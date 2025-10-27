Neviditelná gorila: kniha o jednom z nejznámějších psychologických experimentů, který by oklamal i vás

Někdo přehlédne gorilu, očitý svědek a zároveň policista přehlédne při honu za pachatelem policisty bijící svého kolegu, řidička auta přehlédne motocyklistu…
Naše jistota o tom, jak nás hands-free zbavilo v autech rozptýlené pozornosti při telefonování, se rozplyne pod tíhou výsledku vědeckého experimentu! Neviditelná gorila tak rozhoduje o životě a smrti, protože jsme si jistí, že dáváme pozor, a to přece stačí. Stejně jako si byl jistý kapitán ponorky, který se vynořil do trupu japonské rybářské lodi, nebo kapitáni boeingu, kteří přehlédli jiné letadlo na přistávací dráze.
Naše mysl, naprogramovaná k tomu, aby se bránila rozpoznání vlastní slepoty, si s námi zahrává. Autoři knihy NEVIDITELNÁ GORILA vám slibují, že si můžete rozvinout schopnost nahlédnout do mechanismů vlastní mysli a: „…jakmile každodenní iluze poznáte, budete nahlížet jinak i na sám svět. Uvidíte, jak vám iluze ovlivňují vlastní myšlenky a činy, i chování lidí kolem vás. A poznáte, až budou novináři, manažeři, inzerenti a politici – záměrně či náhodně – pomocí iluzí mlžit nebo přesvědčovat.“
ISBN: 978-80-262-2343-6
https://obchod.portal.cz/o-portalu/aktuality-z-portalu/neviditelna-gorila-kniha-o-jednom-z-nejznamejsich-psychologickych-experimentu-ktery-by-oklamal-i-vas
Nakladatelství: Portál, s.r.o.
Zdroj: Portál
PROTEXT