Neratovice budou mít první kostel na světě postavený 3D tiskem

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Neratovice (Mělnicko) 2. října 2026 (PROTEXT) - Stavba nového kostela Nejsvětější Trojice a Komunitního centra kardinála Josefa Berana přepisuje dějiny moderního stavebnictví. V Neratovicích roste první kostel na světě, při jehož výstavbě bude unikátní technologie 3D tisku betonu využita v dosud nevídaném rozsahu. Kromě věže a fary se bude tisknout také hlavní loď kostela. Celkem vzniknou stovky jedinečných 3D tištěných dílců. Generálním dodavatelem stavby je mezinárodní stavební skupina HSF System z investičního holdingu PURPOSIA Group. Investorem projektu je Nadace Neratovického komunitního centra. Autorem architektonického návrhu je Zdeněk Fránek. V květnu 2026 navštívil stavbu kostela prezident České republiky Petr Pavel s arcibiskupem pražským Stanislavem Přibylem.

V současnosti je dokončeno první podzemní podlaží kostela včetně základových konstrukcí a části konstrukcí věže. Hotový je také strop nad tímto podlažím a základová konstrukce budoucí fary. V podzemní části vzniká hlavní společenský sál s vlastním vstupem a zázemím. „Máme velkou radost a jsme hrdí, že právě kostel v Neratovicích bude první stavbou svého druhu na světě postavenou díky unikátní technologii 3D tisku betonu. Podzemní část už má svou podobu a můžeme začít stavět to, co bude zvenku určovat charakter celého místa. Teď přichází chvíle, kdy začne kostel rychle růst před očima a my se na to velmi těšíme,“ říká Peter Kováč, předseda správní rady Nadace Neratovického komunitního centra a administrátor farnosti Neratovice.

Z podzemí nad terén: na řadu přichází hlavní loď

Nad zemí začne vyrůstat hlavní loď kostela, jejíž vnější i vnitřní plášť bude vznikat pomocí 3D tisku. „Pre nás je zásadné, že technológia 3D tlače dokáže previesť architektonický návrh do skutočnej stavby bez toho, aby sme jeho organické tvary museli zjednodušovať. Pri bežnej stavbe by sme pri takto zakrivených stenách riešili veľké množstvo individuálneho debnenia, jeho výrobu, osadzovanie a následnú demontáž. Tu si môžeme geometriu pripraviť priamo v digitálnom modeli a podľa neho vyrábať jednotlivé časti,“ říká Tomáš Kosa, CEO stavební skupiny HSF System.

Konstrukce hlavní lodi bude tvořena precizně vyrobenými dílci, které budou sloužit jako přesná tvarovka a ztracené bednění. Následně se propojí armaturami a doplní železobetonovými žebry a věnci. Mezi jednotlivými plášti bude prostor pro tepelnou izolaci. Vnitřní povrch tištěných dílců vytvoří charakteristickou strukturu stěn a pomůže s akustikou interiéru. „Každý z přibližně 870 prvků bude mít své přesně určené místo v konstrukci. Nejde tedy o sériově vyráběné stejné bloky, ale o soubor originálních komponentů vytvořených pro konkrétní pozici v objektu. Jejich přesnost bude klíčová zejména při postupném spojování zakřivených stěn a jejich napojování ve vyšších úrovních stavby,“ doplňuje Martin Janoušek, stavbyvedoucí stavební skupiny HSF System. 

Technologie bude na stavbě fungovat třemi různými způsoby

Na realizaci technologie spolupracuje HSF System se svou dceřinou společností Coral Construction Technologies. Ta nabízí vlastní unikátní řešení pro 3D tisk betonu. Díky úpravě jeho vlastností pomocí přísad dokáže materiál zpracovat tak, aby odpovídal potřebám tisku a zároveň požadavkům konkrétní konstrukce. Neratovický projekt využije 3D tisk betonu v několika technologicky odlišných režimech.

„Pro hlavní loď kostela vyrobíme jednotlivé a přesné dílce, které budou následně osazovány do konstrukce. U věže budou tištěné bloky po osazení kompletně vylity betonem. Tento rozdíl souvisí s budoucím využitím věže. Její vnější strana bude sloužit jako veřejně přístupná lezecká stěna. Proto musí mít konstrukce dostatečnou masivnost a pevnost pro kotvení lezeckých prvků. Třetí postup bude použit u fary. Ta bude vznikat přímo na staveništi pomocí našeho stavebního robota, který konstrukci vytiskne v reálném čase,“ vysvětluje Tomáš Vránek, generální ředitel Coral Construction Technologies.

Použití 3D tisku je úzce spojeno s architektonickým návrhem kostela. Zdeněk Fránek navrhl stavbu jako výraznou organickou strukturu s klenutými ovály, plynulými přechody a zakřivenými liniemi. Proto ještě před zahájením samotné výstavby vznikl přímo na staveništi zkušební vzorek těchto na konstrukci složitých zakřivených stěn v měřítku 1:1. Ten ověřil proveditelnost navrženého konstrukčního systému a jeho stabilitu. Na místě zůstane i po dokončení stavby jako připomínka technologie použité při realizaci.

Místo pro bohoslužby, kulturu a komunitní život

Nové centrum rozšíří možnosti místní farnosti, která působí ve třinácti obcích. Koncept počítá s tím, že areál nebude uzavřeným prostorem určeným pouze pro bohoslužby. Součástí budou klubovny, učebny, galerie, výstavní prostory, kavárna a víceúčelový společenský sál. Věž nabídne lezeckou stěnu.

Počítá se s pořádáním kulturních a společenských akcí, přednášek, vzdělávacích programů, koncertů, svateb, křtů a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost. „Chceme vytvořit místo, které bude žít každý den. Kostel bude jeho přirozeným centrem, ale vedle něj vznikne řada prostorů využitelných pro lidi z města a okolí. Právě propojení duchovní, kulturní, společenské a komunitní funkce je podle nás jednou z největších hodnot celého projektu,“ říká Peter Kováč.

První etapa má skončit v roce 2027, celý areál o rok později

Výstavba, kterou v květnu 2026 navštívil také prezident České republiky Petr Pavel s arcibiskupem pražským Stanislavem Přibylem, je rozdělena do dvou hlavních etap. První zahrnuje hrubou stavbu hlavní části kostela a podle současného harmonogramu má být dokončena v polovině roku 2027. Ve druhé etapě přijde na řadu dokončení věže a fary a následně vnitřní i vnější dokončovací práce celého areálu. Kompletní otevření nového kostela a komunitního centra je plánováno na konec roku 2028.

Celkový rozpočet projektu činí přibližně 250 milionů korun bez DPH. Investorem je Nadace Neratovického komunitního centra, kterou zřídilo Arcibiskupství pražské. „Financování máme založeno na více zdrojích. Vedle prostředků získaných z prodeje a zhodnocení církevních pozemků projekt podporují individuální dárci, mecenáši a další přispěvatelé. V současnosti je zajištěno přibližně 115 milionů korun. Do financování se může zapojit také veřejnost. Sbírka pokračuje a přispět je možné na webu kostelneratovice.cz. Uvažujeme také o možnosti darovat konkrétní stavební prvek,“ doplňuje Marek Matocha, člen správní rady Nadace Neratovického komunitního centra.

Zdroj: HSF System

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59423.

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