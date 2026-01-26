Nepodceňujte prevenci a doplňujte vitamíny

Diabetes v Česku: Aktuální situace
Podle přehledu Národního zdravotního informačního portálu bylo v roce 2024 v Česku zaznamenáno 1.133.860 případů cukrovky – 576.961 mužů a 556.899 žen. Celkem 884.503 (470.442 mužů a 414.061 žen) bylo v minulém roce léčeno inzulinem nebo perorálními antidiabetiky.
Zároveň bylo v minulém roce v Česku diagnostikováno 117.469 nových případů diabetu a trend bude podle odborníků narůstat. Do roku 2030 by v Česku mohlo být přibližně 1,2 až 1,3 milionu diabetiků. Jedná se však o přibližný odhad, protože se zaznamenávají pouze případy, kdy pacienti navštíví lékaře a dojde ke stanovení diagnózy.
Ignorovaný zabiják
Diabetes je chronické a nevyléčitelné onemocnění, které má na svědomí 4,4 % všech úmrtí v České republice za rok 2024. Jedná se o pátou nejčastější příčinu úmrtí v Česku a každý rok mu podlehne 3-5 tisíc lidí. Jeho příznaků si však velká část postižených osob dlouho nevšímá, nebo je zkrátka neřeší. Nediagnostikovaná cukrovka přitom představuje nezanedbatelnou hrozbu. I když se dnes jedná o poměrně běžné onemocnění, bez úpravy životního stylu a stanovení vhodné léčby je u diabetiků mnohem pravděpodobnější rozvoj dalších nemocí či dokonce úmrtí.
Diabetická neuropatie
Špatný životní styl je jednou z hlavních příčin onemocnění cukrovkou druhého typu. Zatímco cukrovka prvního typu je podmíněná geneticky, druhá varianta se vyvíjí v souvislosti se špatnou životosprávou – ať už jde o obezitu, špatnou stravu či nedostatek pohybu. V Česku tato varianta představuje zhruba 93 % případů diabetu. Zhruba polovina pacientů s cukrovkou druhého typu pak trpí nějakou formou neuropatie.
Projevy a následky diabetické neuropatie
Diabetická neuropatie se vyvíjí v důsledku dlouhodobě zvýšené hladiny glukózy v krvi, která způsobuje poškození malých krevních cév a periferních nervových vláken. Mezi její příznaky patří snížená citlivost končetin, brnění a pálivá bolest v rukou nebo nohou. Nemoc je také úzce spojena s poruchami hybnosti či spánku, emocionálním vyčerpáním nebo depresí.
Přesný počet lidí s neuropatií v Česku není znám. Odborníci se ale shodují, že stejně jako u diabetu zůstává mnoho pacientů bez diagnózy – buď proto, že příznaky působí mírně, nebo jsou přisuzovány jiným příčinám.
Účinnou léčbu onemocnění ale může zajistit pouze odborný posudek a individuálně přizpůsobený léčebný plán. Jde především o udržování správné hladiny glukózy v krvi, užívání léků proti bolesti, fyzioterapii a doplňování vitamínu B na podporu regenerace nervů.
Vitamíny skupiny B a neuropatie
Vitamíny skupiny B, zejména B1 (thiamin), B6 (pyridoxin) a B12 (kobalamin), jsou nezbytné pro udržení správné činnosti nervového systému. Podporují funkci metabolismu sacharidů a zvyšují produkci energie, syntézu neurotransmiterů a další životní funkce. Deficit vitamínů skupiny B je v Česku relativně častý, zejména u veganů, seniorů a osob s chronickými onemocněními, jako je právě cukrovka. Jedním z hlavních faktorů přispívajících k nedostatku vitamínu B v Česku je totiž také léčba metforminem. Jedná se o nejčastěji předepisované perorální antidiabetikum, které užívá téměř 650.000 diabetiků v Česku. Riziko nedostatku vitamínu B12 se přitom zvyšuje jak s dávkou metforminu, tak s délkou léčby.
Pro diabetiky léčené metforminem je nutné sledovat hladiny vitamínů v krvi a pravidelně je doplňovat, aby se vyhnuli periferní neuropatii či výraznějšímu poškození nervů. Obecně však platí, že pro každého je potřeba nepodceňovat prevenci, vyhýbat se rizikovým faktorům vzniku cukrovky a pravidelně docházet na lékařské kontroly. Právě teď může být vhodný čas věnovat zdraví o něco větší pozornost.
Zdroj: Neurobion