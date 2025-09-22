Neustálý vývoj pro inteligentní budoucnost AIoT: Společnost Dahua Technology představuje rozsáhlé modely umělé inteligence Xinghan

Chang-čou (Čína) 22. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb AIoT zaměřených na video, oficiálně představila své rozsáhlé modely AI Xinghan coby systém AI nové generace, který integruje rozsáhlou vizuální inteligenci s multimodálními a jazykovými schopnostmi a splňuje požadavky průmyslu. Systém Xinghan, který byl vyvinut pro řešení složitých výzev reálného prostředí, představuje pro společnosti Dahua velký inovační skok vpřed a umožňuje inteligentní transformaci v různých odvětvích.

Technologická nadace Xinghan

Systém Xinghan, jehož cílem je umožnit strojům skutečně porozumět světu, se neustále vyvíjí a propojuje špičkový výzkum s reálnými aplikacemi. Společnost Xinghan, jejíž název v čínštině znamená „galaxie", poskytuje komplexní soubor dovedností založených na synergii edge-cloud, která umožňuje škálovatelnou a adaptivní inteligenci napříč odvětvími. Modernizovaná architektura Xinghan zahrnuje tři základní modelové řady: Model řady L, V a M. Model řady L se zaměřuje na porozumění přirozenému jazyku a interakci, zatímco další dva řeší specifičtější aplikace:

Řada V: Xinghan Vision Models

Tato řada, zaměřená na pokročilou vizuální inteligenci a analýzu videa, zjednodušuje kategorie cílů, jelikož se zaměřuje na ty klíčové (např. lidé, motorová vozidla a nemotorová vozidla), aby se snížila složitost modelu při zachování vysoké přesnosti.

Mezi hlavní charakteristiky patří:

• Ochrana perimetru: Pokrytí je rozšířeno díky přesné identifikaci menších cílů (až 20 × 20 pixelů) ve srovnání s tradičními modely AI založenými na CNN, což snižuje počet falešných poplachů a zvyšuje dosah detekce kamer s velkým modelem.*

• WizTracking: Nabízí inteligentní sledovací algoritmus nové generace, který si poradí se složitými uzavírkami a změnami v poloze cíle a dosahuje o 50 % vyšší přesnosti.*

• Mapa davu: Výrazně zlepšuje detekci malých cílů na velké vzdálenosti (až 2× dále) a je vybaven funkcí kompenzace deštníků, která za deště zvyšuje přesnost o 80 %*. Nabízí také 2,5× větší rozsah analýzy, podporuje detekci až 5 000 osob a poskytuje robustní výkon v hustém davu a v prostředí se slabým osvětlením.*

• Scene Adaptive – AI WDR: Využívá situační povědomí k analýze prostorových i kontextových charakteristik scény, což umožňuje inteligentní a automatizovanou konfiguraci kamery.

• Asistent pro pravidla AI: Je navržen pro automatické vymezení pravidel ochrany perimetru a nabízí přístup jedním kliknutím, vysoce přesné rozpoznávání scén, automatickou analýzu a další funkce.

Řada M: Multimodální modely Xinghan

Multimodální modely jsou pokročilé systémy umělé inteligence schopné současně zpracovávat a hluboce integrovat více heterogenních typů dat (např. text, obrázky, zvuk a video). To výrazně zvyšuje efektivitu zpracování informací, umožňuje přirozenější interakci člověka s počítačem a otevírá širší spektrum scénářů použití.

Mezi hlavní charakteristiky patří:

• WizSeek: Přináší revoluci ve vyhledávání videí prostřednictvím vyhledávání v přirozeném jazyce. Jednoduše popište cíl (např. osoby, vozidlo, zvíře nebo předmět atd.) a aplikace WizSeek okamžitě vyhledá odpovídající záběry z archivů nahraných videí.

• Alarmy definované textem: Umožňuje uživatelům definovat alarmy jednoduchým popisem v přirozeném jazyce, což výrazně snižuje nároky na vývoj a umožňuje rychlou, flexibilní a škálovatelnou konfiguraci přizpůsobenou různým reálným scénářům.

Další informace o velkých modelech umělé inteligence Xinghan naleznete zde.

*Výsledky jsou založeny na standardním nastavení a testovacím prostředí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777186/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

KONTAKT: PR_Global@dahuatech.com

