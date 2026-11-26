Letošní vánoční strom v Holešovické tržnici nabídne trochu jiný pohled na jeden z nejvýraznějších symbolů adventu. Namísto tradičního jehličnanu jej tvoří konstrukce z neonových trubic, které nahrazují kmen i větve. Výsledkem je světelný objekt, jenž propojuje umělecký výraz se současným městským prostředím.
„Vánoční strom, který bude osvětlovat temné prosincové dny, je již několikátou uměleckou realizací v rámci dlouhodobé spolupráce mezi programem Umění pro město a Holešovickou tržnicí. Při výběru děl je pro nás důležité poukazovat na místní specificitu – autor zde pracuje s motivy tzv. hostilní architektury, která brání nechtěnému využívání veřejného prostoru a v Praze je jedním z dlouhodobě nejvíce diskutovaným prvkem městského mobiliáře. Peterka na tento jev poukazuje s ironickým povzdechem, který otevírá otázku, komu vlastně patří zdánlivě demokratický veřejný prostor," komentuje novou instalaci Marie Foltýnová, vedoucí Oddělení umění ve veřejném prostoru GHMP.
Návrh Matěje Peterky vzešel z otevřené neanonymní výzvy na vytvoření uměleckého či umělecko-architektonického díla s vánoční tematikou pro prostor Holešovické tržnice. Z patnácti přihlášených návrhů vybrala odborná komise tři, z nichž jako vítězný označila právě ten Peterkův.
„Vánoční strom, který letos v Holešovické tržnici rozsvítíme, vzešel z otevřené výzvy, do níž se přihlásilo celkem patnáct návrhů. Odborná komise z nich vybrala tři a jako vítězný zvolila návrh Matěje Peterky. Jsme rádi, že se nám podařilo dát prostor současnému umění a nabídnout návštěvníkům Tržnice vánoční instalaci, která se vymyká obvyklému pojetí,“ říká Michal Tošovský, programový ředitel Holešovické tržnice.
Světelná kresba místo tradičního stromu
Základním prvkem instalace jsou neonové trubice, které nahrazují tradiční kmen a větve. Jejich studené bílé světlo evokuje technickou infrastrukturu současného města a vytváří dojem světelné kresby v prostoru. Objekt tak působí současně monumentálně i křehce.
„Důležitým detailem stromu jsou také nerezové bodce proti ptákům, které zde nahrazují jehličí. Běžně je v ulicích přehlížíme, tady ale jasně ukazují ostré hrany městské regulace. Zároveň je v tom ale naděje, každý kolemjdoucí může pomoci způsobem, který je mu blízký – nocleženkou, teplým jídlem, ošacením, ale třeba i vlídným slovem nebo pozdravem. A každý z nás může ve svém okolí najít a podpořit organizaci, která lidem bez domova dlouhodobě pomáhá,“ vysvětluje symboliku a společenský přesah autor Matěj Peterka.
Peterkův návrh zároveň citlivě reaguje na charakter a proměny Holešovické tržnice. Otevírá témata přístupnosti veřejného prostoru, jeho různých uživatelů i proměňujících se sociálních vztahů. Vánoční symbol tak získává další významovou rovinu a stává se součástí širšího dialogu o podobě současného města.
Slavnostní rozsvícení doplní adventní trhy
Veřejná vernisáž spojená se slavnostním rozsvícením vánočního stromu se uskuteční v pátek 27. listopadu 2026 od 19 hodin v Holešovické tržnici na korzu vedle vstupu do Haly 22. Následně si ho zde lidé budou moci prohlédnout po dobu celých vánočních svátků.
Ve stejný čas si mohou návštěvníci užít i adventní trhy na Náměstíčku u Haly 22. Nejdou zde výrobky lokálních tvůrců a producentů, originální vánoční dárky, designové doplňky, knihy i řemeslné produkty. Atmosféru doplní svařené víno, horké mošty, pečené kaštany a další dobroty spojené s adventním obdobím.
Více informací na www.holesovickatrznice.cz
Zdroj: Výstaviště Praha
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