Neviditelný motor biatlonového svátku: Vysočina Arena zářila díky špičkové energetice

Technologické zázemí jako klíč k úspěchu světové úrovně
Biatlonový svět v probíhající sezóně dosud nezažil tak emotivní a precizně zorganizovaný podnik. Úspěch takové akce však přímo závisí na funkční infrastruktuře – bez světel v aréně, fungujících zásuvek v zázemí nebo tepla v cateringu by se nadšení rychle změnilo v chaos. Málokdo z návštěvníků si při příchodu do areálu povšiml mobilních elektrocentrál společnosti CE.ENERGY či velkokapacitního bateriového úložiště Battery Box LAURA. Tyto technologie, propojené kilometry rozvedených kabelů, vytvořily v zázemí Vysočina Areny unikátní rozvodnou síť, která udržovala celý areál pod napětím od prvních tréninků až po závěrečné ceremoniály.
Radost na všech frontách
Českým fanouškům udělal bezesporu největší radost sobotní závod smíšených štafet, kdy čeští biatlonisté obsadili fantastické 3. místo. „Nám v CE.ENERGY zas udělalo největší radost, že všichni brali světlo na stadionu, teplo v technickém zázemí i všechny fungující zásuvky jako samozřejmost. Nikdo elektrickou energii neřešil a to je pro nás tou největší radostí. Nebýt vidět, ale vědět, že bez nás by byla tma,“ říká Tomáš Hauptvogel za společnost CE.ENERGY. Ta pro největší sportovní event roku nasadila generátory splňující nejpřísnější ekologické limity STAGE V, což je aktuálně nejvyšší standard pro šetrnost k životnímu prostředí, a inovativní baterii LAURA, která umožňuje tichý a bezemisní provoz v citlivých oblastech.
Zkušenosti z Nového Města na Moravě ukazují, proč se moderní technologie stávají standardem i pro běžné firmy a instituce. Služby jako Peak Shaving umožňují podnikům výrazně šetřit náklady tím, že mobilní baterie vykrývají krátkodobé špičky v odběru, čímž snižují poplatky za rezervovanou kapacitu u distributorů. Další příležitost představuje aktivní obchodování s elektřinou nebo zapojení do služby výkonové rovnováhy, což je systém stabilizace přenosové soustavy, který dokáže proměnit investici do záložního zdroje v pravidelný zisk. Právě tato kombinace spolehlivosti a ekonomické výhodnosti potvrzuje pozici CE.ENERGY jako lídra na trhu mobilní energie, který dokáže zajistit jak globální sportovní přenosy, tak stabilitu průmyslových provozů.
Zdroj: CE ENERGY
