NeoTax: Praktické rady, jak zvládnout daňové přiznání

Autor:
  9:46
Praha 22. dubna 2026 (PROTEXT) - Elektronicky lze podat až do 4. května, času je tak stále dost. Přesto se letos vyplatí věnovat větší pozornost zejména investicím, kryptoaktivům a limitům pro osvobození příjmů. Podívejte se na praktické rady, jak v klidu zvládnout daňové přiznání.

Nezapomeňte na přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Po podání daňového přiznání je nutné do jednoho měsíce od jeho zákonného termínu podat přehled o příjmech a výdajích na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Případný doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být přehled podán. U zdravotních pojišťoven se přehled nově podává pouze elektronicky.

Online nástroje dnes celý proces výrazně zjednodušují. „Aplikace OnlinePřiznání.cz umožňuje nejen vyplnit a podat daňové přiznání, ale také automaticky navázat a odeslat přehledy pro ČSSZ i zdravotní pojišťovnu na jednom místě. Systém přitom vychází z již vyplněného daňového přiznání, data do přehledů převezme bez nutnosti ručního přepisování údajů, dopočítá pojistné a následně vytvoří výstupy pro přímé elektronické odeslání na příslušné instituce,” uvádí Ivo Brabec, CEO společnosti Neotax provozující online aplikaci pro vytvoření daňových formulářů.

Kdy dorazí přeplatek daně

Pokud jste na zálohách zaplatili více, než kolik činí vaše výsledná daňová povinnost, vzniká přeplatek. Finanční úřad přeplatek vrací do 30 dnů od uplynutí příslušné lhůty pro podání přiznání, pokud poplatník ve formuláři požádá o jeho vrácení. Při pozdním podání začne tato lhůta běžet až od následujícího dne po podání přiznání. Nejčastěji se to týká zaměstnanců, kterým zaměstnavatel strhával vyšší zálohy, než odpovídalo jejich roční dani.

Je ale dobré počítat s tím, že ne každá sleva přeplatek vytváří. Základní sleva na poplatníka pouze snižuje daň, zatímco daňové zvýhodnění na dítě může vést k výplatě bonusu i v případě, že výsledná daň klesne na nulu.

Bez dokladů žádná sleva

Každý odpočet nebo daňové zvýhodnění je nutné doložit příslušným potvrzením. Typicky jde o potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru na bydlení, o darech, penzijním spoření, životním pojištění nebo o dani zaplacené v zahraničí. Bez doložení nároku finanční úřad odpočet nebo zvýhodnění neuzná.

Hranice pro přiznání nebo dodanění

Povinnost podat daňové přiznání vzniká při ročních zdanitelných příjmech nad 50.000 Kč. Zaměstnanci s vedlejšími příjmy do 20.000 Kč ročně přiznání podávat nemusí, pokud tuto hranici nepřekročí za předpokladu, že roční zúčtování provede zaměstnavatel. Povinnost vzniká také při vykázání daňové ztráty, při porušení podmínek paušální daně a v některých případech i při souběhu příjmů od více zaměstnavatelů.

Termíny jsou pevné, lze si je prodloužit

Zatímco papírové přiznání mělo být na finančním úřadě do 1. dubna 2026, elektronické podání přes datovou schránku nebo portál MOJE Daně má termín do 4. května.

„Pokud daňové přiznání po 1. dubnu podává daňový poradce nebo advokát, případně máte povinný audit účetní závěrky, lhůta se prodlužuje do 1. července 2026. Po možnosti odkladu sahá u nás v aplikaci každý rok více OSVČ, kteří si uvědomují marginálnost nákladu za službu kontroly a podání daňového přiznání v prodlouženém termínu oproti postihům za eventuální chyby v DP podaném v řádném termínu. Výhodou je i pozdější splatnost případných nedoplatků na dani, sociálním a zdravotním pojištění,“ uvádí Brabec. Finanční správa zároveň toleruje zpoždění pět pracovních dnů bez sankce.

Akcie, fondy a dividendy

České dividendy jsou obvykle zdaněny srážkou přímo u zdroje a do daňového přiznání se neuvádějí. Zahraniční dividendy se do přiznání uvádějí a dvojí zdanění se řeší podle příslušné mezinárodní smlouvy, typicky metodou zápočtu.

Příjmy z prodeje cenných papírů jsou osvobozeny při splnění tříletého časového testu nebo pokud jejich úhrn nepřesáhne 100.000 Kč za rok. Pro rok 2025 ale zároveň platí limit 40 milionů Kč pro osvobození příjmů při časovém testu.

Kryptoměny nově s výhodnějším režimem

Od 15. února 2025 platí pro kryptoaktiva podobná pravidla jako pro cenné papíry. Příjmy jsou osvobozeny při držbě delší než tři roky nebo pokud nepřesáhnou 100.000 Kč ročně. Limit 40 milionů Kč se vztahuje i na kryptoaktiva. Výjimkou jsou například elektronické peněžní tokeny nebo kryptoaktiva zahrnutá do obchodního majetku.

Platba určuje příjem

U OSVČ, které vedou daňovou evidenci, se příjmy zpravidla zohledňují až v okamžiku přijetí platby. Fakturu vystavenou v prosinci 2025, ale zaplacenou až v lednu 2026, tak obvykle uvedete až v přiznání za rok 2026. U poplatníků, kteří vedou účetnictví, je situace odlišná.

Finální kontrola

Před odesláním elektronického přiznání si zkontrolujte termíny, číslo bankovního účtu, uplatněné slevy i všechny povinné přílohy. Online formuláře sice dokážou odhalit většinu chyb, správnost a úplnost příloh je ale vždy na poplatníkovi.

„Online nástroje v tomto výrazně pomáhají. Upozorní vás na chybějící přílohy i na údaje, které je potřeba doplnit,“ uzavírá Brabec.

Zdroj: NeoTax

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.