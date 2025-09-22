Neustálý vývoj pro inteligentní budoucnost AIoT: Společnost Dahua Technology představuje rozsáhlé modely umělé inteligence Xinghan

Technologická nadace Xinghan
Systém Xinghan, jehož cílem je umožnit strojům skutečně porozumět světu, se neustále vyvíjí a propojuje špičkový výzkum s reálnými aplikacemi. Společnost Xinghan, jejíž název v čínštině znamená „galaxie", poskytuje komplexní soubor dovedností založených na synergii edge-cloud, která umožňuje škálovatelnou a adaptivní inteligenci napříč odvětvími. Modernizovaná architektura Xinghan zahrnuje tři základní modelové řady: Model řady L, V a M. Model řady L se zaměřuje na porozumění přirozenému jazyku a interakci, zatímco další dva řeší specifičtější aplikace:
Řada V: Xinghan Vision Models
Tato řada, zaměřená na pokročilou vizuální inteligenci a analýzu videa, zjednodušuje kategorie cílů, jelikož se zaměřuje na ty klíčové (např. lidé, motorová vozidla a nemotorová vozidla), aby se snížila složitost modelu při zachování vysoké přesnosti.
Mezi hlavní charakteristiky patří:
• Ochrana perimetru: Pokrytí je rozšířeno díky přesné identifikaci menších cílů (až 20 × 20 pixelů) ve srovnání s tradičními modely AI založenými na CNN, což snižuje počet falešných poplachů a zvyšuje dosah detekce kamer s velkým modelem.*
• WizTracking: Nabízí inteligentní sledovací algoritmus nové generace, který si poradí se složitými uzavírkami a změnami v poloze cíle a dosahuje o 50 % vyšší přesnosti.*
• Mapa davu: Výrazně zlepšuje detekci malých cílů na velké vzdálenosti (až 2× dále) a je vybaven funkcí kompenzace deštníků, která za deště zvyšuje přesnost o 80 %*. Nabízí také 2,5× větší rozsah analýzy, podporuje detekci až 5 000 osob a poskytuje robustní výkon v hustém davu a v prostředí se slabým osvětlením.*
• Scene Adaptive – AI WDR: Využívá situační povědomí k analýze prostorových i kontextových charakteristik scény, což umožňuje inteligentní a automatizovanou konfiguraci kamery.
• Asistent pro pravidla AI: Je navržen pro automatické vymezení pravidel ochrany perimetru a nabízí přístup jedním kliknutím, vysoce přesné rozpoznávání scén, automatickou analýzu a další funkce.
Řada M: Multimodální modely Xinghan
Multimodální modely jsou pokročilé systémy umělé inteligence schopné současně zpracovávat a hluboce integrovat více heterogenních typů dat (např. text, obrázky, zvuk a video). To výrazně zvyšuje efektivitu zpracování informací, umožňuje přirozenější interakci člověka s počítačem a otevírá širší spektrum scénářů použití.
Mezi hlavní charakteristiky patří:
• WizSeek: Přináší revoluci ve vyhledávání videí prostřednictvím vyhledávání v přirozeném jazyce. Jednoduše popište cíl (např. osoby, vozidlo, zvíře nebo předmět atd.) a aplikace WizSeek okamžitě vyhledá odpovídající záběry z archivů nahraných videí.
• Alarmy definované textem: Umožňuje uživatelům definovat alarmy jednoduchým popisem v přirozeném jazyce, což výrazně snižuje nároky na vývoj a umožňuje rychlou, flexibilní a škálovatelnou konfiguraci přizpůsobenou různým reálným scénářům.
Další informace o velkých modelech umělé inteligence Xinghan naleznete zde.
*Výsledky jsou založeny na standardním nastavení a testovacím prostředí.
