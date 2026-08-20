NeverMore 68: Kvůli počasí se program přesouvá do Křižíkových pavilonů!

V Křižíkově pavilonu C bude nově umístěna podcast stage, v pavilonu B pak video stage. Stánky zapojených organizací najdou návštěvníci uvnitř obou pavilonů. Výstavy a instalace zůstanou částečně ve venkovních prostorách a částečně se přesunou pod střechu podle aktuálních podmínek.
„Chceme, aby si návštěvníci mohli NeverMore 68 užít bezpečně a naplno, proto jsme se rozhodli část programu přesunout pod střechu. To nejdůležitější ale zůstává. Setkání, debaty, příběhy a připomínka toho, co pro naši společnost znamenal srpen 1968,“ říká k přesunu akce do vnitřních prostor Barbora Šubrtová, autorka NeverMore 68.
Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na debaty Přepište dějiny, Café Evropa, speciální program Českého rozhlasu a České televize, výstavy věnované příběhům exilu a represí, program Dárek pro Putina, vystoupení Jaroslava Hutky, premiéru CzeXperimentu i večerní projekci filmu Miloše Formana Taking Off.
- Podcast stage: Křižíkův pavilon C
- Video stage: Křižíkův pavilon B
- Stánky organizací: Interiér obou pavilonů
- Výstavy: Částečně venku a částečně uvnitř
Hlavní partner akce:
Alza.cz a.s.
Partneři:
Díky, že můžem, Dárek pro Putina, Paměť národa a Magistrát hl. m. Praha.
Hlavní mediální partneři:
Český rozhlas Radiožurnál, Česká televize
Mediální partneři:
Český rozhlas Rádio Praha, Aerokina, Prague City Tourism, Rádio Wave
Zapojené instituce:
Díky, že můžem, Dárek pro Putina, Paměť národa, Muzeum paměti XX. století, Ústav pro studium totalitních režimů, Příběhy bezpráví, Národní filmový archiv, Kancelář demokratických sil Běloruska, Gulag.cz, Memorial Česká republika, Političtí vězni, Dekomunizace.cz, Člověk v tísni, Pulse of Europe a Prague Civil Society Centre.
Ve spolupráci s:
Zastoupení Evropské komise v ČR, Rakouské kulturní forum, Městská knihovna Praha, Univerzita Karlova
Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.