NeverMore 68 už v pátek: Výstaviště Praha o okupaci 1968 a o těch, kteří chyběli

NeverMore 68 se za pět let své existence stal největší připomínkovou akcí výročí okupace Československa a platformou, která propojuje historiky, pamětníky, kulturní a vzdělávací instituce i širokou veřejnost. Letošní program připomíná nejen samotné události srpna 1968, ale také jejich dlouhodobé důsledky – ztrátu lidí, kteří odešli, a změny, které jejich nepřítomnost přinesla kultuře, vědě, školství i veřejnému životu.
Přijďte dřív. Program začíná už odpoledne
Kdo chce z festivalu vytěžit maximum, neměl by čekat až na večerní program. Už během odpoledne nabídne NeverMore 68 řadu debat a setkání, která propojí historii se současností. Na programu jsou mimo jiné Přepište dějiny Martina Gromana a Michala Stehlíka nebo debata Café Evropa s Michaelem Žantovským, Michopulosem a Foltýnem. Významným tématem bude také Operace Asanace, o níž se bude diskutovat za účasti Jaroslava Hutky.
Silné zastoupení budou mít také média. Český rozhlas Radiožurnál nabídne speciální vysílání a součástí programu budou také debaty Českého rozhlasu a České televize. Festival tak i letos vytvoří prostor pro veřejnou diskusi o historické zkušenosti, současných geopolitických hrozbách i hodnotách, na nichž stojí demokratická společnost. Hlavní mediálními partnery akce jsou Český rozhlas Radiožurnál a Česká televize.
Tank T-55, který připomene srpen 1968
Výraznou připomínkou samotné okupace bude tank T-55, který se objeví u Křižíkova pavilonu B. Návštěvníci tak uvidí přímo v prostoru Výstaviště jeden ze symbolů vojenské invaze, která v srpnu 1968 zásadně změnila život tehdejšího Československa.
V Křižíkově pavilonu B zároveň proběhne celodenní program iniciativy Dárek pro Putina. Světlana Witowská a Jindřich Šídlo zde od 10:00 do 18:00 hodin uvedou speciální program věnovaný bezpečnostní situaci v Evropě i okupaci Československa v srpnu 1968. Účast přislíbilo téměř 30 hostů a část programu bude vysílána živě na sociální sítě.
Příběhy exilu, výstavy i nové instalace
Po celý den budou návštěvníkům přístupné výstavy a instalace věnované lidem, kteří byli nuceni opustit Československo, i těm, kteří se stali terčem komunistické represe. ÚSTR představí výstavu Špioni! Kulaci! Fašisti! Češi a Čechoslováci v hledáčku sovětské tajné policie, Paměť národa připomene osudy československých exulantů a Muzeum paměti XX. století výstavu Tigrid: Novinář, exulant a politik. Příběhy bezpráví připomenou lidi, kteří přišli o život při útěku za svobodou.
Díky, že můžem představí interaktivní Mapy okupace a Mozaiku příběhů, které návštěvníkům zprostředkují historické události prostřednictvím autentických vzpomínek a dokumentů. Novinkou letošního ročníku je mezinárodní výstava Russian Brotherhood běloruského grafického designéra Artura Vakarova, která prostřednictvím deseti plakátů připomíná různé podoby ruského imperialismu a propojuje zkušenosti Československa s dějinami Polska, pobaltských států, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a Běloruska.
Na Výstaviště dorazí také bibliobus Matylda Městské knihovny v Praze. Od 15.30 nabídne tematickou literaturu věnovanou roku 1968, exilu, totalitním režimům a moderním dějinám. V 16.30 naváže beseda Rok 1968 – příběhy svobody, exilu a odvahy.
Hudba Jaroslava Hutky a večerní film Miloše Formana
Historická témata se během dne propojí s kulturou. Jaroslav Hutka se představí nejen jako host debaty věnované operaci Asanace, ale také v hudebním programu festivalu. Večer pak přijde na řadu letní kino a film Taking Off, první americký film Miloše Formana natočený po jeho odchodu do emigrace. Projekci doplní dramaturgický úvod od Díky, že můžem.
Součástí letošního programu bude také premiéra CzeXperimentu, Národní konstelace rok 1968, která rozšíří kulturní a společenskou část festivalu.
„NeverMore 68 pro mě není jen připomínkou jednoho historického data. Je to den, kdy se na jednom místě potkávají příběhy lidí, kteří byli nuceni odejít, s otázkami, které se týkají i naší současnosti. Letos bych návštěvníkům určitě doporučil přijít už odpoledne – program je opravdu nabitý. Osobně se těším například na debaty Přepište dějiny a Café Evropa, na živé debaty Českého rozhlasu a České televize, ale také na tank T-55 u Křižíkova pavilonu B a večerní projekci Taking Off. NeverMore 68 je podle mě nejpůsobivější právě tím, že historii nejen připomíná, ale umožňuje o ní společně mluvit a přemýšlet,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.
Připomeňme si společně, proč svoboda není samozřejmost
Pátý ročník NeverMore 68 připomene osudy lidí, kteří po okupaci odešli do exilu, ale také jejich význam pro společnost, kterou opustili. Československo tehdy ztratilo vědce, lékaře, umělce, sportovce, novináře, pedagogy, podnikatele i celé rodiny. Pro mnohé nebyla emigrace svobodnou volbou, ale důsledkem politické situace, v níž jim komunistický režim znemožnil žít podle vlastních hodnot.
Záštitu nad akcí převzal předseda Senátu Miloš Vystrčil.
Více informací: www.navystavisti.cz
Pátý ročník NeverMore 68 se uskuteční 21. srpna 2026 od 14:00 do 23:30 hodin na Výstavišti Praha. Vstup je zdarma.
- Hlavní partner akce: Alza.cz a.s.
- Partneři: Díky, že můžem, Dárek pro Putina, Paměť národa a Magistrát hl. m. Praha.
- Hlavní mediální partneři: Český rozhlas Radiožurnál, Česká televize
- Mediální partneři: Český rozhlas Rádio Praha, Aerokina, Prague City Tourism, Rádio Wave
- Zapojené instituce: Díky, že můžem, Dárek pro Putina, Paměť národa, Muzeum paměti XX. století, Ústav pro studium totalitních režimů, Příběhy bezpráví, Národní filmový archiv, Kancelář demokratických sil Běloruska, Gulag.cz, Memorial Česká republika, Političtí vězni, Dekomunizace.cz, Člověk v tísni, Pulse of Europe a Prague Civil Society Centre.
- Ve spolupráci s: Zastoupení Evropské komise v ČR, Rakouské kulturní forum, Městská knihovna Praha, Univerzita Karlova
Zdroj: Výstaviště Praha
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