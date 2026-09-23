Neuklízejte stejnou plochu dvakrát. Vyzkoušejte mokro-suchý vysavač

Neztrácejte čas při odděleném čištění
Vysavač ponechá vlhké skvrny na místě, mop zase promění suché drobky v rozmazanou kaši. Pokud se má místnost uklidit pořádně, je třeba nejprve odstranit suché nečistoty a až potom řešit mokré – dva samostatné průjezdy stejnou trasou namísto jednoho.
Mokro-suchý tyčový vysavač značky Dreame – H15 Pro Heat je postavený na současném řešení mokrého i suchého znečištění – sání s výkonem až 22 000 Pa pracuje paralelně s válcovým kartáčem zvlhčovaným teplou vodou, takže se v jednom průjezdu odstraní suchý prach i vlhká skvrna. Při kombinované nečistotě to znamená jeden průjezd namísto dvou samostatných úkonů se dvěma různými zařízeními.
Běžným problémem při přechodu mezi různými typy znečištění je, že zařízení zanechává šmouhy nebo vynechaná místa. Robotické rameno GapFree AI DescendReach v kombinaci s dvojitým bočním kartáčem řeší i okraje těchto přechodů, takže se vyhýbá typickému jevu, kdy mokré místo po vysavači zanechá viditelnou stopu.
Mira Mop 10 pro dny, kdy stačí méně
Ne každý den vzniká kombinovaná nečistota ve větším rozsahu. Pro průběžné udržování čistoty mezi důkladnějšími úklidy postačí jednodušší řešení – elektrický Dreame Mira Mop 10 nabízí tři pracovní režimy (samotné sání, lehké mopování, hloubkové umývání), takže intenzitu čištění lze přizpůsobit tomu, zda jde jen o přetření, nebo o důkladnější vyčištění povrchu. Dvě oddělené nádržky na čistou a znečištěnou vodu přitom zajišťují, že se ani při opakovaných průjezdech nečistoty nerozmazávají po podlahách, ale odstraňují čistou vodou.
Výsledek: méně opakovaného úklidu stejné plochy
Podobně jako v kuchyni nepoužíváte stejný nůž na krájení chleba i na vykostění ryby, ani úklid podlahy nemusí probíhat jediným univerzálním způsobem bez ohledu na to, co se na ní právě nachází. Otázka tedy nezní, které zařízení je to „správné“, ale spíše to, jaké nečistoty se na podlaze nacházejí a kolik času máte v danou chvíli na úklid.
Zdroj: Dreame
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59292.