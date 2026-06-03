Nevyhazujte použité školní batohy. Topgal jim vrátí lesk a pomůže samoživitelkám

Cílem kampaně Pošli batoh dál je zajistit, aby žádné dítě nemuselo v září usednout do lavice bez odpovídající výbavy. Náklady na pořízení nového školního batohu a základních pomůcek totiž pro rodiče samoživitele představují velký zásah do rodinného rozpočtu.
„V českých domácnostech jsou tisíce školních batohů, z nichž děti vyrostly, ale jsou v perfektním stavu. Chceme rodiče motivovat, aby jim dali druhou šanci. Máme zázemí a prostředky na to, abychom i staršímu batohu vrátili jeho původní lesk, zkontrolovali zipy, přezky a vydezinfikovali ho,“ vysvětluje Hana Večerková, obchodní ředitelka společnosti Topgal.
Firma následně pošle staronové školní batohy dvěma organizacím: Šatníku Nory Fridrichové a Šatníku spolku Vesna, které podporují rodiny samoživitelů. Své školní batohy Topgal mohou lidé od června posílat zdarma prostřednictvím kódů Zásilkovny či odevzdávat na prodejnách Topgal. Na webu https://www.topgal.cz/satnik je celý jednoduchý postup.
„Víme, jak moc dětem záleží na tom, aby mezi své spolužáky zapadly a měly z první školní tašky radost. Rodinám nepředáme jen tak ledajaký starý batoh, ale zrenovovaný a bezpečný kousek, který jim dodá sebevědomí do začátku ve škole. Potvrzují to reakce rodičů i dětí, které si je vloni vyzvedli v brněnském šatníku spolku Vesna,“ dodává Hana Večerková.
Sběr batohů bude probíhat v průběhu celého června a července. Na začátku srpna proběhne v pražském i brněnském šatníku velké předání první vlny zrekonstruovaných batohů, aby si je rodiny stihly včas rozebrat ještě před začátkem školního roku.
Více informací o tom, jak se do sbírky zapojit a kde najít sběrná místa, naleznete na webových stránkách https://www.topgal.cz/satnik.
Zdroj: Topgal
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.