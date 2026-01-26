Nepodceňujte prevenci a doplňujte vitamíny

Autor:
  13:46
Praha 26. ledna 2026 (PROTEXT) - V Česku trpí diabetem přes 1.133.000 obyvatel, přesto lékaři v praxi neustále naráží na nedostatečnou osvětu a pozdě odhalené příznaky. Diabetes neboli cukrovka přitom může vést k četným komplikacím, Jednou z nejzávažnějších je diabetická neuropatie, často spojená s nedostatkem vitamínů skupiny B.

Diabetes v Česku: Aktuální situace

Podle přehledu Národního zdravotního informačního portálu bylo v roce 2024 v Česku zaznamenáno 1.133.860 případů cukrovky – 576.961 mužů a 556.899 žen. Celkem 884.503 (470.442 mužů a 414.061 žen) bylo v minulém roce léčeno inzulinem nebo perorálními antidiabetiky.

Zároveň bylo v minulém roce v Česku diagnostikováno 117.469 nových případů diabetu a trend bude podle odborníků narůstat. Do roku 2030 by v Česku mohlo být přibližně 1,2 až 1,3 milionu diabetiků. Jedná se však o přibližný odhad, protože se zaznamenávají pouze případy, kdy pacienti navštíví lékaře a dojde ke stanovení diagnózy.

Ignorovaný zabiják

Diabetes je chronické a nevyléčitelné onemocnění, které má na svědomí 4,4 % všech úmrtí v České republice za rok 2024. Jedná se o pátou nejčastější příčinu úmrtí v Česku a každý rok mu podlehne 3-5 tisíc lidí. Jeho příznaků si však velká část postižených osob dlouho nevšímá, nebo je zkrátka neřeší. Nediagnostikovaná cukrovka přitom představuje nezanedbatelnou hrozbu. I když se dnes jedná o poměrně běžné onemocnění, bez úpravy životního stylu a stanovení vhodné léčby je u diabetiků mnohem pravděpodobnější rozvoj dalších nemocí či dokonce úmrtí.

Diabetická neuropatie

Špatný životní styl je jednou z hlavních příčin onemocnění cukrovkou druhého typu. Zatímco cukrovka prvního typu je podmíněná geneticky, druhá varianta se vyvíjí v souvislosti se špatnou životosprávou – ať už jde o obezitu, špatnou stravu či nedostatek pohybu. V Česku tato varianta představuje zhruba 93 % případů diabetu. Zhruba polovina pacientů s cukrovkou druhého typu pak trpí nějakou formou neuropatie.

Projevy a následky diabetické neuropatie

Diabetická neuropatie se vyvíjí v důsledku dlouhodobě zvýšené hladiny glukózy v krvi, která způsobuje poškození malých krevních cév a periferních nervových vláken. Mezi její příznaky patří snížená citlivost končetin, brnění a pálivá bolest v rukou nebo nohou. Nemoc je také úzce spojena s poruchami hybnosti či spánku, emocionálním vyčerpáním nebo depresí.

Přesný počet lidí s neuropatií v Česku není znám. Odborníci se ale shodují, že stejně jako u diabetu zůstává mnoho pacientů bez diagnózy – buď proto, že příznaky působí mírně, nebo jsou přisuzovány jiným příčinám.

Účinnou léčbu onemocnění ale může zajistit pouze odborný posudek a individuálně přizpůsobený léčebný plán. Jde především o udržování správné hladiny glukózy v krvi, užívání léků proti bolesti, fyzioterapii a doplňování vitamínu B na podporu regenerace nervů.

Vitamíny skupiny B a neuropatie

Vitamíny skupiny B, zejména B1 (thiamin), B6 (pyridoxin) a B12 (kobalamin), jsou nezbytné pro udržení správné činnosti nervového systému. Podporují funkci metabolismu sacharidů a zvyšují produkci energie, syntézu neurotransmiterů a další životní funkce. Deficit vitamínů skupiny B je v Česku relativně častý, zejména u veganů, seniorů a osob s chronickými onemocněními, jako je právě cukrovka. Jedním z hlavních faktorů přispívajících k nedostatku vitamínu B v Česku je totiž také léčba metforminem. Jedná se o nejčastěji předepisované perorální antidiabetikum, které užívá téměř 650.000 diabetiků v Česku. Riziko nedostatku vitamínu B12 se přitom zvyšuje jak s dávkou metforminu, tak s délkou léčby.

Pro diabetiky léčené metforminem je nutné sledovat hladiny vitamínů v krvi a pravidelně je doplňovat, aby se vyhnuli periferní neuropatii či výraznějšímu poškození nervů. Obecně však platí, že pro každého je potřeba nepodceňovat prevenci, vyhýbat se rizikovým faktorům vzniku cukrovky a pravidelně docházet na lékařské kontroly. Právě teď může být vhodný čas věnovat zdraví o něco větší pozornost.

Zdroj: Neurobion

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Zlín plánuje, kdy opraví dva podchody. Práce mohou značně komplikovat dopravu

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)

Zlínská radnice opraví dva podchody pod třídou Tomáše Bati: jeden u náměstí Práce, druhý pod čtvrtí Letná. Práce mohou značně zkomplikovat dopravu, termíny ale ještě nejsou jasné.

26. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Proč se v roce 2026 vracíme do roku 2016? Nostalgie zaplavila sociální sítě

Trend 2016 - 2026 zamával sociálním sítěmi, ale také společností. Generace Z...

Generace Z v posledních týdnech zaplavila sociální sítě návratem do minulosti. Na TikToku, Instagramu i Spotify se znovu objevují staré hity, filtry s růžovým nádechem a vzpomínky na dobu, kdy...

26. ledna 2026  15:30,  aktualizováno 

Zoo Praha povede Poliaková. Předvedla brilantní výkon ve výběrovém řízení, říká náměstkyně

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha se stane Lenka Poliaková. Její jmenování doporučila výběrová komise a následně ho schválila rada hlavního města. Poliaková v pražské zoologické zahradě už v minulosti...

26. ledna 2026  12:14,  aktualizováno  15:46

Pro oběť střelby v Chřibské chce hejtman medaili, starosta je stále v nemocnici

Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna...

Jeden ze tří policistů zraněných před týdnem při zásahu během střelby na úřadě v Chřibské na Děčínsku zůstává v pracovní neschopnosti. Dva zranění policisté se již vrátili do služby. Domů dnes lékaři...

26. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Epidemie chřipky v Královéhradeckém kraji pokračuje, přibylo případů i úmrtí

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji pokračuje epidemie akutních respiračních infekcí a chřipky. Hygienici v uplynulém týdnu zaznamenali 1280 nemocných v přepočtu na...

26. ledna 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

Ústí za 50 milionů Kč opraví silnici v Žukovově ulici, místní na to roky čekají

ilustrační snímek

Po mnoha letech se obyvatelé ústecké čtvrti Střekov dočkají opravy povrchu vozovky v Žukovově ulici. Výmoly a výtluky spíše připomínají tankodrom. V minulosti...

26. ledna 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

Žďárská IT NeŠkola bude v únoru přijímat další studenty, v provozu je od loňska

ilustrační snímek

IT NeŠkola ve Žďáru nad Sázavou bude v únoru přijímat dalších pět studentů. Spolek nabízející neformální pomaturitní vzdělávání jich má zatím osm. V provozu je...

26. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  14:09

Nemocnice v Třebíči bude mít nový urgent. I s místností pro opilce a narkomany

Urgentní příjem nemocnice v Třebíči. Budovu čeká přestavba za asi 20 milionů...

Kraj Vysočina připravuje investici téměř 20 milionů korun do stavebních úprav urgentního příjmu Nemocnice Třebíč. Reaguje tak na dlouhodobě nevyhovující kapacitu pracoviště, kam záchranná služba...

26. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Zchátralá chlouba Opavy míří k záchraně. Podívejte se dovnitř před začátkem oprav

Zchátralý a památkově velmi cenný Blücherův palác v Opavě se začne opravovat....

Po desetiletích chátrání začíná záchrana opavského Blücherova paláce. Kdysi výstavní barokní památka je v havarijním stavu, kriticky na tom jsou střecha, fasáda, sklepy i statika budovy. Celkové...

26. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Rytířská ulice

Rytířská ulice

Staré Město opět obsadili filmaři.

vydáno 26. ledna 2026  15:36

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

EXTERNÍ E-MAIL
Ptaci krmitka lze doplnit i dalsimi prostredky pro jejich zimni prikrmovani.
Dagmar Kristanova.

vydáno 26. ledna 2026  15:36

Na Můstku

Na Můstku

Plynové ohřívače jedou naplno.

vydáno 26. ledna 2026  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.