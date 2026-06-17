Nevíte, jak se dostat do letní formy? Zde mate pár tipů, jak na to

Léto je za rohem, ale příprava na plavkovou sezónu často ještě nezačala. Není to nic neobvyklého – nejtěžší bývá se rozhýbat a vydržet. I proto přichází Huawei Watch FIT 5 Pro které vám pomohou z pohybu udělat rutinu - a to nejde jen o sportovní hodinky.
Nová generace se zaměřuje hlavně na motivaci během dne. Díky lehkému provedení, tenkému tělu a elegantnímu designu působí spíš jako běžný doplněk než sportovní zařízení. Na jedno nabití navíc vydrží až 10 dní.
Malé návyky, velký rozdíl
Největší výzvou před létem bývá pravidelnost. Watch FIT 5 Pro tak podporují drobné pohybové aktivity, které snadno zařadíte do dne. Nabízejí více než 100 sportovních režimů a součástí je i interaktivní „pandí trenér“, který vede cviky, reaguje na tempo a motivuje k pohybu. Přesná GPS, měření tepu, tempa i zátěže pak dávají lepší přehled o kondici a pokroku.
„Pro mě je zásadní, že pohyb nepůsobí jako povinnost, ale jako připomínka, že stačí málo a člověku je líp. Hodinky mě motivují hýbat se, ať už hraju padel, nebo si jdu zaběhat. Každý pohyb se počítá. Oceňuju i NFC platby přes Curve Pay,“ říká Zbyněk Vlček, tvář nové generace Watch FIT 5.
Motivace bez tlaku
Kondice ale není jen o pohybu. Hodinky navíc sledují srdeční tep, stres, kvalitu spánku i kardiovaskulární zdraví a pomáhají lépe chápat fungování těla během dne.
„Díky hodinkám mám ke zdraví klidnější přístup. Nesoustředím se na kroky nebo kalorie, ale na celkový pocit. Vnímám je jako nenápadného parťáka, který připomíná zdravější návyky. Oceňuju i sledování ženského zdraví,“ doplňuje Andy Štěch, tvář nové generace Watch FIT 5.
Styl, který funguje i mimo sport
Svou roli hraje i design. Watch FIT 5 Pro staví na tenkém těle, nízké hmotnosti a prémiových materiálech včetně safírového skla a titanové lunety. Fungují tak jako plnohodnotný doplněk pro každý den.
Huawei Watch FIT 5 PRO jsou dostupné na oficiálním e-shopu Huawei, u Alza a Datart od 7299 Kč. Do 5. července platí také 20% slevu, kterou lze kombinovat s 10% slevou pro držitele ISIC. Huawei Watch FIT 5 jsou k dispozici na oficiálním e-shopu Huawei a u partnerů Alza a Datart od 4899 Kč.
Zdroj: Huawei