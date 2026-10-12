Nesouhlas není nenávist, připomínka ke zprávě The Hate Review

Zpráva řadí do takzvaného „anti-gender hnutí“ prorodinné a rodičovské spolky, církevní instituce i feministické a LGB skupiny. Přítomnost tohoto hnutí ve společnosti nazývá „kontaminací“ (slovo se v textu objevuje 149krát) a „chronickou infekcí, která nikdy nevymizí“. Za svůj cíl označuje „dekontaminaci Evropy“.
Mezi aktéry hnutí zpráva řadí například irskou organizaci kliniků a terapeutů Genspect, která prosazuje opatrný přístup ke genderové dysforii u dětí. Táž zpráva přitom uvádí, že britská zdravotní služba NHS po nezávislém přezkumu (tzv. Cass Review) v roce 2024 přestala dětem rutinně předepisovat blokátory puberty a vláda tento zákaz učinila trvalým.
„Kritériem zařazení tedy není nenávist, ale názor. Takhle se o spoluobčanech, kteří se pokojně a legálně účastní veřejného života, mluvit nemá,“ upozorňuje Jochová.
Autorem zprávy je Vincent Reillon z Forbidden Colours. Podle tiráže zprávu i názory v ní vydává Forbidden Colours. Evropský parlament poskytl prostory pro prezentaci, kterou hostí jeden z europoslanců.
„Jde o dílo advokační organizace, které odráží jeden ideologický pohled – ne o nezávislou analýzu, a už vůbec ne o zprávu Evropského parlamentu. Upozorňujeme na to předem, protože podobné texty už některá česká média opakovaně předávala veřejnosti jako objektivní zjištění evropských institucí. Chceme tomu předejít, zvláště u veřejnoprávních médií,“ dodává Jochová.
„Žádáme proto vedení Evropského parlamentu a europoslance, aby se od jazyka zprávy veřejně distancovali a aby jmenované organizace dostaly možnost vyjádřit se na srovnatelném fóru. Rozdílnost názorů v demokracii není kontaminace a lékem na nesouhlas je otevřená debata, ne dekontaminace,“ vyzývá Jochová.
Zpráva má 457 stran a mapuje období let 2000–2025. Forbidden Colours o sobě ve zprávě uvádí, že sehrála klíčovou roli „v boji proti anti-LGBTIQ+ iniciativám“. Autor zprávy Vincent Reillon publikoval mimo jiné na webu bruselské kanceláře Nadace Heinricha Bölla, politické nadace spjaté s německou stranou Zelených.
Zdroj: Aliance pro rodinu, z.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59586.