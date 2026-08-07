Nepřehlížejte nenápadné změny u seniorních koček. Mohou značit vážnou nemoc

„Kočky dnes žijí déle než kdy dříve, a spolu s tím roste význam péče o jejich zdraví ve vyšším věku. U seniorních kočiček se častěji setkáváme s onemocněními, která jsou podobná jako u lidí, jako je chronické onemocnění ledvin, hypertyreóza, vysoký krevní tlak nebo cukrovka. Problémem je, že jejich příznaky bývají zpočátku velmi nenápadné: kočka může více pít, hubnout, být méně aktivní nebo naopak neklidnější,“ vysvětlila MVDr. Barbora Jankovcová z Veterinární kliniky Zodiacus Plzeň.
Za zralou dospělou se považuje kočka ve věku sedm až deset let, což odpovídá přibližně věku člověka mezi 45 a 56 lety. Za seniorní potom ta starší deseti let. Sedmiletá kočka může stále působit mladě a aktivně, právě v tomto období se ale mohou nenápadně rozvíjet některá chronická onemocnění. U sedmiletých koček je proto vhodné zavést pravidelnou každoroční prohlídku u veterináře. U koček starších deseti let je dobré navštívit veterináře alespoň dvakrát ročně.
„Pravidelné preventivní prohlídky, včetně krevních a močových vyšetření, proto pomáhají odhalit zdravotní potíže včas a zahájit léčbu dříve, než výrazně ovlivní kvalitu života. Díky moderní veterinární péči mohou dnes i starší kočky zůstat aktivní a užívat si spokojený život po mnoho let,“ dodala MVDr. Barbora Jankovcová.
S věkem roste riziko závažných onemocnění
Chronické onemocnění ledvin postihuje přibližně tři z deseti starších koček(1). První viditelné příznaky se přitom mohou objevit až ve chvíli, kdy je významná část funkce ledvin poškozena. Vyšetření krve a moči může veterináři poskytnout důležité informace o fungování ledvin a močových cest. Důležitým ukazatelem je také hmotnost. Její nečekaný úbytek může být jedním z prvních signálů skrytého onemocnění, proto je vhodné kočku pravidelně vážit.
Přibližně dvě z deseti seniorních koček mohou trpět vysokým krevním tlakem(2). Neléčený může poškozovat ledviny, srdce, mozek nebo zrak. Protože jej nelze spolehlivě odhalit domácím pozorováním, jeho měření může být důležitou součástí preventivního vyšetření.
Také diabetes se může zpočátku projevovat nenápadně. Tělo nemocné kočky nedokáže správně využívat cukr jako zdroj energie, a zvíře proto postupně slábne. Bez léčby mohou nastat vážné komplikace.
Změna chování jako první varování
Zdravotní potíže se u seniorní kočky nemusí projevit pouze změnou pitného režimu nebo hmotnosti. Pozornost si zaslouží také menší ochota skákat, problémy s chůzí po schodech, delší spánek, zanedbaná srst, přerostlé drápky nebo změna povahy.
Kočka trpící bolestí může být uzavřenější, podrážděná nebo se vyhýbat kontaktu s lidmi a dalšími zvířaty. Může také spát na jiných místech, méně si hrát nebo začít vykonávat potřebu mimo toaletu. Tyto projevy nejsou vždy pouhou součástí stáří a je vhodné je probrat s veterinářem.
Majitelé koček mohou před návštěvou ordinace využít také dotazník pro kočky od sedmi let. Pomůže jim projít změny, kterých si během posledního roku všimli, a předat veterináři konkrétní informace o chování a návycích zvířete. Dotazník nenahrazuje odborné vyšetření, ale může usnadnit přípravu na konzultaci. Praktické informace o zdraví a péči o kočky jsou dostupné na webu www.prozdravizvirat.cz.
Citace:
(1) Jepson RE, Brodbelt D, Vallance C, Syme HM, Elliott J. Evaluation of predictors of the development of azotemia in cats. J Vet Intern Med. 2009;23:806-813. 24. Marino CL, Lascelles BD, Vaden SL, et al. Prevalence and classification of chronic kidney disease in cats randomly selected from four age groups and in cats recruited for degenerative joint disease studies. J Feline Med Surg. 2014;16:465-472
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Zdroj: Boehringer Ingelheim
www.boehringer-ingelheim.com/cz
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