj: Rosenstoa Premium Chalets
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