NEVAJGLUJ v rámci jarních úklidových akcí Ukliďme Česko vyhlašuje soutěž „Vajglobraní 2025“

Hlavním cílem soutěže „Vajglobraní 2025“ je motivovat dobrovolníky i širokou veřejnost k úklidu cigaretových nedopalků, které tvoří jeden z nejčastějších druhů odpadu odhazovaných v městských i přírodních oblastech. Soutěž bude probíhat během jarních úklidových akcí Ukliďme Česko a jejím úkolem je nejen uklidit veřejné prostory, ale také zvýšit povědomí o negativním dopadu cigaretových nedopalků na životní prostředí.

Jak se zapojit do soutěže „Vajglobraní 2025“?

Účastníci soutěže mohou uklízet cigaretové nedopalky ve svém okolí, přičemž budou mít možnost zapojit se jako jednotlivci, týmy nebo organizace. Stačí, aby jejich úklid proběhl mezi 1. březnem a 30. dubnem 2025 a na email soutez@nevajgluj.cz zaslali dvě fotografie – jednu „Před“ úklidem a druhou „Po“ úklidu zvoleného prostoru, kde nedopalky sbírali, společně se základními informacemi. V soutěži lze také získat bonusové body za uveřejnění fotografií na sociálních sítích a za spolupráci s obcí, kde úklid probíhal. Následně bude probíhat vyhodnocení odbornou komisí. První tři vítězové získají finanční odměnu a pro ty, kteří se umístí do desátého místa, má NEVAJGLUJ připraveny věcné ceny.

„Partnerství s iniciativou Ukliďme Česko je pro nás obrovskou příležitostí spojit síly s tisíci dobrovolníky po celé zemi a společně přispět k čistšímu a zdravějšímu prostředí. Soutěž „Vajglobraní 2025“ je navíc skvělým způsobem, jak upozornit na problém litteringu a také ukázat, jak vypadá prostor před a po úklidu. Veškeré informace lze získat na www.cisteulice.cz,“ říká Martina Vrbová, ředitelka společnosti NEVAJGLUJ a.s.

NEVAJGLUJ minulý rok spolupracovalo s inciativou Ukliďme Česko v rámci podpory aplikace „Kam s ním?“, do které mohou obce a města zaznamenávat polohu sběrného dvora, hnízd pro kontejnery a také jednotlivé koše, které mají po městě umístěné. Rozšíření spolupráce bylo jen dalším krokem společnosti NEVAJGLUJ, která se zabývá osvětou i podporou obcí v úklidech veřejných prostranství.

„Spolupráce s NEVAJGLUJ nám dává smysl, protože sdílíme stejný cíl – čistější veřejný prostor bez zbytečného odpadu. Na řadě míst už dnes koše na nedopalky jsou, ale stále existují lokality, kde chybí, a právě na tato problematická místa chceme upozornit. Soutěž Vajglobraní 2025 je skvělý způsob, jak nejen uklidit, ale také pomoci obcím a městům identifikovat, kde by měly takové koše přibýt,“ uvádí Miroslav Kubásek z Ukliďme Česko. „Doufáme, že se do této výzvy zapojí co nejvíce dobrovolníků, aby nedopalky končily tam, kde mají – v koši, a ne v přírodě či na chodnících,“ dodává Kubásek.

O iniciativě Ukliďme Česko

Ukliďme Česko je celonárodní dobrovolnická akce zaměřená na úklid nelegálních skládek a odpadu z přírody i městského prostředí. Každoročně se jí účastní desítky tisíc dobrovolníků, kteří pomáhají zlepšit stav životního prostředí po celé České republice. Přidejte se k nám a pomozte nám udělat Česko čistější!

O společnosti NEVAJGLUJ

Společnost NEVAJGLUJ a.s. vznikla za účelem provozování kolektivního systému podle § 13 zákon č. 243/2022 Sb. o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech). Tento kolektivní systém byl založen výrobci tabákových výrobků s filtry a pomáhá finančně obcím s náklady na úklid nedopalků a na jejich sběr do odpadkových košů. Usiluje také o zvýšení ochrany životního prostředí osvětovými aktivitami zaměřenými na omezení odhazování nedopalků. Více informací lze nalézt na www.nevajgluj.cz.

