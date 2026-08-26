NeplatUroky.cz: Vládní novela spotřebitelského zákona snižuje ochranu dlužníků

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  12:00
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Praha 26. srpna 2026 (PROTEXT) - Škola začíná dluhem: nečekaný výdaj nezvládne pětina domácností, u samoživitelů hrozí chudoba každé třetí rodině. Sněmovna rozhodne, jestli jim zákon sníží ochranu. Výbava prvňáčka stojí zhruba 3300 korun, skoro polovinu spolkne aktovka. Nečekaný výdaj ve výši 16.800 korun přitom nezvládne zaplatit pětina českých domácností. U samoživitelů s dětmi je příjmovou chudobou podle ČSÚ ohrožena víc než třetina. Kdo nemá rezervu, obvykle řeší září půjčkou. Sněmovna přitom bude rozhodovat o tom, jestli lidem, kterým poskytovatel půjčil bez řádného prověření, zůstane dnešní zákonná ochrana.

Na školní výbavu si podle veřejně dostupných zdrojů půjčují asi 3 % českých rodičů, mezi mladými do 24 let téměř 7 %. Nejčastěji jde o částky do 5000 korun. Právě u nízkopříjmových domácností ale padá malá půjčka na nejméně připravenou skupinu. Finanční rezervu si podle Indexu NeplatUroky.cz, který monitoruje právě nízkopříjmové domácnosti, tvoří jen 35 % lidí bez maturity oproti 65 % lidí s maturitou. Zatímco v celé populaci je příjmovou chudobou ohroženo 9,6 % lidí, mezi neúplnými rodinami s dětmi je to 34,1 % – a právě na ně dopadá září s celým seznamem najednou: výbava, kroužky, obědy. Nebankovním poskytovatelům přitom vůbec nevěří 76,6 % lidí s nízkými příjmy. Sahají po nich, až když je banka odmítne a peníze jsou potřeba hned. Tomu také odpovídají podmínky těchto úvěrů.

Z pětitisícové půjčky umí vyrůst spirála

Dluhová spirála nezačíná velkým úvěrem, ale malým. Půjčka na aktovku, k tomu pokuta za opožděnou splátku, pak druhá půjčka na splacení první. Na komplikace při splácení narazila téměř polovina nebankovních dlužníků ve vzorku Indexu. Nejčastěji kvůli ztrátě příjmu, nečekaným výdajům a penále. Zvenčí přitom taková domácnost dlouho vypadá úvěruschopná. Každá půjčka je splacena, jenže jen proto, že ji nahradila další. Obava z dluhové spirály letos vzrostla o 5,6 procentního bodu na 54 %. Co tento pojem přesně znamená, ví ale jen 43 % lidí. Z jejich pohledu pomáhá skrývat past i nesrozumitelnost čísel. RPSN, jediný údaj, který řekne, kolik půjčka doopravdy stojí, přesně chápe jen 41 % lidí, mezi lidmi bez maturity pak pouze 34 %. Patří sem i nákupy na splátky u pokladny. Právně jde o spotřebitelský úvěr, i když mu tak doma nikdo neříká.

„Dluhová spirála, kterou u klientů vídáme, začíná typicky částkou pod deset tisíc. Zákon už dnes ukládá poskytovateli úvěru ověřit, že žadatel může splácet. Když to neudělá, je smlouva neplatná a lze z ní získat zpět nejenom neoprávněné úroky, ale i poplatky a penále,“ říká advokát Tomáš Krejčí z kanceláře Krejčí, Rajf & partneři, která stojí za projektem NeplatUroky.cz.

Novela míří do třetího čtení. Ochranu může snížit, ne zvýšit

Novelu zákona o spotřebitelském úvěru čeká ve sněmovně třetí čtení. Novela přináší i dobré věci: stropy cen půjček, přísnější reklamu a pravidla pro bezúročné splátky a odložené platby. Jenže obsahuje větu, která obrací dnešní základní pojistku. Dnes platí jednoduché pravidlo: kdo půjčuje, musí si předem ověřit, že klient zvládne splácet. Protože je ve vztahu silnější stranou. Když to neudělá, je smlouva neplatná – klient vrací jen vypůjčené peníze, úroky a poplatky ne. Vládní návrh do zákona vkládá větu, podle níž smlouva může zůstat v platnosti, i když poskytovatel klienta řádně neprověřil – stačí, když se zpětně dovodí, že úvěr poskytnout mohl. I když by došlo k porušení pravidel ze strany poskytovatele, o úroky a poplatky by tedy nepřišel.

Jeden z pozměňovacích návrhů by vládní větu nahradil ještě tvrdším pravidlem. O rodině, která běžnou půjčku úplně splatila nebo úvěr na bydlení splácela aspoň 18 měsíců, by zákon automaticky předpokládal, že na půjčku měla – a opak by po letech musela dokazovat sama, třeba doklady o platbách v hotovosti nebo o pomoci příbuzných, které už dávno nemá. Nejtvrději by změny dopadly na už splacené smlouvy a právě na nízkopříjmové domácnosti. Na stole je ale i návrh, který spornou větu jednoduše škrtá a dnešní ochranu nechává beze změny. Pokud sněmovna ochranu oslabí, poslední šancí na opravu bude Senát. Rodinám, které bez půjčky září nezvládnou, mezitím pomohou tyto kroky: půjčit si jednou a co nejméně, nechat si předem ukázat celkovou částku, kterou zaplatí, a smlouvu si schovat. Stejně tak ale všechny další doklady související s příjmy a výdaji z doby uzavření smlouvy, včetně dalších případných úvěrů a půjček, které splácejí.

„Prověřit klienta před podpisem je zákonná povinnost poskytovatele – a když ji poruší, má nést následky on, ne rodina, které půjčil. Poslanci mohou spornou větu škrtnout a nechat ochranu tak, jak platí dnes. A rodinám radím: ať hlasování dopadne jakkoli, schovejte si smlouvu a nechte si ji zdarma prověřit, i tu už splacenou,“ uzavírá Tomáš Krejčí.

O Indexu NeplatUroky.cz

Index NeplatUroky.cz je souhrnný ukazatel rizik nebankovních úvěrů pro nízkopříjmové domácnosti. Skládá se ze čtyř oblastí: důvěra v poskytovatele, zkušenost se splácením, povědomí o rizicích a finanční gramotnost. Hodnotí se jako ve škole, kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší. Pro projekt NeplatUroky.cz průzkum realizovalo BEHAVIO. Kvantitativní výzkum, forma dotazování CAWI. Sběr dat 1H 2026, 700 respondentů, reprezentativní vzorek online populace lidí s nižším příjmem (do 20.500 Kč čistého na osobu v domácnosti). Příjmová hranice se oproti vlně 2025 (do 17.000 Kč) valorizovala kvůli inflaci a růstu minimální mzdy, aby zůstala zachována stejně definovaná cílová skupina; meziroční srovnání je proto legitimní.

Zdroj: Echo PR

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