Neviditelná práce, která drží Prahu v chodu: Jak se mění úklid bytových domů

„Je to neviditelná práce, ale děje se všude kolem nás,“ říká Daniel Zelinka, zakladatel úklidové firmy Modrý Žralok. „Když funguje, nikdo si jí nevšimne. Když chybí, začne být problém.“
Nové domy, nová práce
V Praze se v posledních letech nemění jen počet nově dokončených bytů, ale především způsob, jakým se o budovy pečuje. V roce 2024 bylo v hlavním městě dokončeno přibližně 6 500 nových bytů. Každý nový dům znamená desítky až stovky metrů čtverečních společných prostor - chodeb, schodišť, výtahů či sklepů -, které vyžadují pravidelnou údržbu.
Zároveň se mění i přístup samotných obyvatel. Zatímco ve starších domech dlouhá léta fungoval systém dobrovolných úklidů nebo domovníků, kteří dnes postupně odcházejí do důchodu, u nových staveb je profesionální úklid zajišťovaný přes správce samozřejmostí. Péče o dům se outsourcuje a stává se standardní placenou službou.
„Nové stavby jsou často navržené tak, aby se udržovaly snadněji, ale s každým dalším domem objem práce roste. A bez techniky a dobré organizace už to dnes nejde,“ vysvětluje Zelinka.
Práce, která je vidět, jen když chybí
Úklid bytových domů patří mezi služby, které většina obyvatel bere jako samozřejmost - dokud nefungují. „Dobře odvedený úklid si málokdo uvědomí. Jakmile se ale něco přehlédne, reakce přijde okamžitě,“ říká Zelinka.
Podle něj přitom nejde jen o samotný výkon práce, ale o správné nastavení očekávání. Společenství vlastníků často nemají přesně definované standardy - jak často se má uklízet, co všechno má být součástí služby a co už je nad rámec. „Naší rolí je ta očekávání sladit s realitou a nastavit jasná pravidla,“ vysvětluje zakladatel Modrého Žraloka.
Bez zahraničních pracovníků by to nešlo
Pražský úklidový sektor se dlouhodobě opírá o zahraniční pracovníky, především o ženy z Ukrajiny. „O tyto pozice je mezi Čechy dlouhodobě minimální zájem. Bez zahraničních kolegyň by úklidové služby, ale i další obory, fungovaly jen velmi obtížně,“ říká Zelinka.
Podle něj je klíčová především spolehlivost. „Naše práce stojí na tom, že někdo přijde každý den v domluvený čas. Zahraniční pracovnice mají často vysokou pracovní morálku a berou práci velmi zodpovědně.“
Modrý Žralok dnes zaměstnává výhradně zahraniční uklízečky. „Celý systém je postavený na jejich spolehlivosti. Bez nich by se práce výrazně prodražila a nebylo by možné udržet současný rozsah služeb,“ dodává Zelinka.
Digitalizace a kontrola mění pravidla hry
Současným trendem je důraz na lepší přehled, evidenci a kontrolu toho, že práce skutečně proběhla. S rostoucím počtem domů a vyššími nároky na kvalitu služeb je kontrola klíčovým tématem celého oboru.
„Každý člověk pracuje trochu jinak. Bez systému je kvalitu úklidu velmi těžké ověřit,“ přiznává Zelinka. Proto Modrý Žralok vyvinul vlastní online aplikaci, která umožňuje jednoduchou evidenci úklidů pomocí QR kódů. Uklízečky se při příchodu na místo zaznamenají do systému a přehled o provedené práci mají k dispozici i předsedové společenství vlastníků.
Digitální evidence tak nahrazuje dřívější papírové archy, které se často ztrácely, nebo nebylo možné je spolehlivě ověřit. „Přináší to větší jistotu pro obě strany - pro klienty i pro nás,“ říká Zelinka.
Do budoucna vidí prostor i pro další automatizaci. „Ideální by bylo uklízet společné prostory několikrát denně, hlavně v zimě. To je ale lidsky i finančně nereálné. Právě tady by v budoucnu mohli sehrát roli úklidoví roboti - zatím spíš jako dlouhodobý výhled než reálné řešení pro běžné bytové domy,“ dodává.
Praha se mění. Staví se pomaleji než v minulých letech, ale význam péče o stávající domy roste. A přestože se o této práci mluví jen zřídka, bez ní by moderní město nemohlo fungovat.
