NeplatUroky.cz: Vládní novela spotřebitelského zákona snižuje ochranu dlužníků

Na školní výbavu si podle veřejně dostupných zdrojů půjčují asi 3 % českých rodičů, mezi mladými do 24 let téměř 7 %. Nejčastěji jde o částky do 5000 korun. Právě u nízkopříjmových domácností ale padá malá půjčka na nejméně připravenou skupinu. Finanční rezervu si podle Indexu NeplatUroky.cz, který monitoruje právě nízkopříjmové domácnosti, tvoří jen 35 % lidí bez maturity oproti 65 % lidí s maturitou. Zatímco v celé populaci je příjmovou chudobou ohroženo 9,6 % lidí, mezi neúplnými rodinami s dětmi je to 34,1 % – a právě na ně dopadá září s celým seznamem najednou: výbava, kroužky, obědy. Nebankovním poskytovatelům přitom vůbec nevěří 76,6 % lidí s nízkými příjmy. Sahají po nich, až když je banka odmítne a peníze jsou potřeba hned. Tomu také odpovídají podmínky těchto úvěrů.
Z pětitisícové půjčky umí vyrůst spirála
Dluhová spirála nezačíná velkým úvěrem, ale malým. Půjčka na aktovku, k tomu pokuta za opožděnou splátku, pak druhá půjčka na splacení první. Na komplikace při splácení narazila téměř polovina nebankovních dlužníků ve vzorku Indexu. Nejčastěji kvůli ztrátě příjmu, nečekaným výdajům a penále. Zvenčí přitom taková domácnost dlouho vypadá úvěruschopná. Každá půjčka je splacena, jenže jen proto, že ji nahradila další. Obava z dluhové spirály letos vzrostla o 5,6 procentního bodu na 54 %. Co tento pojem přesně znamená, ví ale jen 43 % lidí. Z jejich pohledu pomáhá skrývat past i nesrozumitelnost čísel. RPSN, jediný údaj, který řekne, kolik půjčka doopravdy stojí, přesně chápe jen 41 % lidí, mezi lidmi bez maturity pak pouze 34 %. Patří sem i nákupy na splátky u pokladny. Právně jde o spotřebitelský úvěr, i když mu tak doma nikdo neříká.
„Dluhová spirála, kterou u klientů vídáme, začíná typicky částkou pod deset tisíc. Zákon už dnes ukládá poskytovateli úvěru ověřit, že žadatel může splácet. Když to neudělá, je smlouva neplatná a lze z ní získat zpět nejenom neoprávněné úroky, ale i poplatky a penále,“ říká advokát Tomáš Krejčí z kanceláře Krejčí, Rajf & partneři, která stojí za projektem NeplatUroky.cz.
Novela míří do třetího čtení. Ochranu může snížit, ne zvýšit
Novelu zákona o spotřebitelském úvěru čeká ve sněmovně třetí čtení. Novela přináší i dobré věci: stropy cen půjček, přísnější reklamu a pravidla pro bezúročné splátky a odložené platby. Jenže obsahuje větu, která obrací dnešní základní pojistku. Dnes platí jednoduché pravidlo: kdo půjčuje, musí si předem ověřit, že klient zvládne splácet. Protože je ve vztahu silnější stranou. Když to neudělá, je smlouva neplatná – klient vrací jen vypůjčené peníze, úroky a poplatky ne. Vládní návrh do zákona vkládá větu, podle níž smlouva může zůstat v platnosti, i když poskytovatel klienta řádně neprověřil – stačí, když se zpětně dovodí, že úvěr poskytnout mohl. I když by došlo k porušení pravidel ze strany poskytovatele, o úroky a poplatky by tedy nepřišel.
Jeden z pozměňovacích návrhů by vládní větu nahradil ještě tvrdším pravidlem. O rodině, která běžnou půjčku úplně splatila nebo úvěr na bydlení splácela aspoň 18 měsíců, by zákon automaticky předpokládal, že na půjčku měla – a opak by po letech musela dokazovat sama, třeba doklady o platbách v hotovosti nebo o pomoci příbuzných, které už dávno nemá. Nejtvrději by změny dopadly na už splacené smlouvy a právě na nízkopříjmové domácnosti. Na stole je ale i návrh, který spornou větu jednoduše škrtá a dnešní ochranu nechává beze změny. Pokud sněmovna ochranu oslabí, poslední šancí na opravu bude Senát. Rodinám, které bez půjčky září nezvládnou, mezitím pomohou tyto kroky: půjčit si jednou a co nejméně, nechat si předem ukázat celkovou částku, kterou zaplatí, a smlouvu si schovat. Stejně tak ale všechny další doklady související s příjmy a výdaji z doby uzavření smlouvy, včetně dalších případných úvěrů a půjček, které splácejí.
„Prověřit klienta před podpisem je zákonná povinnost poskytovatele – a když ji poruší, má nést následky on, ne rodina, které půjčil. Poslanci mohou spornou větu škrtnout a nechat ochranu tak, jak platí dnes. A rodinám radím: ať hlasování dopadne jakkoli, schovejte si smlouvu a nechte si ji zdarma prověřit, i tu už splacenou,“ uzavírá Tomáš Krejčí.
O Indexu NeplatUroky.cz
Index NeplatUroky.cz je souhrnný ukazatel rizik nebankovních úvěrů pro nízkopříjmové domácnosti. Skládá se ze čtyř oblastí: důvěra v poskytovatele, zkušenost se splácením, povědomí o rizicích a finanční gramotnost. Hodnotí se jako ve škole, kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší. Pro projekt NeplatUroky.cz průzkum realizovalo BEHAVIO. Kvantitativní výzkum, forma dotazování CAWI. Sběr dat 1H 2026, 700 respondentů, reprezentativní vzorek online populace lidí s nižším příjmem (do 20.500 Kč čistého na osobu v domácnosti). Příjmová hranice se oproti vlně 2025 (do 17.000 Kč) valorizovala kvůli inflaci a růstu minimální mzdy, aby zůstala zachována stejně definovaná cílová skupina; meziroční srovnání je proto legitimní.
Zdroj: Echo PR